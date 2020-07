Nicht mal ich bin so blöd und kauf mir Skins für 95€ in Valorant … oder doch?

In Valorant stellten die Entwickler zuletzt ein Paket mit extrem aufwändigen Skins vor – Die „Elder Flame Ultra Edition“. Diese verwandeln eure Waffen in lebende Drachen und kosten eine Menge Geld. Seitdem wird kontrovers über die Rechtmäßigkeit solcher Preise in der Community debattiert. MeinMMO-Autor Jürgen Horn hadert zwischen Sparsamkeit und der Gier nach coolem Loot.

Um welche Skins geht es? Jüngst stellte Riot Games ein wahrhaft episches Skin-Bundle vor. Es heißt „Elder Flame“ und es macht aus den vier Waffen Judge, Operator, Vandal und Frenzy bizarre, lebende Drachenmonster. Die bewegen sich, machen Geräusche und verleiben sich gierig Munitionspakete ein. Das begeistert einige Fans, andere hingegen sind von den Animationen geradezu verstört.

Doch beim Preis steht den meisten Fans der Mund vor Entsetzen offen. Denn das Paket Elder Flame kostet um die 95 Euro und das erscheint vielen Spielern dann doch derb zu viel. Zwar geht man davon aus, dass es die einzelnen Items auch solo gibt, aber bestätigt ist das noch nicht.

Auch hier bei MeinMMO herrscht unter den Lesern und Autoren größtenteils Unglauben über den Preis: Die meisten von euch wollen nicht so viel Geld für virtuelle Dinge ausgeben.

15 Döner … oder doch die Skins?

So geht es mir bei dem Thema: Bei mir, Jürgen Horn – Autor und Skin-Fashion-Experte bei MeinMMO, lösen die Skins gemischte Gefühle aus. Denn freilich sind 95 Euro eine Menge Geld, von denen ich mir locker 15 gute Döner kaufen kann. Aber dann sind das halt total geile Drachen-Skins, die Munition fressen und Feuer spucken!

Die muss ich irgendwie schon haben. Denn eigentlich ist das alles am Ende weder sonderlich überteuert noch schlimm, dass es diese Skins gibt.

Sie sind wunderschön!

Gute Gründe für die Skins

Darum sind die Skins gar nicht so teuer: Das ganze Paket ist mit rund 95 Euro ein ordentlicher Brocken. Da fällt es auch mir schwer, das Ausgeben von so viel Geld zu rechtfertigen. Doch ich kann mich überzeugen.

Bedenkt, dass es ein Bundle ist. Es besteht aus vier Skins sowie einem neuen Messer-Skin und der Option auf die neue Finishing-Animation. Ihr bekommt also insgesamt 6 Items. Und selbst wenn man nur die vier Waffen zählt, kosten die dann jeweils einzeln um die 23 Euro.

Es gibt legendäre Skins in Fortnite, die fast genauso viel kosten und weniger geil aussehen. Und auch in anderen Games mit Cash-Shop sind Preise von 20 bis 30 Euro für Mounts oder Pets keine Seltenheit.

Es ist also nicht so, als wenn Riot eine unsichtbare Linie mit ihren Preisen überschritten hätte.

Skins für 20 Euro gabs schon in anderen Games.

Diese Argumente werden gegen die Skins vorgebracht: Ich hab vor allem zwei Argumente gelesen, die gegen die Skins sprechen sollen – abgesehen vom hohem Preis.

Andere Spieler empörten sich, dass diese teuren Skins Kids und Teenies dazu verführen würden, die Kreditkarte der Eltern zu klauen, um Skins zu kaufen. Dadurch würden dann ganze Familien ins finanzielle Unglück gestürzt.

Klar ist es schlimm, wenn der Nachwuchs Geld klaut, um damit teure Sachen zu kaufen. Doch ist das wirklich die Schuld des Spiels beziehungsweise der Entwickler, die solch ein Angebot anbieten?

Valorant ist ab 16 Jahren freigegeben. Wer es seinen Kindern in dem Alter noch nicht beigebracht hat, das man sich nicht am Eigentum der Eltern vergreift, hat meiner Meinung nach etwas bei der Erziehung versäumt.

Ein weiteres Argument gegen die Skins ist oft, dass das Gewusel der Drachen vom Spiel ablenken soll. Das mag anfangs sicherlich zutreffen, aber letztendlich lenken die Drachen nicht mehr vom Spiel ab, als es bunte Effekte und der Einsatz von Skills machen.

Höchstens bei Profis, die in hoch dotierten Turnieren spielen, sind FPS essenziell und daher dürften die Drachenskins dort nicht groß auftauchen.

So rechtfertige ich den Kauf: Zuletzt geht es mir noch um den Punkt, der mich bei vielen Spielern stört. Nämlich das viele gerne ein Free2Play-Spiel wie Valorant zocken wollen, aber kaum oder gar kein Geld ausgeben wollen. Vielmehr wird sich noch beschwert, wenn Skins teuer sind.

Mal ganz ehrlich, niemand zwingt euch, etwas im Spiel zu kaufen. Es gibt in Valorant keine spielrelevanten Dinge, die ihr kaufen müsst. Sogar der grundlegende Battle-Pass ist kostenlos zu haben.

Valorant bietet stundenlang Spielspaß und verlangt dafür keinen Cent.

Dennoch kostet die (Weiter-)Entwicklung eines Spiels wie Valorant viel Geld und ein großes Team muss bezahlt werden, um stetig neuen Content zu liefern. Der übrigens auch kostenlos ist. Ich finde, es ist da völlig okay, wenn jeder Spieler, der regelmäßig Valorant zockt, auch ein paar Euro ins Spiel investiert. Und wenn es der Battle-Pass für 10 Euro ist, der übrigens massig Skins und Krimskrams enthält.

Wer Valorant wirklich liebt und die Skin schön findet, der kann eigentlich guten Gewissens 95 Euro investieren. Denn das entspricht ungefähr dem Kaufpreis eines typischen AAA-Spiels samt Season-Pass. Eigentlich doch ganz fair, oder?

Und wer kein Geld in einem Free2Play-Spiel ausgeben wird, der muss das ja nicht tun – ich hab damit kein Problem. Aber dann bitte auch nicht die Nase rümpfen, über Leute, die solche Skins wirklich gut finden und haben wollen.

Fazit: Ich schwanke noch zwischen einem Skin und dem Paket

Ich liebe Skins und anderen Kram und gebe im Jahr mehr Geld für virtuelle Klamotten und Reittiere aus, als ich in echte Klamotten oder mein Auto investiere. Daher rennen die Drachen-Skins bei mir freilich offene Türen ein. Ich habe sie zuerst gesehen und dachte sofort „wie geil, das muss ich haben“.

Der hohe Preis ist – wie weiter oben dargelegt – relativ zu sehen. Das ganze Bundle bietet genug, um 95 Euro zu rechtfertigen. Außerdem will ich im Spiel auffallen und angeben. Und wie fällt man besser auf, als wenn man einen zappelnden Drachen als Waffe nutzt? Daher werde ich zumindest einen Skin aus dem Bundle kaufen, wenn nicht gleich das ganze Paket, sobald es da ist. Wer weiß, wann es so einen Deal wieder gibt.

Wer wissen will, wie ich als anfänglicher Valorant-Skeptiker am Ende das Spiel zu lieben gelernt habe, sollte sich diesen Artikel von mir auf MeinMMO durchlesen. Viel Spaß! Und wenn ihr anderer Meinung zum Thema Skins seid oder meine Argumente nicht teilt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Aber bleibt bitte höflich!