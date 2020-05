Valorant: Closed Beta geht heute offline – So geht‘s bis Release weiter

Die Closed Beta von Valorant endet am 28. Mai 2020. Bis zum Release wird das Spiel offline sein. Wie das Ende der Beta aussieht, wann es wieder weitergeht und was man alles für die Beta-Teilnahme bekommt, erfahrt ihr hier.

Wann geht Valorant offline? Heute, am 28. Mai 2020 um 18:00 Uhr unserer Zeit, geht die Beta von Valorant zu Ende. Das läuft wie folgt ab:

Um 17:59 Uhr könnt ihr euer letztes Spiel starten.

Die Spielersuche-Queue endet um 18:00 Uhr, wenn ihr bis dahin keine Runde gefunden habt, ist alles dicht.

Um 19:30 Uhr ist dann endgültig Schicht im Schacht. Die Server gehen offline und es kann nicht mehr gespielt werden.

Release im Juni, keine Twitch-Drops mehr nötig

Wann ist der Release von Valorant? Bis zum Release wird Valorant offline bleiben. Da der Team-Shooter erst am 2. Juni erscheint, könnt ihr also das ganze Pfingstwochenende über nicht spielen. Die Entwickler brauchen wohl die Zeit, um das Spiel für den Release zu optimieren. Zu welcher Uhrzeit die Server am 2. Juni wieder online gehen, haben die Entwickler bisher nichts gesagt.

Wie kommt man in die Release-Version? Wer eine Rückkehr der berüchtigten Twitch-Drops für die Release-Version von Valorant befürchtet hat, der kann sich freuen. Denn wenn Riots Shooter endlich offiziell erscheint, wird er als Free2Play-Titel für jeden Spieler kostenfrei offenstehen.

Für welche Plattformen erscheint Valorant? Valorant erscheint erstmal nur für den PC. Eine Version für PS4 und Xbox One könnte irgendwann noch kommen. Die Infos dazu sind nach wie vor recht vage.

Was ändert sich zum Release? Zum Start von Valorant soll sich einiges ändern, unter anderem:

ein neuer Spielmodus

ein neuer Agent

eine neue Map

Was passiert mit meinem Progress aus der Beta? Der ist weitgehend futsch! Fast alles, was ihr in den letzten Wochen freigespielt habt, wird gelöscht. Das einzige, was euch bleibt, sind die Freischaltungen des Closed-Beta-Battle-Pass, inklusive der coolen Gun-Buddys, die es dort gab. Wenn ihr also zu den Glücklichen gehört habt, die in der Beta spielen konnten, dann könnt ihr auf ewig mit diesen Goodies angeben.

In der Beta gab es einige Probleme mit OP-Helden oder Exploits. Ob das bis Release besser wird?

Ich wurde in der Beta gebannt, was jetzt? Riot hat nicht viel für Cheater übrig, aber man verkündete, dass zumindest einige gebannte Spieler zum Launch wieder entbannt werden würden. Das sei aber das äußerste Ende ihrer Toleranz.

Ich habe echtes Geld in der Beta ausgegeben – Was passiert damit? Auch eure gekauften Items aus dem Cash-Shop sind futsch! Aber ihr bekommt das Spielgeld wieder, und zwar mit einem 20-Prozent-Bonus. Wenn ihr also 1.000 Valorant-Points gekauft hattet, habt ihr zum Release 1.200 davon. Eine Rückzahlung in echtem Geld ist allerdings nicht möglich.

Ich habe niemals Beta-Access bekommen, obwohl ich wie blöde Twitch geguckt habe: Dann haben die Entwickler ein kleines Trostpflaster für euch. Spieler, die mehr als 2 Stunden Twitch-Streams zu Valorant angesehen haben, aber dennoch niemals für einen Twitch-Drop ausgewählt wurden, bekommen zumindest eine exklusive Player-Card.

Zum Start wird Valorant sicherlich ordentlich aufgemöbelt. So kann es durchaus sein, dass die kontroverse Agentin Raze erneut generft wird, denn sie kann völlig ohne Waffen ganze Teams auslöschen. Das ist für viele Spieler ein Bruch im Spielkonzept.