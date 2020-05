Valorant ist bei Top-Streamer shroud gerade hoch im Kurs. Daher glaubt er auch, dass Valorant so schnell nicht verschwinden wird. Laut seiner Erklärung hält Riots neuer Team-Shooter sicher noch 10 Jahre.

Was hat shroud gesagt? Der Top-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist von Beginn an bei der Beta von Valorant dabei und nach wie vor ein Riesen-Fan. In einem Stream auf Microsofts Plattform Mixer plauderte er zuletzt wieder über das Spiel und beantwortete Fragen seiner Fans.

Auf die Frage, ob er denn gelangweilt von Valorant sei, reagierte er verblüfft: „Nein, auf keinen Fall! Es ist gerade sehr schwer, von diesem Spiel gelangweilt zu sein.“

Später im Stream meinte er außerdem: „Valorant wird sicher noch gut 10 Jahre lang laufen.“ Das ist eine stolze Aussage, denn das Spiel ist nach wie vor in der Beta und läuft gerade einmal einen Monat. Dennoch steht shroud zu seiner Aussage und begründet sie auch.

Darum wird Valorant laut shroud noch lange am Leben bleiben

Das sind shrouds Erklärungen: Insgesamt sei das Shooter Genre (FPS) sehr stark aufgestellt. Erfolgreiche Shooter würden sich einfach lange halten und immer wieder Fans anziehen.

„[Das] FPS [Genre] ist gerade so hoch wie nie zuvor. Es ist auf seinem Höhepunkt. Allein die Spielerzahlen, das geht gerade wie irre ab! […]“

Den Einwand eines Zuschauers aus dem Chat, dass FPSs Spiele nur eine Lebensdauer von 6 Monaten hätten, lies shroud erst mal verwirrt dreinschauen:

„Welches FPS läuft denn nur 6 Monate? Counter-Strike läuft schon fast 2 Jahrzehnte. Escape from Tarkov, das geht verdammt nochmal Jahr um Jahr um Jahr. Valorant wird sicher auch noch 10 Jahre gut laufen. Call of Duty, das größte FPS der Welt! Jedes Jahr wieder! Dann noch Halo, Overwatch … Ich verstehe dein Argument nicht. FPS ist das Genre! Ich glaube diese Fragen stellt ein Troll, das kann doch nicht ernst gemeint sein.“

Für shroud ist es also völlig klar, das erfolgreiche Shooter, wie die von ihm genannten Spiele, schon allein aufgrund der hohen Popularität des Shooter-Genres sehr lange erfolgreich sein werden. Und Valorant hat bereits in der Beta diverse Rekorde auf Twitch gebrochen und viele Spieler begeistert. Sollte Riot also nichts fundamental falsch machen, dann könnte shroud durchaus recht haben.