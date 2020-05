Destiny 2: Was ihr jetzt beim Kauf von Waffen-Ornamenten beachten solltet

Bei Destiny 2 solltet ihr euch bei Käufen im Cashshop aktuell zweimal überlegen, ob ihr Geld für legendäre Waffen-Skins ausgebt. Denn ein neues Feature begrenzt die Waffenauswahl bald drastisch.

Darum beim Kauf aufpassen: Im Everversum können Destiny-Spieler allerhand kosmetische Anpassungen erwerben. Mit dabei sind auch Ornamente für Waffen (Skins). Die Version für legendäre Waffen unterliegt bald jedoch einigen Einschränkungen, die ihr beim Kauf beachten solltet.

Die Spieler berichten jetzt davon (via reddit), dass man sich einen Kauf von legendären Waffen-Ornamenten doppelt überlegen sollte. Der Grund ist das neue Infundier- und Level-System von Ausrüstung. Wenn dieses im Herbst in Kraft tritt, bleiben viele Waffen teilweise auf der Strecke. Das gekaufte Ornament wäre somit nicht mehr problemlos überall nutzbar und daher das Investment nicht wert, so die Hüter:

Ich wollte es [das Ornament] gerade kaufen, aber dann wurde mir klar, dass es überhaupt keinen Sinn hat, einen Skin zu kaufen, wenn ich ihn nicht benutzen kann, wann immer ich will. Ich meine, warum zum Teufel sollte ich echtes Geld für ein Ding ausgeben, bei dem ich gezwungen sein werde, es nicht mehr zu benutzen? Zarymatras via reddit

Mittlerweile hat der Post 3,900 Upvotes und in über 800 Kommentaren stimmen die Leser dem zu oder diskutieren über das heikle Thema des Waffenruhestands. Das schlägt derzeit hohe Wellen, auch bei uns auf MeinMMO:

Umfrage zu Destiny 2 zeigt: Die neueste Idee von Bungie tut euch richtig weh

Waffen-Ornamente im Everversum von Destiny 2

Was sind das für Ornamente? Die betroffenen Ornamente können die Hüter derzeit bei Tess im Everversum erwerben. Dort kostet ein legendärer Skin aktuell 400 Silber. Dies entspricht etwa 4 Euro – wenn man das kleinste Silber-Paket für 4,99 € als Referenz nimmt.

Betroffen sind die legendären Ornamente (unten), exotische Ornamente (oben) sind zeitlos

Exotische Ornamente kosten in der Regel etwas mehr, können aber bei Bedarf bedenkenlos in den Warenkorb wandern. Denn von den umstrittenen Waffen-Änderungen sind Exotics ausgeschlossen.

Das Everversum bietet auch viele der besagten Skins in einer Rotation für Glanzstaub an, das ist die erspielbare Shop-Währung. Jedoch sind nicht alle Ornamente auf diese Art zu verdienen oder die Spieler müssen Wochen warten, bis ihr auserkorener Skin an der Reihe ist. Die optische Anpassung für die starke, neue Shotgun Felwinters Lüge beispielsweise kann nur für Echtgeld ergattert werden – genau dieser Skin war auch der Aufhänger für den viel beachteten reddit-Post.

Das Everversum

Das passiert im Herbst im Everversum: Bungie hat bereits einige Änderungen für den Cashshop und Loot in Destiny 2 angekündigt. So wird es beispielsweise ab der Season 12 (Herbst 2020) generell keine legendären Waffen-Ornamente mehr im Everversum geben.

Auch wandern viele der kosmetischen Items in den Loot-Pool von Aktivitäten. Besonders im Endgame sollt ihr euch so coole optische Anpassungen durchs Spielen verdienen können. Mit Sicherheit wird es auch in Zukunft bei Destiny 2 Skins für legendäre Waffen geben – jedoch nicht durch Cash, sondern durch Skill und harte Arbeit.

Wartet ihr ab bis ihr durch Fließ an die optischen Leckerbissen kommt oder vermisst ihr den schnellen Griff zum Geldbeutel? Unser Autor Sven Galitzki dürfte sich sehr über die Änderungen im Everversum freuen, erst kürzlich schrieb unser Shooter-Experte: Wie das Everversum die Seele von Destiny 2 zerfrisst: den Loot