Erst fand ich Valorant hässlich und uninteressant, dann hab ich’s gespielt

Unser Autor Jürgen Horn hatte erst keine sehr hohe Meinung von Valorant. Doch dann bekam er einen Beta-Zugang, schaute sich den Taktik-Shooter an und kann jetzt nicht mehr genug davon bekommen. Der Grund dafür liegt 20 Jahre in der Vergangenheit und heißt Counterstrike.

Das war Jürgens erste Begegnung Valorant: Eine der spannendsten Aspekte meines Jobs als Gaming-Redakteur ist, sich ständig intensiv mit neuen Titeln zu beschäftigen und neue Infos zu Spielen aus erster Hand zu erfahren. Wer mich kennt, weiß, dass ich die meisten neuen Spiele mit großer Freude erwarte.

Daher war ich echt gespannt, als Kollegin Leya in der Redaktion verkündete „Ich hab Zugang zu dem neuen 5vs5-Shooter von Riot, hat jemand Interesse?“ Ich wollte schon „Ja, hier!“ schreien, weil ich eigentlich alles Neue erst mal spielen will. Doch ich schaute erst mal kurz nach, was Valorant überhaupt für ein Spiel sein soll.

Ich erwartete ein cooles, buntes Spiel á la Overwatch oder das einst von mir sehr geschätzt und leider tote Battleborn. Doch meine Güte, was wurde ich enttäuscht. Valorant sah auf den Screens und Videos wirklich grottig aus! Es war trist, öde und wenig detailliert.

So sah das erste Bild aus, das ich zu Valorant sah. „Meine Fresse, is das hässlich!“ war mein erster Gedanke.

Die Waffen sahen irgendwie alle gleich aus, die Effekte waren schlecht und die Helden wirkten wie Abziehbildchen von Overwatch. Sogar Klone von Hanzo und Reaper waren dabei.

Das Ganze sah so billig und lieblos hingeklatscht aus, das ich mich erstmal vergewissern musste, dass dieses Spiel echt das so hoch gehypte Valorant war und nicht ein räudiger China-Klon von Overwatch. Denn genau so sah es nämlich aus!

Omen aus Valorant sieht schon etwas wie Reaper aus Overwatch aus, oder?

Von „Boah, is das hässlich“ zu „Wow, was für ein geiles Game!“

So ging es mit Valorant weiter: Ich war derart entsetzt, dass ich bei der Key-Vergabe zur Beta von Valorant dankend ablehnte und mich lieber auf andere Themen konzentrierte. Doch da ich bei MeinMMO neue Spiele zum Release betreue, kam Valorant zum Start der Beta wieder auf meinen Tisch.

„Boah, schon wieder dieses grotten-greißliche Spiel!“, ging es mir durch den Kopf. „Aber mei, Dienst ist Dienst und einer muss es ja machen.“ Also wühlte ich mich durch erste News und Feedback der Community, sah Videos an, las Kommentare und informierte mich über das Gameplay.

So änderte ich meine Meinung: Dabei passierte etwas Seltsames. Ich fand das Spiel zwar immer noch hässlich, aber das Gameplay faszinierte mich immer mehr. Je mehr Infos ich dazu verarbeitete, desto mehr Bock hatte ich auf das Spiel. Als dann Leya nochmal auf mich zu kam und einen Beta-Zugang anbot, sagte ich sogleich zu und freute mich schon auf Feierabend und die erste Session Valorant.

Als es dann endlich so weit war und Frau und Kind endlich im Bett waren, war es schon weit nach 22 Uhr. Ich war müde und geschafft, aber wenigstens kurz reinschauen wollte ich noch.

Endlich wieder 18! Valorant erinnert mich an Counterstrike

So lief die erste Runde: Ich hätte nicht für möglich gehalten, was nun folgte. Denn so hässlich Valorant war: Es machte von Anfang an Spaß! Nach ein paar schnellen Toden in den ersten Runden kam ich schnell ins Spiel und hatte bald den Bogen raus.

Das lag vor allem daran, dass ich in den 2000ern massig das alte Counter Strike gespielt habe. Das war sozusagen mein erstes richtiges Online-Game, weil bevor ich mit Guild Wars und Co angefangen hatte. Damals war ich gerade frisch mit der Ausbildung fertig, war im Zivildienst, hatte erstmals eigenes Geld und eine vernünftige Internet-Verbindung. Daher wurde CS rauf und runter gezockt.

Darum ist Valorant für mich so cool: Das Gameplay von Valorant rief all diese alten Erinnerungen wieder hervor und ich war schnell wieder im „Flow“. Das lag an den folgenden Gründen:

Das Spiel läuft wirklich rund. Die Waffen spielen sich allesamt nützlich und jede Knarre macht das, was sie soll.

Die Maps sind durchdacht und man hat sie schnell verinnerlicht.

Die Agenten funktionieren gut als Ergänzung und ihre Skills sind eine angenehme und intuitiv nutzbare Dreingabe. Sogar die angeblich so übertriebene Heldin Raze fand ich passend.

Raze ist im Moment einigen „zu stark“ und gilt als perfekte Agentin gegen schwache Spieler.

Ich musste mich regelrecht vom Spiel losreißen und spielte trotzdem viel zu lange in der ersten Nacht. Keine gute Idee, wenn man früh vom Kind am nächsten Morgen geweckt wird. Doch das war’s wert, ich hatte mehrere Siege und war einmal sogar Frag-Leader im Scoreboard und MVP am Ende des Spiels. Ein herrliches Erfolgserlebnis, das mich wirklich wieder 20 Jahre jünger fühlen lies.

Mittlerweile stört mich auch nicht Mal mehr die simple Grafik und die übertrieben knalligen Effekte haben zumindest einen Sinn im Gameplay, weil man so wirklich sofort sieht, wo ein Skill eingesetzt wird und welche Fähigkeit es ist.

Das gefällt mir auch noch an Valorant: Außerdem gibt es noch einen anderen Vorteil von Valorant gegenüber Counter Strike: Ich mochte die ernste Aufmachung von Soldaten gegen Terroristen nie. Die Spezialeinheiten waren alles langweilige, maskierte Soldaten und die Terroristen wollte ich nie spielen, weil ich das damals schon geschmacklos fand.

In Valorant hingegen hat man einzigartige, bunte Agenten, die sogar coole Sprüche draufhaben und um einen ominösen „Spike“ kämpfen. Das passt meiner Meinung nach einfach besser, zu einem launigen Online-Shooter als dieses bierernste Terroristen-Thema von CS.

Jedenfalls werde ich mich so bald wie möglich wieder ins Gefecht stürzen und ich bin echt gespannt, was die Entwickler nach der Beta noch alles in Valorant vorhaben. Falls ihr jetzt ebenfalls auf den Geschmack gekommen seid und ins Spiel einsteigen wollt, dann schaut euch unseren Artikel an, in dem wir genau erklären, wie das mit den Twitch-Drops und dem Beta-Zugang bei Valorant funktioniert.