Destiny 2: Bug macht beliebtes Schwert OP, nun kommt der Fix – Was kann’s danach?

Bei Destiny 2 steht morgen ein Patch an, der an dem stärksten Schwert im Spiel schraubt. MeinMMO sagt euch, ob die Fallende Guillotine weiterhin euren Power-Slot wert sein wird.

Schwerter sind zu stark? In Season 11 gelten Schwerter für viele Spieler von Destiny 2 als gesetzt. Die Power-Waffen bieten enormen Schaden, viel Munition (ja, Schwerter brauchen in der fernen Zukunft offenbar Munition) und ihr Nahkampf-Spielstil macht einfach Spaß.

Das derzeit angesagteste Schwert ist die Fallende Guillotine. Die überdimensionierte Klinge setzt als Spezial-Attacke auf einen Schwertwirbel, der wirklich alles kurz und klein haut. Doch genau dieser Angriff fügt deutlich mehr Schaden zu, als eigentlich gewollt. Schuld ist ein Bug.

Im Prinzip fügt der Wirbel-Angriff nach seiner Drehung einfach nochmals Schaden zu. Dabei wird keine zusätzliche Munition verbraucht. Es scheint so, dass die Dreh-Animation kurz nach Ende des ersten Durchgangs unsichtbar erneut abläuft.

Das passiert morgen: Dem durch den Bug verursachten Extra-Schaden soll es morgen an den Kragen gehen. Denn am 7. Juli steht den Destiny-Spielern ein Update ins Haus:

Ein Problem wurde behoben, bei dem „Fallende Guillotine“ Feinden weiterhin Schaden zufügen konnte, nachdem die Animation eines schweren Angriffs vorbei war. Bungie über den kommenden Schwert-Fix

Ob auch andere Schwerter von dem Fix betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Ein ähnliches „Problem“ hat beispielsweise auch das Exotic Weltlinie Null.

Bleibt die Fallende Guillotine das beste Schwert in Destiny 2?

Bungie genießt den Ruf, es mit Anpassungen öfter auch mal zu übertreiben und Waffen ins Bodenlose zu nerfen. Für viele Spieler ist es das ein Nerf, aber es sollte auch bedacht werden, dass ein Bug das Schwert momentan so übermächtig macht und es so gar nicht vorgesehen ist. Ein richtiger Nerf ist das also nicht.

So wird das Schwert nach dem Fix/Nerf dastehen: Da die Fallende Guillotine so beliebt ist, wollen viele Hüter wissen: Wo steht die Lieblings-Klinge nach dem morgigen Patch? Der Destiny-Experte Ehorar hat sich dieser Frage angenommen und kann da bereits Entwarnung aussprechen.

Laut seinen Tests wird die Fallende Guillotine nach wie vor das beste Schwert in Season 11 sein. Das sind die Gründe:

Der schwere Angriff fügt noch immer circa das fünffache eines normalen Schlags zu.

Die schwere Attacke kostet dabei nur 4 Munition.

Der schwere Angriff des anderen neuen Schwertes (Kralle der Versuchung) kostet dagegen 8 Munition und fügt dreifachen Schaden zu – Dafür auf Distanz.

Andere legendäre Schwerter verbrauchen bei ihrem schweren Angriff auch 4 Munition und kommen auf etwa 3,5X soviel Schaden wie bei einem Standard-Schlag.

Ehroar prophezeit, dass sich unser Spiel-Stil mit der Fallenden Guillotine nicht wirklich ändern wird und das Schwert eine der besten Waffen der gesamten Saison der Ankunft bleiben wird.

Die meisten Gegner werden auch nach dem Patch genauso schnell das Zeitliche segnen. Der Bug-bedingte Extra-Schaden sei in vielen Situationen Overkill und in Boss-Kämpfen kann man auch so gut austeilen.

