Destiny 2: Triumphmomente 2020 endlich vorgestellt – Das sind alle Belohnungen

Destiny 2 feiert das auslaufende Jahr und bietet fleißigen Spielern viele Erfolge und Belohnungen zum Freispielen während der Triumphmomente 2020.

Was sind Triumphmomente in Destiny 2? Im Destiny-Universum ist es Tradition, das laufende Jahr mit den Moments of Triumph, den Triumphmomenten, ausklingen zu lassen und zu feiern. Für die Spieler heißt das, vergangene Aktivitäten Revue passieren zu lassen und sich Belohnungen zu verdienen.

Das Event und viele Belohnungen stehen allen Hütern zur Verfügung, doch wer alles ergattern möchte, benötigt auch Inhalte wie Shadowkeep oder den aktuellen Season-Pass.

Im Jahr 2020 sind die Festivitäten besonders, denn erstmals in der Geschichte von Destiny 2 verabschiedet man sich (vorerst) im großen Stil auch von bekannten Inhalten:

Destiny 2 lässt Inhalte bald rotieren – Bringt coole Momente aus Teil 1 zurück

So lange läuft das Event: Die Triumphmomente 2020 sind seit dem 07. Juni aktiv und erstrecken sich bis zum 22. September. Ein Blick auf die Roadmap der Season 11 enthüllt weiterhin, dass am 11. August noch die diesjährige Sonnenwende der Helden ansteht und sich zu den Triumphmomenten gesellt.

Ihr habt also noch mehr als zwei Monate Zeit, ehe die Triumphmomente enden und mit „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light) das nächste große Destiny-Kapitel startet.

Schaut euch hier den deutschen Trailer der Triumphmomente 2020 an

Belohnungen und Prämien während der Triumphmomente 2020

So spielt ihr Prämien frei: Um Belohnungen freizuspielen, müsst ihr besondere Herausforderungen absolvieren. Diese findet im Reiter „Triumphe“ und dort unten links als „Siegel“.

Habt ihr die dort angegebene Aufgabe erfüllt, könnt ihr den entsprechenden Triumph aktivieren und die Prämie einsacken (nicht alle Triumphe gewähren eine Prämie). Manche der Aufgaben sind sogar retrospektiv wirksam. Ihr müsst beispielsweise keine 5 Rangzurücksetzungen im PvP angehen, wenn ihr schon fleißig Schmelztiegel gezockt habt.

Insgesamt warten dort 28 einzelne Triumphe darauf, gemeistert zu werden. Wer wirklich alles erledigen will, sollte die Ärmel hochkrempeln. Denn auf der Agenda stehen unter anderem Raid-Besuche, Ausflüge in die Dungeons oder das Sammeln aller Exotic-Waffen aus Season 11.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind übrigens noch nicht alle Triumphe verfügbar, weitere kommen mit der Sonnenwende der Helden hinzu.

Belohnungen von den Triumphmomenten 2020

Diese Belohnungen könnt ihr in Destiny 2 abstauben: Die Prämien aus den Triumphmomenten teilen sich in zwei Arten auf: Ingame-Belohnungen und Freischaltungen für den Bungie Store.

Das gibt’s ingame:

„Lob auf Lob“-Emblem – Absolviert 1 Triumph – welcher, spielt keine Rolle

Exotischer Sparrow „Wiederbelebungsflug“ – Absolviert insgesamt 5 Triumphe – welche, spielt keine Rolle

Exotische Geisthülle „Erwachte Hülle“ – Absolviert insgesamt 10 Triumphe – welche, spielt keine Rolle

Schließt ihr den Leviathan Raid ab, gibt es die exotische „Anwärter-Hülle“ für euren Geist sowie spezifische Raid-Shader

Schließt ihr den Weltenverschlinger Raid-Trakt ab, gibt es spezifische Raid-Shader

Schließt ihr den Sternenschleuse Raid-Trakt ab, gibt es das exotische Emote „Luxuriöser Toast“ sowie spezifische Raid-Shader

Schließt ihr den Raid Krone des Leids ab, gibt es spezifische Raid-Shader

Schließt ihr den Geißel der Vergangenheit Raid ab, gibt es einen spezifischen Raid-Shader

Zerstört alle 50 Augen von Savathûn und erhaltet dafür die Ressource Verändertes Element (150)

Schließt den Dungeon Grube der Ketzerei ab und erhaltet das Emblem „Blutrote Statik“

Die geheimen Triumphe drehen sich größtenteils um die bald startende Sonnenwende der Helden und die damit einhergehenden Rüstungen.

Meistert ihr alle 28 Triumphe, dürft ihr euch mit dem Titel „MMXX“ schmücken. Dieser Titel wird nach dem Event nicht länger verfügbar sein.

Besonders die Raids locken während der Triumphmomente die Hüter

Das müsst ihr zu den Store-Freischaltungen wissen: 5 Triumphe ermöglichen es euch, bestimmte Items im Bungie Store freizuschalten, beziehungsweise sie zu kaufen. Mit dabei sind auch zwei Embleme, die euch keinen Cent kosten.

Offizielle Informationen zum Store und der Profil-Verknüpfung findet ihr auf Bungie Internetseite, die wir hier verlinkte haben.

Das wartet im Bungie Store auf euch:

Exklusives Abzeichen „Sonnenuntergang“ – Den Code schaltet ihr frei, sobald ihr auf eurem Profil 12,500 Triumph-Punkte habt

Exklusives Abzeichen „Verdunkelter Sonnenuntergang“ – Den Code schaltet ihr frei, sobald ihr auf eurem Profil 50,000 Triumph-Punkte habt

Maßgefertigtes Triumphmomente-Shirt – erfordert 15 absolvierte Triumphe

Exklusiver Raid-Ring – Erfordert den Abschluss der 5 oben genannten Raids

MMXX-Siegel (Medallie) – Erfordert den Ingame-Titel „MMXX“

Wie die anderen Belohnungen auch verschwinden diese Items mit dem Ende der Triumphmomente 2020.

Was haltet ihr von den diesjährigen Feierlichkeiten und den dazugehörigen Belohnungen? Weshalb es sich über die Triumphe hinaus lohnt, den alten Raids jetzt einen Besuch abzustatten, lest ihr hier: Destiny 2 haucht 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie richtig lohnenswert