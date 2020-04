Valorant verzichtet bewusst auf übertriebe Gewaltdarstellung. Wie wirkt sich das auf die Altersfreigabe bei FSK oder USK aus? Erfahrt hier, ab wie viel Jahren ihr Valorant spielen dürft.

Shooter sind oft wegen ihrer exzessiven Gewaltdarstellung berüchtigt. Spiele wie Doom Eternal oder Wolfenstein werben sogar damit, Gegner möglichst brutal zerlegen zu können. Daher sind viele Eltern besorgt, wenn ihre Kinder solch ein „Ballerspiel“ zocken wollen.

Darum sieht Valorant so minimalistisch aus: Der neue Team-Shooter Valorant ist da keine Ausnahme. Wie schon das ab 12 freigegebene Fortnite will Valorant mit einer einfach gehaltenen, bunten Grafik und dem Fehlen von Blut, Gekröse und Leichen eine niedrige Alterseinstufung bewirken. Es gibt zwar kleinere Blut-Effekte, doch selbst die lassen sich noch deaktivieren.

Das Ziel der Entwickler bei Riot ist, dass möglichst viele (junge) Spieler das Game zocken können und nicht nur volljährige Gamer ran dürfen.

Außerdem ist die spartanische, bunte Grafik ideal für den immer noch sehr auf den PC-orientierten asiatischen Markt abgestimmt. Dort sind Spiele wie Crossfire populär, weil sie keine große Hardware benötigen und daher auf vielen PCs ohne große Hardware laufen können. Das gilt auch für die in Asien beliebten PC-Bangs, also Cafés, in denen man am PC zocken kann. Spiele wie Valorant laufen dort auch auf älteren Geräten.

Altersfreigabe von Valorant bei USK, FSK und PEGI

FSK oder USK, was ist der Unterschied? Die Begriffe FSK und USK werden gerne synonym genutzt, sind aber zwei verschiedene Dinge:

FSK steht für Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Es handelt sich also um eine Einteilung von Filmen.

USK hingegen ist die Abkürzung für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Daher ist sie für Computerspiele zuständig.

Bei Valorant als Computerspiel gibt es folgerichtig keine FSK-, sondern eine USK-Einordnung.

Ab wie viel Jahren ist Valorant in Deutschland freigegeben? Die USK-Freigabe von Valorant ist trotz der minimalen Gewaltdarstellung ab 16. Damit liegt es über der „ab 12“-Freigabe von Fortnite. Wie ist die internationale Altersfreigabe von Valorant? Auch bei PEGI, dem „Pan European Game Information“-Siegel, fällt die Altersfreigabe ab 16 aus. In den USA ist hier die ESRB zuständig, die das Siegel T für „Teen“ für Valorant ausgibt. Warum ist Valorant nicht ab 12 wie Fortnite? Fortnite und Valorant sind beides auf harmlos getrimmte Shooter, doch Fortnite ist nur ab 12, obwohl die Gewalt in beiden spielen ungefähr gleich minimal ausfällt. Doch im Gegensatz zu Fortnite ist Valorant ein Ego-Shooter. Aus der 1. Person ist ein Spiel laut der USK immersiver, der Spieler ist näher am Geschehen und das Ausschalten der Gegner wird intensiver wahrgenommen. Daher werden Ego-Shooter laut der USK meist ab 18 oder bei weniger krasser Gewaltdarstellung ab 16 Jahren freigegeben.

