Destiny 2 haucht 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie richtig lohnenswert

Bis zum Release der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts macht Bungie 5 alte Raids von Destiny 2 wieder attraktiv und lohnenswert. Sollte euch noch was daraus fehlen oder wollt ihr diese Spitzenaktivitäten erstmals ausprobieren, dann ist jetzt die beste Zeit dafür.

Was hat Bungie mit den Raids vor? Bei Destiny 2 sind am 7. Juli im Zuge der Season 11 die Triumphmomente gestartet. Quer durch das ganze Game gilt es, bestimmte Herausforderungen zu meistern und so speziellen Loot sowie einen neuen Titel freizuschalten.

Das Coole dabei: In diesem Rahmen haucht Bungie auch 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie so wieder lohnenswert und relevant – egal, ob für neue Spieler oder Veteranen.

Wie lange bleiben die Raids relevant? Das Ganze passiert jedoch nur für eine begrenzte Zeit. Diese Änderung ist seit dem jüngsten Update 2.9.1 bereits live und bleibt bis zum 22.09. bestehen, also bis zum Erscheinen der nächsten großen Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light).

So eindrucksvoll kann ein Raid-Eingang aussehen

Welche Raids sind betroffen?

Was genau ändert sich in diesen 5 Raids? Ab sofort ist dort das wöchentliche Belohnungslimit aufgehoben. Das heißt: Ihr könnt so viele Belohnungen aus den jeweiligen Raid-Encountern erhalten, wie ihr sie spielt – einschließlich der Chance auf Exotics. Nur die geheimen Truhen behalten dort ihr wöchentliches Limit bei.

Zudem wurden alle Rüstungen dieser 5 Raids nun aktualisiert, sodass sie nun deren Grenze beim Infundieren auf dem Niveau von der Saison der Ankunft liegt (Powerlevel 1.360)

Im Bauch der Leviathan erinnert nichts an den Prunk der Oberfläche

Auch lockt der Abschluss der damit verbundenen Triumphe nun einige Cosmetics:

Abschluss des „Leviathan“-Triumphs bietet die Anwärter-Geist-Hülle und Shader

Abschluss des „Weltenverschlinger“-Triumphs bietet Shader

Abschluss des „Sternenschleuse“-Triumphs bietet die beliebte Geste Luxuriöser Toast und Shader

Abschluss des „Krone des Leids“-Triumphs bietet Shader

Abschluss des „Geißel der Vergangenheit“-Triumphs bietet Shader

Kurzum: Habt ihr diese Raids noch nie gespielt oder fehlt euch noch etwas daraus, beispielsweise ein Raid-Exotic, ein Meisterwerk-Katalysator oder ein Rüstungsteil, so ist jetzt die beste Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten.

Übrigens, Rüstungen werdet ihr in Jahr 4 durch Transmog zu Universellen Ornamenten machen können. Es lohnt sich also nicht nur für Neulinge, sondern auch für Veteranen.

Auch der Garten der Erlösung bekommt etwas Liebe spendiert

Was ist mit den beiden anderen Raids? In den Raids Letzter Wunsch sowie Garten der Erlösung wurden Raid-Waffen und -Rüstungen ebenfalls so aktualisiert, dass deren Grenze beim Infundieren auf dem Niveau von Season 11 liegt. Dadurch sollen sie in Bezug auf das Sunsetting (Waffenruhestand) länger relevant bleiben als reguläre legendäre Ausrüstung.

Und was passiert danach? Mit Release von Jenseits des Lichts am 22. September werden einige Inhalte aus Destiny 2 in der sogenannten Content Vault verschwinden und Platz für neue Inhalte machen.

Dann wird Destiny 2 zunächst nur 3 Raids bieten – Letzter Wunsch, Garten der Erlösung sowie den neuen Raid der Herbst-Erweiterung, der in der Tiefsteinkrypta auf Europa spielen wird. Im Laufe von Jahr 4 soll dann die gläserne Kammer aus Destiny 1 zurückkehren. Die 5 Raids anderen Raids werden aber am 22.09. (erstmal) verschwinden.

Werdet ihr diese Chance nutzen und die alten Raids nochmal unsicher machen?