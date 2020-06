Die neuen Schwerter „Kralle der Versuchung“ und „Fallende Guillotine“ von Destiny 2 sollten in keiner Waffensammlung fehlen. Wir verraten euch, was die Waffen so stark und einzigartig macht.

Diese Waffen lassen die Herzen höher schlagen: Die beliebteste Waffengattung in Destiny sind… Handfeuerwaffen, keine Frage – die Spacecowboys stehen auf ihre Revolver. Aber dicht dahinter rangieren Schwerter. Diese wurden letzte Season komplett überarbeitet und sind aktuell eine der stärksten Waffengattungen überhaupt.

In Season 11 lassen jetzt gleich zwei neue Klingen die Spieler-Herzen höher schlagen. MeinMMO wirft in diesem Beitrag einen Blick auf die beiden einzigartigen Schwerter, welche frischen Wind zu Destiny 2 bringen:

die Kralle der Versuchung (eng. Temptation’s Hook)

die Fallende Guillotine (eng. Falling Guillotine)

Die legendären Schwerter setzen auf Spezial-Angriffe, welche es in dieser Form nicht im Spiel gab und an die großen, exotischen Brüder aus dem Erstling erinnern. Denn mit dem altbekannten Uppercut, den fast alle Schwerter nutzen, lockt man kaum noch Hüter hinterm Ofer hervor.

Kralle der Versuchung – Der neue Bogenwerfer von Destiny 2

Kralle der Versuchung erinnert ein bisschen an eine futuristische Sense

Spezial-Attacke: Die Kralle der Versuchung schießt bei einem schweren Angriff einen Arkus-Diskus, welcher Gegner leicht verfolgt und mehrfach schockt.

Dieses Manöver fügt etwa dreifach soviel Schaden wie normale Schläge zu – kostet aber auch 8 Munition. Das einzige andere Schwert, dass auf Distanz zu gebrauchen ist, ist das Exotic Schwarze Klaue.

So bekommt ihr an Kralle der Versuchung: Das neue Schwert wartet primär in den Umbral-Engrammen auf euch. Dort ist es Teil der vier Pyramiden-Waffen, welche ihr gezielt fokussieren könnt. Ab Season-Pass-Stufe 32 könnt ihr den Loot-Pool sogar noch weiter spezifizieren.

Haltet nach diesen Perks Ausschau:

Klinge: Temperierte Klinge

Schwertgefäß: Schwertmeister

Perk 1: Unablässige Treffer

Perk 2: Wirbelwindklinge (alternativ Vorpalwaffe)

Der Warlock hat gerade den Distanz-Angriff der Kralle durchgeführt

So spielt ihr die Kralle: Die Mischung aus fixen Schwertstreichen gepaart mit geworfenen Blitz-Käfigen macht einfach Laune. Wer das Optimum aus seiner Kralle rausholen möchte, sollte diese Kombo abarbeiten:

5 leichte Schläge landen – bauen einen Schadens-Bonus von 30 % auf

Schwerer Angriff

Durchgehend den Spezial-Angriff zu spammen sieht zwar cool aus, frisst aber unglaublich viel Munition. Durch die leichten Schläge erhaltet ihr dank der Perks Munition und zusätzlich Bonus-Schaden. Die hohe Aufladerate holt dann das Maximum aus den schweren Attacken.

Die fiese Stampf-Mechanik der meisten Bosse überlistet ihr so auch. Denn die schnellen Schwertschläge „ziehen“ euren Hüter quasi immer wieder an den Boss zurück.

Als Ergänzung für euer Schwert empfehlen wir den neuen, exotischen Granatwerfer Dürresammler. So könnt ihr euren Feinden Fallen stellen oder Bosse damit beschießen, schnell zum Schwert wechseln und ihnen richtig fies einschenken.

Fallende Guillotine – Der Dunkeltrinker von Destiny 2

Das gewaltige Fallbeil ist die größte Klingenwaffe von Destiny 2

Spezial-Attacke: Bei einem schweren Angriff wirbelt ihr das wuchtige Schwert um eure eigene Achse und trefft alles im Umkreis. Der dadurch entstehende Leere-Vortex verbraucht 4 Munition und fügt insgesamt fünffach soviel Schaden wie ein normaler Angriff zu.

So bekommt ihr Fallende Guillotine: Das Schwert wartet im Season-Pass bei Rang 30 auf euch. Es ist dabei in der „freien Schiene“, kann also auch von nicht zahlenden Hütern ergattert werden.

Ab Rang 45 können Premium-User das Schwert zusätzlich in speziell fokussierten Umbral-Engrammen finden. Dort taucht es zusammen mit dem neuen Impulsgewehr „Kalte Verweigerung“ auf. Jetzt könnt ihr auch auf die Jagd nach eurem Godroll gehen – beachtet dabei aber einen Bug bei der Fokussierung.

Haltet nach diesen Perks Ausschau:

Klinge: Temperierte Klinge

Schwertgefäß: Schwertmeister

Perk 1: Unablässige Treffer

Perk 2: Wirbelwindklinge

Selbst Gladd, der größte Destiny-Streamer überhaupt, kehrt für die neuen Schwerter zurück – dabei wollte er doch eine Pause einlegen:

Welp, thanks for the streamer loot.



ONE PULL! pic.twitter.com/oKmi0mAhUO — Gladd, the Entitled Scumbag Hypocrite (@Gladd) June 16, 2020 Gladd zieht den Godroll und ist sichtlich froh darüber

So spielt ihr die Guillotine: Im Gegensatz zur Kralle der Versuchung wollt ihr mit dem Dunkeltrinker 2.0 mitten in die feindliche Horde. Startet ihr euren tödlichen Spin, dünnt ihr die Armee in Sekunden aus oder trefft starke Gegner gleich mehrfach für massiven Schaden.

Wieder empfiehlt sich, erst mit leichten Schlägen euren Bonus-Schaden aufzubauen und dann zum vernichtenden Vortex anzusetzen. Durch die geringen Kosten refinanziert ihr den schweren Angriff fast komplett – Die Effizienz ist hier um Längen besser als bei der Kralle.

Ihr solltet jedoch darauf achten, dass ihr idealerweise eure Spezial-Attacke nur bei voller Ladung startet, streut also ruhig ein zwei leichte Angriffe zusätzlich in eure Kombos. Die Guillotine ist in der jetzigen Sandbox das am härtesten zuschlagende Schwert und damit eine der besten Power-Waffen überhaupt.

Paart den Dunkeltrinker am besten mit dem heimlichen Exo-Star der Season 11: Dreifaltigkeitsghoul. So habt ihr eine Distanz-Waffe zur Hand, die ausgezeichnete Add-Control liefert und das Schwert ergänzt.

Falling Guillotine (Destiny 1's Dark Drinker) is so cool 😀 pic.twitter.com/D7cFMlevtQ — Synergy Shadow (@ltzShadow) June 13, 2020 Auch im Schmelztiegel dreht die Guillotine richtig auf

Was haltet ihr von den beiden Klingen, die frischen Wind, massig Spaß und krassen Damage zu Destiny 2 bringen? Wer ist euer Favorit – die Kralle der Versuchung oder die Fallende Guillotine?

Reicht euch die pure Kraft der neuen Schwerter nicht aus, könnt ihr sie mit speziellen Mods zu wahren Monstern machen. Mehr dazu findet ihr hier: Destiny 2: Mit diesem Build für jede Klasse rockt ihr das neue Kontakt-Event