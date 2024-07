Counter-Strike 2: Shooter-Gott in Rente bietet Kurs für 137 € an, um so gut zu werden wie er – Aber ihm wird Betrug vorgeworfen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

So ein ähnliches Projekt haben wir schon mal gesehen, damals von Ninja. Offenbar ist das der Versuch von sehr populären Shooter-Spielern irgendwie aus ihrem Namen Geld zu machen. Der tatsächliche Nutzen dieser Videos und Kurse wird aber infrage gestellt. Nur weil jemand ein herausragender Shooter-Spieler ist, heißt das noch lange nicht, dass er sein Wissen besonders gut vermitteln kann. Stars fehlt dafür oft wohl einfach die Geduld: Der größte Streamer auf Twitch bietet „Masterclass“ für 200 € an – Aber Tester machen sich darüber lustig

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer Nutzer sagt: Um für jede Wissensstufe ausführliche Guides anzubieten, sei eine „Scheiß-Menge“ an Arbeit notwendig, weil Counter-Strike so komplex sei. Es gebe hier zudem schon etablierte und starke Konkurrenz, was Guides und Analysen geht.

Eine Figur in Two and a Half Men sollte nach nur 2 Folgen verschwinden, doch sie war einfach zu gut

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war sein neues Projekt: Am 3. Juni startete s1mple zusammen mit der ESL FACEIT Gruppe das Projekt „Play Like S1mple“.

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Der Ukrainer Oleksandr „s1mple“ Kostylijev (26) gilt als einer der weltbesten Spieler in CS:GO (heute: Counter-Strike 2) und wird allgemein als einer der besten Shooter-Spieler weltweit verehrt. Jetzt wollte er sich seinen Ruf versilbern und ging mit einem Programm für 137 € an den Start, um „so gut zu werden wie er“ – doch das Projekt scheiterte kurz nach dem Start.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to