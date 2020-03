In Destiny 2 erspielt ihr euch die einzige neue Ritualwaffe der Season 10 über das Eisenbanner. Wir sagen euch, was der Bogen „Hirschgeweihsprosse“ kann und wie ihr ihn bekommt.

Um diese Waffe geht’s: Der Kampf-Bogen „Hirschgeweihsprosse“ (eng. Point of the Stack) gehört zu den präzisen Vertretern seiner Art und richtet Arkus-Schaden an. Bei den meisten Bogen müssen die Hüter sich entscheiden. Wollen sie einen schnell-feuernden Bogen, der dafür Einbußen bei der Präzision hat oder genau andersrum?

Durch seine hervorragenden Statuswerte vereint Hirschgeweihsprosse das Beste aus beiden Welten. Die Besonderheit der Waffe schlummert aber, wie bei allen Ritualwaffen, in den Perks.

Das macht den Bogen besonders: Bei den meisten Waffen dürfen die Spieler sich zwischen zwei Perks, also nützlichen Eigenschaften, entscheiden. Ritualwaffen brechen mit dieser Regel und verdoppeln eure Optionen.

Diese Perks findet ihr auf Hirschgeweihsprosse:

Slot 1: Keine Ablenkungen – Zielen reduziert Zusammenzucken

Slot 1: Tempo des Schützen – Präzisionstreffer reduzieren Spannzeit

Slot 2: Vorpalwaffe – Mehr Schaden gegen Super, Bosse und Fahrzeuge

Slot 2: Auge des Sturms – Je geringer die Gesundheit, desto bessere Präzision und Handhabung

Zusätzlich erhaltet ihr den Kampf-Bogen automatisch als vollständiges Meisterwerk in Präzision.

Das kann Hirschgeweihsprosse im PvP und PvE

So schlägt sich der Bogen im PvE: Bogen richten mit einem Pfeil sehr hohen Schaden an und erledigen Adds normalerweise durch Körpertreffer. So richtig zum Tragen kommt die Durchschlagskraft aber beim Kampf gegen Feinde, die etwas mehr aushalten oder einen Schild besitzen.

Bogen entfalten ihre Stärke vor allem in hochleveligen Inhalten oder im Endgame. Also in den Bereichen vom PvE, in denen ihr nicht gefahrlos über das Schlachtfeld wüten könnt, sondern Vorsicht und Zurückhaltung angesagt sind.

Um die Stärken von Hirschgeweihsprosse auszubauen, solltet ihr voll auf den Perk Vorpalwaffe setzten. Allen Gegner mit gelben Lebensbalken, die sogenannten „Yellow Bars“ erleiden dadurch 15 % Extraschaden. Das gilt auch gegen Champions, die Hüter in vielen Aktivitäten auf die Probe stellen und schwer zu beseitigen sind.

So schlägt sich der Bogen im PvP: Im Schmelztiegel schickt Hirschgeweihsprosse feindliche Hüter immer mit nur zwei Treffern ins virtuelle Jenseits.

Ein kritischer Treffer verursacht 155 Schaden

Ein Körpertreffer kommt auf 101 Schaden

Schon ein Treffer reicht, um jeden Gegner in die Deckung zu zwingen oder so stark zu schwächen, dass euer Team leichtes Spiel mit dem Verwundeten haben.

Als Perks-Kombination empfehlen wir im PvP Tempo des Schützen und Vorpalwaffe. Die hohe Präzision und der ordentliche Aim-Assist (72) sorgen dafür, dass kritische Treffer an der Tagesordnung sind. Mithilfe der Perks dürft ihr schneller zum tödlichen zweiten Schuss ansetzten.

Durch Vorpalwaffe richtet ihr stolze 50 % Bonusschaden an den gegnerischen Super an. Zwei kritische Treffer oder 3 Körpertreffer reichen, um die sonst so starke Super abrupt zu beenden.

Wer möchte, darf sich in Destiny 2 wie „Robin Hood in Space“ fühlen

Lohnt sich der Bogen? Bei vielen Hüter haben Bogen einen schweren Stand. Die eher zurückhaltende Spielweise sagt den action-verwöhnten Spieler nur bedingt zu. Als Einstieg in die „Robin Hood“-Spielweise eignet sich Hirschgeweihsprosse aber ausgezeichnet. Und wer weiß, nach anfänglicher Skepsis kann die frische Erfahrung euch vielleicht doch überzeugen und eine andere Seite von Destiny 2 näher bringen.

Mit den Statuswerten und den starken Perks kann im Prinzip kaum ein legendärer Bogen mithalten. Konkurrenz gibt es höchsten bei den Exotics, wie den Exo-Bogen Le Monarque.

Die Bogen-Quest „In Eisen gegossen“

So holt ihr euch die Ritualwaffe: Um den Kampf-Bogen Hirschgeweihsprosse garantiert in die Hände zu bekommen, muss die Quest „In Eisen gegossen“ absolviert werden. Die Aufgabe ist an das Eisenbanner gekoppelt und wird von Lord Saladin im Turm vergeben.

In Season 10 habt ihr dreimal die Chance am PvP-Event teilzunehmen. Aktuell (25. März) läuft das erste Eisenbanner der Saison der Würdigen. Bis zum nächsten Reset habt ihr noch Zeit euer Können bei den Eisernen Lords unter Beweis zu stellen und mit der einzigen neuen Ritualwaffe der Season 10 belohnt zu werden.

Die Eisenbanner-Quest abschließen: Die Quest „In Eisen gegossen“ verfügt über 5 Schritte und gewährt euch im Anschluss die verdiente Belohnung: Hirschgeweihsprosse. Alle Schritte können nur im Eisenbanner absolviert werden. Dabei wird der Fortschritt aber in den folgenden Events übernommen.

Quest-Schritt 1:

3 Kills mit eurer Super

30 Feinde ausschalten

10 Zonen erobern

Quest-Schritt 2:

6 Matches absolvieren

20 Zonen erobern

25 Kills mit Handfeuerwaffen

Quest-Schritt 3:

100 Feinde ausschalten

30 Zonen erobern

30 Kills mit Maschinenpistolen

Quest-Schritt 4:

15 Kills mit eurer Super

40 Zonen erobern

15 Kills mit Fusionsgewehren

Quest-Schritt 5:

10 Kills mit Bogen

15 Matches absolvieren

50 Zonen erobern

Im Verlauf der Quest schaltet ihr zusätzlich die Eisenbanner Rüstung der Season 10 frei. Bedenkt, dass die eroberten Zonen und absolvierten Matches über die Quest-Schritte hinweg zählen. Ihr müsst also nicht nach jedem Schritt bei 0 anfangen.

Die Armor 2.0 Variante der „Eisernen Erinnerung“-Sets

Stürzt ihr euch ins Eisenbanner und verdient euch die einzige Ritualwaffe der Season 10? Konntet ihr Hirschgeweihsprosse sogar schon ausprobieren – wie ist euer Fazit? Sagt es uns in den Kommentaren.

