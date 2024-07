„Was soll ich nur mit meinem Leben anfangen?“ – E-Sportler verzweifelt an Zwangspause

Counter-Strike 2: Shooter-Gott in Rente bietet Kurs für 137 € an – Aber ihm wird Abzocke vorgeworfen

Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sinnlos gefühlt. Dieser Spielplan macht mich wirklich depressiv, und ich würde nicht bezweifeln, dass es anderen Spielern ähnlich geht.

Das Leben ist in diesen Tagen wirklich hart. Was soll ich nur mit meinem Leben anfangen? Ja, ich hätte mehr gewinnen sollen und all das, aber ernsthaft, wann werde ich überhaupt wieder spielen. 4 Monate, 6 Monate?

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Um wen geht’s? Daniel „Rossy“ Abedrabbo (21) ist ein US-amerikanischer Profi-Spieler in Riot Games Taktik-Shooter Valorant. Dort startet am 1. August 2024 das große „Valorant Champions 2024“-Turnier in Südkorea, das ist die jährliche Weltmeisterschaft des beliebten E-Sport-Titels.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to