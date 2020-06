Season 11 hat neue Umbral Engramme zu Destiny 2 gebracht. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie fokussiert und euren Loot am Prisma-Umformer selbst bestimmt.

Das ist jetzt neu: Mit dem Start der Season 11, wollte Destiny 2 den Spielern mehr Optionen geben, ihren Loot selbst zu bestimmten und so effektiv nach God-Rolls zu jagen. Möglich wird dies jetzt durch die Umbral-Engramme.

Wir erklären euch hier, was es mit diesem neuen Feature auf sich hat. Denn in der Saison der Ankunft werden die Umbral-Engramme und deren Fokussierung ein wichtiges Spielelement, dass auf den ersten Blick ziemlich komplex wirkt, aber coole Möglichkeiten bietet.

So bekommt ihr Umbral-Engramme: Umbral-Engramme zu erhalten ist der leichte Teil der Aufgabe, denn die verschlüsselten Items droppen quasi überall in der Spielwelt. In fast jeder Aktivität oder Playlist könnt ihr zufällig welche erhalten – Vergleicht das System mit den regulären, zufälligen Engrammen.

Bungie hat sich schon im Vorfeld der Season 11 ausführlich zur Idee hinter den neuen Engrammen sowie deren Fundorte geäußert:

Engramme fokussieren – Alles zum Prisma-Umformer in Destiny 2

Habt ihr ein Umbral-Engramm erbeutet, könnt ihr es nicht einfach so öffnen. Ihr müsst diese von der Dunkelheit „besessenen“ Items zunächst reinigen. Bringt sie dafür zum Vagabunden in den Turm.

Links neben dem NPC findet ihr zwei Apparaturen:

den Prisma-Umformer

den Umbral-Dekodierer

Der Dekodierer ist dabei ganz simpel gestrickt: Tragt fokussierte Umbral-Engramme hier hin und erhalten euren Loot. Im Prinzip ist das ein Kryptarch für böse Items.

Der Umbral-Dekodierer wird mit fokussierten Umbral-Engrammen gefüttert und spuckt Loot aus

Das kann der Prisma-Umformer: Die Maschine fungiert als eure saisonale Anlaufstelle. Sie ersetzt damit die Obelisken aus Season 9 und Rasputins Seraph-Bunker aus Season 10.

Durch „Verzerrte Energie“erhöht ihr hier euren saisonalen Rang und erhaltet Prämien. Der Prisma-Umformer bietet eine Vielzahl an Funktionen.

Auf das Feature „Umbral-Fokussierung“ gehen wir etwas ausführlicher ein. Weitere Funktionen des Prisma-Umformers sind:

Hier erhöht ihr euren saisonalen Rang und erhaltet Prämien – Dafür wird „Verzerrte Energie“ benötigt

Zugriff auf Beutezüge – Diese bieten unter anderem die saisonalen Ressourcen „Verzerrte Energie“ und „Verändertes Element“

Durch den Reiter „Geschenke von Licht & Dunkelheit“ schaltet ihr Boni für saisonale Aktivitäten frei, findet mehr Umbral-Engramme oder spart Ressourcen beim Fokussieren – Neue Boni schaltet ihr durch Rangaufstiege des Prisma-Umformers frei.

Saisonale Mods und ein neues Schiff gibt es auch noch

Der Prisma-Umformer hat viele Funktionen

So klappt die Fokussierung: Durch die Fokussierung engt ihr den potenziellen Loot-Pool der Engramme ein. So entscheidet ihr selbst, welcher Loot in euren Umbral-Engrammen stecken soll.

Pro Woche stehen euch sogar kostenfreie Fokussierungen zur Verfügung, die Anzahl davon steigert ihr durch Rangaufstiege auf maximal 6. Je nach gewünschtem Loot, kostet der Vorgang andere saisonale Ressourcen.

Ihr habt dabei die Wahl aus drei Fokussierungs-Arten:

Einfache Fokussierung: Kostet 50 „Verändertes Element“ und bietet 4 Engramm-Spezialisierungen Zufällige neue Pyramiden-Waffen Zufällige neue Season-Rüstung Eine von 6 Waffe aus Jahr 3 auf dem aktuellen Stand (diese Waffen aus Season8, Season 9 und Season 10 sind sonst nicht mehr im Spiel zu finden) Eine von 4 Gambit- oder Abrechnungs-Waffen auf dem aktuellen Stand



Verbesserte Arsenal Fokussierung: Kostet 100 „Verändertes Element“ und engt die Waffen-Auswahl deutlich ein – So habt ihr beispielsweise nur das neue Schwert und den neuen Bogen als Inhalt des Umbral-Engramms. Ihr müsst diese Fokussierung im Season-Pass freischalten (Rang 32 in der Premium-Schiene).

Verbesserte Rüstungs-Fokussierung: Kostet 250 „Verändertes Element“ sowie eine Spuren-Überschreibung und lässt euch den Statuswert der Rüstung bestimmen – So könnt ihr beispielsweise festlegen, dass die Rüstungen aus dem Umbral-Engramm auf Disziplin getrimmt sind, wenn ihr gerne Granaten werft. Ihr müsst diese Fokussierung im Season-Pass freischalten (Rang 72 in der Premium-Schiene).

Je nachdem wie präzise ihr euren Loot bestimmen wollt, kostet es mehr Ressourcen

Tipps für Umbral-Engramme und die Fokussierung

Wir haben hier einige zusätzlichen Hinweise, die euch den Umgang mit Umbral-Engrammen und deren Fokussierung erleichtern sollen. MeinMMO wird diesen Part im Laufe der Season 11 stets erweitern.

Nutzt eure Umbral-Engramme: In den ersten Stunden der neuen Season haben wir bereits dutzende Umbral-Engramme gefunden. Wir hatten nicht den Eindruck, als müsste man damit besonders sorgfältig haushalten.

Was soll ich zuerst leveln? Ihr könnt euch bei den Boni unter dem Reiter „Geschenke von Licht & Dunkelheit“ im Prinzip nicht verskillen. Bevor ihr die mächtigeren Fähigkeiten nutzen könnt, müssen zunächst alle vorherigen Boni aktiviert werden.

Dieser Bonus hat es in sich: Eine der späteren Freischaltungen bei „Geschenke von Licht & Dunkelheit“ gewährt euch ein zusätzliches alternatives Waffen-Perk und eine Chance auf höhere Statuswerte bei Rüstungen – Damit lohnen sich die Engramme gleich ein gutes Stück mehr.





Diese Waffen und Rüstungen stecken unter anderem im neuen Umbral-Engramm

Schnell Ressourcen sammeln: Durch die beiden wöchentlichen Beutezüge könnt ihr euch recht zügig 1000 Einheiten „Verzerrtes Element“ sichern. Ihr könnt bei Bedarf auch mit drei Charakteren diese Ressouce farmen.

Die wiederholbaren Beutezüge bringen leider nur Erfahrungspunkte, priorisiert sie daher nicht. Auch im Season-Pass und saisonale Triumphe erhaltet ihr übrigens benötigte Ressourcen.

Lasst euch Zeit: Im Laufe der nächsten drei Monate werdet ihr durch das Abschließen der Beutezüge und dank der saisonalen Aktivitäten automatisch im Rang aufsteigen, ihr müsst euch also nicht sonderlich beeilen um den Prisma-Umformer zu leveln.

Findet ihr es gut, dass jetzt alle Aktivitäten relevanten Loot abwerfen und ihr selbst bestimmen könnt, was in den neuen Umbral-Engrammen steckt?