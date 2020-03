In Destiny 2 gibt es jetzt einen Build, der euch Schaden im PvE locker wegstecken lässt. Wir sagen euch, wie ihr zum unzerstörbaren Tank werdet und richtig aufräumt.

Was ist das für ein Build? Wir stellen euch eine Kombination vor, mit der ihr in Destiny 2 nahezu unsterblich werdet. Der Build funktioniert für alle Klassen und macht sie zu so starken Tanks, dass ihr selbst im Endgame-PvE kaum zu töten seid.

Der Build ist nicht schwer zu spielen und auch recht simpel nachzubauen. Ihr benötigt nur etwas Wissen über „Siebter Seraph“-Waffen und die neuen Kriegsgeist-Zellen. Wer etwas Auffrischung dazu braucht, wird in unserem Guide fündig:

Destiny 2: „Siebter Seraph“-Waffen – Was sie können und warum ihr sie nutzen solltet

Das braucht ihr für den Tank-Build: Ihr solltet mindestens eine der neuen Seraph-Waffen ausgerüstet haben. Zudem wird Rüstung mit einem „Saison der Würdigen“-Mod-Slot benötigt. Beides bekommt ihr unter anderem durch dem aktuellen Season Pass oder über Rasputins Seraph-Bunker.

Diese beiden Mods werden benötigt:

Schützende Energie – Gewährt euch einen Überschild, der sich ständig erneuert (Fundort: Seraph-Bunker)

Kriegsgeist Schutz – Feinde richten in der Nähe von Kriegsgeist-Zellen weniger Schaden an (Fundort: Seraph-Turm-Event)

Um den Build noch effektiver zu machen, werden zudem diese Mods empfohlen:

Kriegsgeist Licht – Sammelt ihr eine Kriegsgeist-Zelle, werdet ihr mit Licht geladen (Fundort: Seraph-Bunker)

Rasputins Segen – Erhöht die Chance, nach Kills mit Seraph-Waffen Kriegsgeist-Zellen zu erschaffen (Fundort: Seraph-Turm-Event)

Beschützendes Licht – (Fundort: Obelisk-Mod aus Season 9)

Installiert die Mods in eurer Rüstung und schon sind alle Vorbereitungen abgeschlossen.

Durch den Tank-Build brauchen Titanen kein Schild mehr

So spielt ihr den Build richtig: Ihr könnt die explosiven Kriegsgeist-Zellen nicht nur anschießen und in die Luft jagen, sondern auch einsammeln. Diese Funktion gewährt euch dank der ausgewählten Mods das hohe Durchhaltevermögen.

Jedes Mal, wenn ihr eine Zelle sammelt, erhaltet ihr für 20 Sekunden einen Überschild. Dieser Schild lädt sich von selbst wieder auf. Jetzt könnt ihr gefahrlos über das Schlachtfeld wüten und weitere Kriegsgeist-Zellen durch Kills generieren. Sammelt die Zellen nicht sofort ein, denn in der Nähe der Zellen teilen die Gegner deutlich weniger Schaden aus.

Erst wenn euer Überschild-Timer ausläuft, wird es Zeit, diesen durch eine Zelle aufzufrischen. Solltet ihr irgendwie dennoch in den roten Lebens-Bereich kommen, aktiviert sich eure Lichtladung automatisch und verhindert nahezu sicher, dass ihr sterbt.

Laut dem PvE-Experten Ehroar ist dieser Build „In den meisten Aktivitäten kompletter Overkill“ (via YouTube) und auch für das Endgame brauchbar. Er kann sich beispielsweise vorstellen, wie nützlich dies in der neuen Schwierigkeit der Feuerprobe sein wird.

Funktioniert das nur in Season 10? Glücklicherweise nicht. Der Build dürfte auch in den nächsten Seasons von Destiny 2 funktionieren. Solange ihr jetzt die saisonalen Mods freispielt, könnt ihr sie auch in Zukunft nutzen. Lediglich die Mods aus dem Artefakt verschwinden mit dem Start der Season 11.

So macht ihr den Build noch stärker: Aktuell könnt ihr den Tank-Build sogar noch stärker machen. Dafür könnt ihr die freien Slots mit den mächtigen Mods aus unseren besten Kriegsgeist-Builds der Season 10 ergänzen. So habt ihr noch schneller Zugriff auf die Kriegsgeist-Zellen und seid nicht nur unsterblich, sondern teilt auch heftig aus.

Warum bald sogar noch mehr Rüstungen Zugriff auf den wichtigen saisonalen Mod-Slot haben, erfahrt ihr in diesem Artikel: Viele Rüstungen der Season 10 sind nutzlos – So will Bungie das ändern