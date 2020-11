Wie sieht es bei Twitch mit solchen Banns aus? Banns sind bei Twitch immer ein heikles Thema. Vor allem in der Vergangenheit gab es immer wieder Banns, die die Streamer nicht so recht nachvollziehen können.

Er erklärte den Bann damit, dass eine andere Person das russische Wort „Pidor“ nutzte, was in etwa so viel wie „Schwuchtel“ bedeutet. Die andere Person versuchte nach Aussagen des Streamers ihn zum Bann zu bringen.

Der legendäre CS:GO-Profi Oleksandr „s1mple“ Kostyliev wurde erneut von Twitch gebannt. Das ist der 4. Bann innerhalb kurzer Zeit. Der Profi gilt als einer der besten Spieler in Counterstrike: Global Offensive und kann den Bann nicht so recht nachvollziehen.

