Die Season 10 von Destiny 2 brachte eine Menge beliebter Rüstungen zurück, doch diese haben einen deutlichen Nachteil, den Bungie aber bald ausbessert.

Was ist das Problem der neuen Rüstungen? Mit dem Start der Season 10 feierten viele Rüstungen aus den Anfangstagen von Destiny 2 ihre Rückkehr ins Spiel. Zwar wurden beliebte Panzerungen wie das Fraktions-Gear auf das aktuelle „Armor 2.0“-Niveau gebracht, haben aber einen deutlichen Nachteil: Ihnen fehlt der saisonale Mod-Slot.

In diesem Slot werden die wohl mächtigsten Modifikationen eingefügt, beispielsweise aus dem Artefakt. Auch unsere mächtigsten Builds der Season 10 lassen sich nur mithilfe der saisonalen Mods nutzen.

Bungie selbst schrieb dazu im Twab (27. März) die Rüstungen seien dadurch „weniger begehrenswert und „es nicht wert, eurem Loadout hinzugefügt zu werden, obwohl ihr euch sehr über die Rückkehr eurer Lieblings-Rüstungssets aus der Vergangenheit gefreut habt“.

Die wiederkehrenden Klassiker lassen den saisonalen Mod-Slot vermissen

Das ändert Bungie: Im selben Post präsentiert Bungie die Lösung für das Rüstungs-Problem. Die so wichtigen saisonalen Mod-Slots werden nachträglich hinzugefügt.

Die drei Gruppensets (Fraktions-Rüstungen) werden „Saison der Würdigen“-Mod-Slots erhalten. Dem Rest der Rüstung werden „Saison der Dämmerung“- oder „Saison der Unvergänglichen“-Mod-Slots.

„Saison der Dämmerung“-Mod-Slots (Season 9) bekommen diese Sets:

Irr-Weg-Heilung

Retro-Grade TG2

Heiro Camo

Straßenplan AA1

Zerstörungskomplex

Edelgesinnter Komplex

„Saison der Unvergänglichen“-Mod-Slots (Season 8) bekommen diese Sets:

Rotmond-Phantom

Retter-Nachahmung

Thorium-Hain

Wirrnetz

Verschwender

Frumios

Noble Größe Typ 2

Ego-Kralle IV

Fahrender Ritter

Kerak Typ 2

Philomath

Bedenkt, dass seit der Season 10 in den saisonalen Mod-Slot Mods aus 3 Seasons passen. Die Saison aus der die Rüstung stammt, Mods aus der vorherigen und auch Mods aus der nachfolgenden Season. Das heißt, dass Rüstungen aus der Saison der Würdigen Mods aus Season 10, Season 9 und Season 11 nutzen können.

Fix für Rüstungen und Probleme in den Trials kommt

Wann kommt die Änderung? Die Änderungen an den Rüstungen ist für den April geplant. Einen genauen Termin für das Update nannte Bungie bislang noch nicht, wir halten euch hier auf MeinMMO aber auf dem Laufenden.

Seit Season 10 ist die beliebte Fraktions-Rüstung zurück

Diese Änderungen kommen schon nächste Woche: Am 31. März soll zum Reset ein Update (Hotfix 2.8.0.2) an den Start gehen und sich einiger Probleme annehmen. Neben dem Loot-Bug in den Trials of Osiris sollen auch diese Sachen gefixt werden:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Upgrades des Saisonpasses nur für einen Charakter freigeschaltet wurden; sie werden jetzt richtig für das gesamte Konto freigeschaltet.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das erste wöchentliche Räumen eines Legendären „Verlorenen Sektors“ keine mächtige Belohnung gewährte.

Das Problem wurde behoben, bei dem Spieler mit Raijus Harnisch unendlich lange Wirbelwindschutz halten konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Titanen-Panzerhandschuh-Ornament des Saisonpasses die Erste-Person-Sicht eingeschränkt hat.

Saisonpass-Maschinenpistolen und -Schrotflinten erstellen jetzt Kriegsgeist-Zellen, wenn Saisonpass-Ornamente ausgerüstet sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Sentinel-Titanen ihren Sentinel-Schild/Banner-Schild verlängern konnten, indem sie sich unterdrückten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler eine inkorrekte Anzahl planetarer Materialien von Bunker-Upgrades erhielten.

Der Loot-Bug in den Trials sollen der Vergangenheit angehören

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen? Welches zurückgekehrte Rüstungs-Set ist euer Favorit? Wer lieber die Rüstung aus dem aktuellen Eisenbanner jagen möchte, sollte auch die einzige Ritualwaffe von Season 10 im PvP-Event erspielen.