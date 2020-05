In einer Pressemitteilung verrät Riot das Release-Datum seines neuen Shooter-Hits Valorant. Der geht schon am 2. Juni 2020 an den Start. Allerdings gibt es auch Neuigkeiten zur aktuell noch laufenden Beta. MeinMMO verrät euch, was ihr wissen müsst.

Wann ist der Release? Valorant wird am 2. Juni 2020 „in den meisten Regionen weltweit“ erscheinen, wie es heißt. Eine konkrete Uhrzeit für den Release wurde allerdings noch nicht genannt.

Valorant erscheint für den PC. Eine Version für PS4 und Xbox One könnte kommen, aber noch dauern. Die Infos dazu sind noch recht vage.

Was ändert sich mit dem Release? Ob und welche neuen Inhalte es direkt zum Release geben wird, wurde uns noch nicht verraten. Allerdings verspricht Riot, dass kurz nach dem Erscheinen mehr kommen soll, darunter:

ein neuer Spielmodus

ein neuer Agent

eine neue Map

Während es sich bei der neuen Karte vermutlich um die geleakte Map Ascent handelt, könnte der neue Agent die „Vampir“-Dame Sabine werden, die in einem weiteren Leak aufgetaucht ist (via dexerto). Zumindest die Karte wirkt wahrscheinlich, da Riot etwas Ähnliches bereits angeteasert hat:

Sommer 2020

2020 여름

Лето 2020 pic.twitter.com/A7BnCpGhFV — VALORANT (@PlayVALORANT) March 2, 2020

Beim neuen Spielmodus lässt sich indes nur spekulieren. Da sich Valorant stark an Counter-Strike orientiert, wären von dort bekannte Modi möglich – etwa der taktische Modus Geiselbefreiung oder das eher spaßige Gun Game.

Beta-Fortschritte werden zurückgesetzt

Was passiert mit meinem Beta-Fortschritt? Wenn ihr bereits Zugang zur Beta von Valorant habt und fleißig spielt, werdet ihr einen Großteil dessen, was ihr erreicht habt, wieder verlieren. Sämtlicher Fortschritt wird zum Release von Valorant zurückgesetzt.

Damit soll gewährleistet werden, dass jeder Spieler mit den gleichen Voraussetzungen startet. Eure freigeschalteten Kosmetika und Agenten verschwinden also. Wenn ihr neu startet, schaut hier, welche Agenten am besten für den Einstieg geeignet sind.

Freigeschaltete Agenten wie Viper verschwinden wieder.

Lediglich das in der Beta ausgegebene Geld erhaltet ihr in Form von der entsprechenden Ingame-Währung zurück. Es soll sogar einen kleinen Bonus geben für Spieler, die Währung in der Beta gekauft haben (via GameStar).

Wie lange kann ich noch spielen? Die Beta endet bereits einige Tage vor dem Release von Valorant, am 28. Mai. Ihr könnt also, wenn dieser Artikel erscheint noch eine Woche lang spielen, danach sind die Server für die Vorbereitung auf den Release offline.

Wie hat sich Valorant bisher entwickelt?

Seit dem Release der Beta wurden etliche Bugs gefunden und behoben, der Hype hat eine ganze Weile angedauert. In dem neuen, riesigen Patch 0.50 hat Riot gleich Anpassungen an fast allem vorgenommen – Maps, Waffen und Agenten.

Allerdings hat das auch Schummler angezogen. Mittlerweile wurden über 8.800 Cheater gebannt, die nun jämmerlich meckern.

Dennoch scheint sich der Trubel um Valorant aktuell etwas zu beruhigen. Auf Twitch ist der neue Shooter nur noch auf Platz 2 der meistgesehenen Kategorien, nach „Just Chatting“. Das Spiel hat fast die Hälfte seiner Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche verloren. Dennoch ist es zumindest von den Games nach wie vor das beliebteste. Der nahende Release könnte da sicherlich noch einmal nachhelfen.