Bei Destiny 2 wurden nach dem Start der Season 11 vielerorts mysteriöse Sphären entdeckt. Seitdem rätseln zahlreiche Spieler über ihren Zweck. Wir erklären, was es mit Savathûns Augen auf sich hat.

Das wurde entdeckt: Im Rahmen der neuen Season 11 machten findige Hüter eine interessante Entdeckung. So sind auf zahlreichen Schauplätzen von Destiny 2 mysteriöse, leuchtende Sphären aufgetaucht – die Augen Savathûns.

Insgesamt 50 wurden davon entdeckt – verteilt über den neuen Dungeon „Prophezeiung“, Io, Merkur, Titan und Mars. Also fast alle Schauplätze, die mit der Herbst-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ vorerst in die Destiny Content Vault aus dem Spiel verschwinden werden.

Savathûns Auge

Wir haben es in der aktuellen Saison also nicht nur mit der Ankunft der Dunkelheit zu tun, sondern bekommen zunehmend mehr Hinweise auf die Hexenkönigin Savathûn, die Schwester vom König der Besessenen Oryx. Spätestens im Herbst 2021 dürften wir auf sie als Hauptfeind der neuen Erweiterung „Witch Queen“ treffen. Aktuell beobachtet sie offenbar, was die Hüter aktuell so treiben.

Darüber rätseln die Hüter: So manch ein Hüter hat sich gefragt, ob die Augen irgendeinen bestimmten Zweck erfüllen – außer die Hüter auszuspähen. Man kann mit diesen Augen-Sphären bislang nicht interagieren. Zerstören lassen sie sich auch nicht, man bekommt bei Beschuss die Meldung „Immun“.

Was hat es mit den Augen-Sphären nun auf sich? Durch Datamining ist vor Kurzem jedoch herausgekommen, was es mit den Augen noch auf sich hat. Sie dienen tatsächlich mehr, als nur einem dekorativen Zweck.

So wird im Rahmen der Season 11 irgendwann das neue exotische Spurgewehr Verfallenes Abbild über eine Quest ins Spiel kommen – wann genau ist noch nicht bekannt. Dieses Waffen-Exotic wird offenbar die einzige Waffe sein, mit der sich diese Augen-Sphären zerstören lassen.

Zum einen, um einen geheimen Triumph für das neue saisonale Siegel zu erhalten, wenn man alle 50 zerstört. Zum anderen, um Fortschritt für den Katalysator des neuen exotischen Spurgewehrs zu erzielen.

Hier seht ihr die Positionen aller 50 Sphären sowie Erklärungen zu deren Zweck in einem kompakten Video:

Es sieht nicht danach aus, als wären darüber hinaus noch weiter Geheimnisse oder Mysterien mit diesen Sphären verbunden. Solltet also auch ihr euch gewundert haben, was es mit Savathûns Augen auf sich hat – nur habt ihr Klarheit.