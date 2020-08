Destiny 2 stellt sein Sommer-Highlight vor – Sonnenwende der Helden im Detail

In Kürze beginnt bei Destiny 2 „Die Sonnenwende der Helden 2020“ (Solstice of Heroes). Und nun hat Bungie dieses Event offiziell vorgestellt. Hier erfahrt Ihr, was euch im Rahmen des Sommer-Highlights erwartet.

Was ist überhaupt die Sonnenwende der Helden? Die Sonnenwende ist ein saisonales Sommer-Event, in dessen Rahmen Destiny 2 sein laufendes Jahr ausklingen lässt. Bungie blickt dort gemeinsam mit den Hütern auf ihre bisherigen Errungenschaften und Leistungen zurück und feiert die vollbrachten Heldentaten.

Traditionell gibt es dabei eine prunkvolle Fest-Rüstung zu verdienen sowie allerlei Event-spezifische Cosmetics im Everversum. Es ist im Prinzip das Highlight des Destiny-Sommers.

Wann läuft die Sonnenwende der Helden 2020? Die Sonnenwende findet 2020 im Zuge der Season 11 statt. Beginn des Sommer-Events ist am 11. August. Die Festlichkeiten dauern dann bis zum 8. September 2020 an.

Wer kann an diesem Event teilnehmen? An der Sonnenwende können alle Besitzer von Destiny 2 teilnehmen – unabhängig von weiteren Zusatzinhalten. Auch Spieler mit der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light können also mitmachen.

Sonnenwende der Helden 2020 im Trailer:

Das steckt in der Sonnenwende der Helden 2020

Der Einstieg ins Event: Hauptansprechpartner während der Sonnenwende wird erneut Eva Levante im Turm. Sie wartet auf euch neben der Statue der Helden (die seht ihr im Titelbild).

So läuft das die Sonnenwende 2020 ab: Die Europäische Luftzone (ELZ) kehrt bei der Sonnenwende 2020 zurück. Dabei handelt es sich um ein spezielles Gebiet auf der Erde, das nur während des Events zugänglich ist und wo sich das Event hauptsächlich abspielt.

Die ELZ ist auf einer Art schwebenden Inseln angesiedelt und ist gespickt mit Feinden der Schar, Kabale und Gefallenen, die es auszulöschen gilt. Zudem geht es auch gegen allerlei Mini-Bosse.

Ihr hüpft in der ELZ von schwebender Insel zu schwebender Insel

Ziel ist es, in einem Einsatztrupp aus drei Hütern möglichst viele Mini-Bosse auszuschalten und anschließend Schatztruhen zu suchen und zu öffnen, die in dem Gebiet verteilt sind. Je mehr Bosse ihr besiegt, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr. Übrigens, es gibt Matchmaking, ihr braucht also keinen vorgefertigten Trupp.

Jeden Tag steht ein anderes Element – also Solar, Arkus oder Leere – im Fokus. Ihr eliminiert einfach Feinde in der ELZ mit dem jeweils passenden Element und kehrt dann in den Turm zurück, um eure Rüstung zu aktualisieren.

Die Belohnungen bei der Sonnenwende der Helden 2020

Event-Rüstungen: Das Highlight des Events ist traditionell die dazugehörige Sonnenwende-Rüstung. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren gilt es, das Anfangs-Set über mehrere Qualitätsstufen durch das Erfüllen verschiedenster Aufgaben in zahlreichen Bereichen von Destiny 2 auf „Majestätisch“ aufzuwerten.

Zudem könnt ihr durch das Erreichen einer bestimmten Qualitätsstufe universelle Ornament-Set im Everversum freischalten, das ihr für Silber oder Glanzstaub erwerben und auf ein beliebiges Armor-2.0-Stück anwenden könnt – also nicht nur auf die Sonnenwende-Rüstung.

Übrigens, die Aufgaben zum Aufwerten könnt ihr auch nach dem Ende des Events erfüllen. Zudem könnt ihr auch weiterhin Rüstungsteile mit Random Rolls in der ELZ verdienen, solange sie verfügbar ist.

Ausführliche Details zur Event-Rüstung, den Ornamenten und dem Glühen findet ihr in Kürze in einem eigenen Artikel hier auf MeinMMO.

Spitzenausrüstung: Wer noch sein Powerlevel pushen will, kann das auch im Rahmen des Events tun. Dort sammelt ihr in der ELZ Sonnenwende-Schlüsselfragmente und schaltet Sonnenwende-Pakete frei, die mächtige Ausrüstung und neue Rüstungs-Updates enthalten.

Everversum-Prämien: Im Everversum werden passend zur Sonnenwende zahlreiche Event-spezifische Items wie Accessoires, Gesten oder ein neuer Finisher verfügbar sein. Auch die neuen universelle Ornament-Sets gibt es über den Ingame-Shop.

Dabei wird jedes dieser Items zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf des Sommerfestes für Silber (Echtgeldwährung) und Glanzstaub (Ingame-Währung) erhältlich sein. Die einzige Ausnahme ist der „Eiserne Spaltung“-Finisher, den es nur gegen Silber geben wird.

Cosmetics aus der Sonnenwende 2020

Neue Triumphe: Mit der Sonnenwende der Helden gehen auch die Triumphmomente 2020 weiter. So können 2 neue Triumphe im Rahmen des Sommer-Events freigeschaltet werden.

Sonnenwende-Soundtrack: Alle Hüter, die die Quest „Die Sonnenwende beginnt“ von Tess Everis abschließen, schalten ein kostenloses „Sonnenwende der Helden“-Musikstück frei – den Track holt ihr euch dann über die offizielle Belohnungsseite von Bungie.

Eigentlich sollte es unmittelbar nach Ende der Sonnenwende 2020 schon mit der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts weitergehen. Doch Destiny 2 hat den Release von DLC Beyond Light auf November verschoben.