6 Waffen solltet ihr jetzt in Destiny 2 holen, bevor das halbe Universum stirbt

In Destiny 2 müssen die Spieler bald viele geliebte Knarren an den Nagel hängen. MeinMMO präsentiert euch 6 PvE-Waffen, mit denen ihr dem Waffenruhestand entspannt entgegentreten könnt.

Das passiert bald in Destiny 2: Den Spielern des MMO-Shooters stehen im Herbst 2020 zwei folgenschwere Ereignisse ins Haus:

MeinMMO listet euch in diesem Artikel Waffen auf, mit denen ihr sorgenlos und vorbereitet in das nächste Destiny-Kapitel „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light) starten könnt.

Warum diese 6 Waffen? Wir haben daher 7 starke Waffen ausgewählt, die auch im nächsten Jahr relevant bleiben. Es wäre ja immerhin ärgerlich, wenn ihr jetzt Mühe sowie Zeit in die Knarren investiert und sie dann bald wieder nutzlos sind.

Das andere wichtige Kriterium ist, dass ihr schnell und zielgerichtet nach einem Godroll farmen könnt, also locker die besten Kombinationen erhaltet. Möglich wird dies meistens durch die Umbral-Engramme und den Prisma-Umformer der Season 11.

Auf den höheren Stufen schaltet ihr sogar die Möglichkeit frei, zusätzliche Perk-Alternativen auf den Umbral-Waffen zu erhalten. Das erleichtert die Jagd ungemein.

6 starke PvE-Waffen trotz dem Waffenruhestand in Destiny 2

Ihr findet auf der Liste legendäre Waffen, deren Powercap bei 1360 liegt. Das ist momentan die höchste Infundiergrenze die in Destiny 2 erreicht werden kann. Komplett unberührt vom Ruhestand (Sunsetting) sind übrigens exotische Waffen, diese bleiben stets relevant.

1. Kalte Verweigerung – Impulsgewehr

Das macht die Waffe so stark: Kalte Verweigerung gehört zu den hart-treffenden Impulsgewehren, die sich eigentlich sehr behäbig und sperrig spielen – diese Schwäche umgeht unsere Empfehlung aber. Die Kinetik-Waffe ist das geschmeidigste 340er im Spiel.

Zudem sorgt die Perk-Vielfalt dafür, dass ihr Kalte Verweigerung quasi an jede Situation anpassen könnt und auf jeder Distanz kräftig reinhaut.

Kalte Verweigerung

Farmt nach diesen Perks:

Magazin: Leichtmagazin

Perk-Slot 1: Mörderischer Wind oder Fressrausch

Perk-Slot 2: Unnachgiebig oder Mulit-Killclip

So habt ihr entweder eine Waffe, die sich umwerfend anfühlt und euch in Gefechten heilt oder eine Fräse, die durch Kills mehr Schaden macht und dabei immer schneller nachlädt.

Wo gibt’s die Knarre? Kalte Verweigerung erhaltet ihr im Season Pass der Season 11 (Rang 45). Dann könnt ihr die Waffe auch durch das „Ankunftfokussiertes Umbral-Engramm“ farmen.

2. Magenknurren – Automatikgewehr

Das macht die Waffe so stark: Das Automatikgewehr mit dem Leere-Element kennen und lieben bereits seit der Abrechnungs-Aktivität. Es gehört zu den populären 600ern und überzeugt mit starken Statuswerten.

Handhabung, Magazin-Größe und Nachladetempo sorgen dafür, dass ihr in allen Situationen einen verlässlichen Kugelhagel loslassen könnt. Je nach Perk-Wahl habt ihr ein Biest im PvP oder PvE zur Hand.

Magenknurren

Farmt nach diesen Perks:

Magazin: Leichtmagazin

Perk-Slot 1: Auskommen

Perk-Slot 1: Haudegen oder Toben

Magenknurren steht so ziemlich jedes Schadens-Perk im Spiel zur Verfügung. Wir haben uns für diese Kombination entschieden, weil ihr so ohne störende Pausen ballern könnt und der Schaden sich schnell in den Himmel schraubt, ohne wieder runterzukommen.

Wo gibt’s die Knarre? Durch das „Ankunftfokussiertes Umbral-Engramm“ farmt ihr euch in Windeseile das immer hungrige Automatikgewehr.

Auf der nächsten Seite geht es mit der aktuell wohl stärksten Power-Waffe und Primär- sowie Sekundär-Knarren weiter.