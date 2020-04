Heute Abend startet der erste Beta-Test von Valorant, des neuen Taktik-Shooters von Riot Games. Werdet ihr das Spiel zocken, um das jetzt schon so viel Hype gemacht?

Darum geht’s hier: Der neue große Shooter Valorant von dem LoL-Entwickler Riot wird aktuell von so einigen Streamern und Pro-Gamern gepriesen. Profi Psalm beendet für ihn sogar seine Fortnite-Karriere.

Heute, am 7. April um 14:00 Uhr, startete der Shooter seinen ersten Beta-Test, aber die Teilnahme verläuft nicht über die normale Anmeldung auf einer Seite, wie es bei Beta-Test normalerweise oft der Fall ist. Stattdessen hat der Entwickler Riot ein Streaming-Feuerwerk organisiert und fackelt das fröhlich ab.

Keys über Twitch abgreifen

Wie bekommt man einen Beta-Key? Die Keys für den Beta-Zugang bekommt man durch das Schauen von Valorant-Streams auf Twitch. Die Beta-Codes werden via Twitch-Drops in den Channels von ausgewählten Streamern an die Zuschauer verteilt.

Wenn ihr also an der Beta teilnehmen wollt, müsst ihr in dem Streams vorbeischauen. Dabei sind über 30 bekannter deutscher und englischsprachiger Streamer, die euch den Shooter live vorführen werden.

Alle Infos zu der Beta-Anmeldung und die komplette Liste der Streamer findet ihr in unserem großen Info-Artikel:

Also, wie sieht’s aus? Hattet ihr Glück und zockt jetzt schon die Valorant-Beta? Habt ihr noch keinen Key, wollt aber unbedingt einen bekommen? Oder interessiert euch der Shooter nicht wirklich? Erzählt es in den Kommentaren!

