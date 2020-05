Valorant bekommt den Patch 0.50. Der fällt ziemlich umfangreich aus, wie die Patch Notes zum Shooter zeigen.

Das steckt in Patch 0.50: Zwei Wochen nach dem letzten Update steht ein weiterer Patch an. Der ist laut Entwicklern „so krass, dass ich die Wiki-Schreiber schon schwitzen sehe“.

Und die Patch Notes zeigen: Es ändert sich tatsächlich eine Menge. Das betrifft Agenten, Waffen, aber auch Maps und einige Fehler.

Was steckt in den Patch Notes zu 0.50?

Das ändert sich an den Waffen: Bei sämtlichen Sturmgewehren wurden die „Erholungszeiten“ angepasst. Wird eine Waffe mehrfach abgefeuert, bevor die „Erholungszeit“ abgelaufen ist, wird das Gewehr ungenauer. Einzelschüsse und Feuerstöße werden so effizienter.

Außerdem wurde die Grundgenauigkeit beim Gehen etwas runtergeschraubt. Dauerfeuer sei beim Gehen einfach zu stark gewesen, insbesondere auf lange Distanzen. Hier soll man auch in Zukunft noch mit Änderungen rechnen.

Darüber hinaus werden Maschinengewehre angepasst. Die seien im Vergleich zu ähnlich teuren Waffen zu schwach gewesen. Deswegen wird die Ares von 1700 auf 1600 Credits runtergesetzt und die Schussabweichung beim Dauerfeuer verbessert. Weitere Einzel-Änderungen an den Waffen gibt es in den offiziellen Patch Notes (via playvalorant).

Die Ares kostet nun weniger in Valorant.

Das ändert sich bei den Agenten: Die Agenten Sage, Cypher, Omen, Brimstone und Phoenix sind allesamt Teil des Patches. Hier wurden Fähigkeiten angepasst:

Sage: Verlangsamungssphäre dauert jetzt 7 Sekunden statt und 6 und verlangsamt nur noch um 50% statt 65%

Cyphers Cyperkäfig verlangsamt keine Feinde mehr, die hindurchlaufen. Die Spionagekamera hat nun eine erhöhte Abklingzeit von 45 Sekunden, was einen Verlust des Gadgets schmerzlicher machen soll.

Omen: Die Rauchdauer von Finsterer Schleier wird auf 15 Sekunden erhöht, die Projektil-Geschwindigkeit und Abklingzeit auch.

Viper: Der Radius von Kontamination wurde erhöht.

Brimstone, Phoenix & Viper: Bereichsfähigkeiten haben nun eine größere Höhe, was es schwerer macht, über diese drüber zu springen. Kontamination, Feuerball und Brandbeschuss verursachen nun schnelleren Tickschaden.

Außerdem wurden die Preise mehrerer Skills angepasst. Die Credit-Obergrenze sinkt dazu von 12.000 auf 9.000.

Auch die Agenten wie hier Sage blieben von Änderungen nicht verschont.

Das ändert sich an den Maps: Sämtliche Maps wurden ein wenig angepasst, wie in diesen Beispielen:

Auf Split wurden die Barrieren teilweise verschoben, Texturen verbessert.

Auf Haven erleidet ihr jetzt negative Effekte beim Verlassen des Spielbereichs. Exploits sollen so vermieden werden.

Auf allen drei Karten wurde der Kamera-Exploit von Cypher entfernt.

Dazu kommen jede Menge weitere Anpassungen und Fehlerkorrekturen, sowohl an der Benutzeroberfläche und dem HUD, als auch direkt im Spiel. Valorant sollte dadurch also flüssiger laufen als zuvor.

Auch in Zukunft dürfte Valorant immer weiter verbessert werden. Zuletzt hatte Streamer shroud Valorant sogar ein langes Leben vorausgesagt.