In Destiny 2 wurden die coolen Schwerter generalüberholt und sind jetzt ziemlich stark, zudem bringen sie einfach jede Menge Spaß.

Das Zitat des Vagabunden „Nimm ’nen Schwert mit“ hat in Destiny Kultstatus erreicht. Doch in Season 10 ist es kein lustiger Spruch mehr, sondern ein wirklich guter Ratschlag. Denn nach ihrer Überarbeitung spielen sich Schwerter deutlich anders, haben eine ganz neue Mechanik und machen einfach Spaß.

Das ist die wichtigste Änderung: Die wohl grundlegendste Änderung ist die neu eingeführte Schwert-Energie. Dort, wo sonst eure Nahkampf-Fähigkeit angezeigt wurde, befindet sich jetzt die Anzeige für Schwert-Energie. Solange ihr mindestens 1 Munitionseinheit habt, lädt sich die Leiste automatisch auf.

Passend zur Energie gibt’s auch einen neuen Statuswert auf eurer Klingenwaffen, dieser bestimmt wie lange der Ladevorgang dauert. Bedenkt, dass die Energie sich nur auffüllt, wenn ihr euer Schwert ausgerüstet habt.

Der Vagabund will die Hüter schon lange von Schwertern überzeugen

Wofür braucht ihr Schwert-Energie? Die neue Energie Ressource ist für eure Attacken aber auch die Verteidigung wichtig. Schwert-Energie beeinflusst:

Schwere Attacken

Blocken mit dem Schwert

Umso voller eure Energie Leiste ist, desto härter treffen eure schweren Attacken. Schlag ihr bei voller Ladung zu erhaltet ihr zwischen 100 – 200 % Extraschaden (je nach Schwerttyp). Das Beste daran ist, dass die Energie sich auch während eurer leichten Attacken auflädt.

Blocken kostet nun keine Powermunition mehr, sondern nur die sich selbst ladende Schwert-Energie. Ihr müsst also nicht länger abwägen, ob ihr die seltene Munition für Angriffe oder zum Schutz nutzen wollt. Blocken könnt ihr nahezu alle Attacken, auch nervige Stampfer von Bossen. Eure Statuswerte auf dem Schwert bestimmen wie viel Energie ein Block kostet.

Diese Anpassungen haben Schwerter außerdem erhalten:

Ihr könnt jetzt endlos leichte Attacken verketten. Zuvor war nach einer 3er Kombination Schluss und ihr musstet eine Zwangspause einlegen. Jetzt darf pausenlos geschnetzelt werden, bis euch die Munition ausgeht oder keine Gegner mehr übrig sind.

Eure Schwerthiebe treffen jetzt nicht mehr nur 1 Gegner, sondern können alle Feinde im Radius der Klinge verletzten.

Schwerter besitzen nun intrinsisch eine Art Schilddurchdringung und fügen so auch geschützten Feinden Schaden zu.

Viele der Perks und Statuswerte wurden an die neuen Mechaniken angepasst

So gut spielen sich Schwerter jetzt: Die Klingenwaffen bringen Abwechslung zu Destiny und machen in ihrer Nutzung einen Heidenspaß. Das Spielgefühl erinnert beispielsweise an die populären „Dark Souls“-Games. Ihr tänzelt quasi über das Schlachtfeld, verteilt abwechselnd leichte Schläge, blockt oder pariert Angriffe und setzt zu verheerenden Kontern an.

Schon in Destiny 1 sorgte der Bruch mit der Ego-Perspektive für ein frisches Gefühl, daran hat sich auch heute nichts geändert. Neu ist jetzt in Season 10, dass auch das Gameplay für Abwechslung sorgt. Denn endlich spielen die vielen Statuswerte auf euren Schwertern auch eine Rolle und verleihen den Säbeln, Katanas und Zweihändern einen eigenen Charakter.

Die Schwerter unterscheiden sich optisch und ihren Statuswerten

Passenderweise unterstützt das saisonale Artefakt euch mit Mods, die euch noch stärker bei der Nutzung von Schwertern machen. So könnt ihr euch beispielsweise über mehr Munition oder Schadensreduktion freuen.

Dieser Raidboss hat keine Chance gegen Schwerter: Wer sich einen echten Ritter schimpft, der muss mit seinem Schwert auch einen Drachen erschlagen. Diese Fantasie könnt ihr auch in Destiny 2 ausleben.

Raidboss Riven könnt ihr durch Schwerter in nur einer Phase erschlagen. Möglich wird dies durch den cleveren Einsatz des Perk Wirbelwindklinge in Kombination von schnellen leichten und geladenen schweren Attacken. Wunschdrache Riven, aus dem „Letzten Wunsch“-Raid, wird von nahezu jedem Einsatztrupp mithilfe von dem sogenannten „Riven-Cheese“ besiegt. Selbst laut Bungie ist dies eine legitime Methode und nicht verwerflich.

Die besten Schwerter in Season 10

Ihr seid auf der Suche nach einem guten Schwert? Diese Waffen können wir euch aktuell empfehlen:

Weltlinie Null – Das Exotic bietet eine einzigartige Teleportfunktion und ermöglicht euch eine starke Drehattacke

Schwarze Klinge – Dieses exotische Schwert besitzt Distanzangriffe und besticht mit edler Optik

Die 3 legendären Klassen-Schwerter – In der Menagerie könnt ihr euch für alle Klassen sehr starke Klingenwaffen erspielen

Strykers Verlässlichkeit – Das legendäre Schwert kann zielsicher in der Schmiede gefarmt werden und ist nach wie vor eine gute Wahl

Das exotische Schwert Schwarze Klinge lässt euch sogar aus der Distanz angreifen

Auch weitere legendäre Schwerter können nach den Änderungen mit starken Perks sowie Statuswerten punkten und laden zum Experimentieren ein. In eurem übervollen Tresor könnte sich eventuell ein richtiges Schmuckstück befinden.

Wer einen passenden Build für seine Nahkampfwaffe sucht, sollte sich diesen Artikel ansehen: Mächtiger Build macht all eure Charaktere zu unsterblichen Tanks.