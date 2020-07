Bei Destiny 2 steht am 7.7. auf allen Plattformen der nächste Patch an – das Update 2.9.1. Bungie hat nun im Vorfeld bereits einen Blick darauf gewährt, was für Änderungen die Hüter dann erwarten können.

Was steht bei Destiny 2 an? Am kommenden Dienstag, den 7. Juli, ist so einiges los rund um Destiny 2.

Zum einen startet da der nächste neue Inhalt der laufenden Season 11 – die Triumphmomente. In Form der Moments of Triumph blickt Bungie traditionell gemeinsam mit den Spielern auf das vergangene Destiny-Jahr zurück und feiert dies mit den Hütern. Es gilt, bestimmte Triumphe abzuschließen und dabei einige coole Belohnungen abzugreifen.

Zum anderen ist der 7.7. traditionell der jährliche Bungie Day – eine Feier um alles rund um Bungie und die Community, die seit mehr als 10 Jahren abgehalten wird. Passend dazu gibt es meist einige Aktionen, etwas zu gewinnen, manchmal auch den ein oder anderen neuen Info-Schnipsel zu anstehenden Inhalten.

Außerdem steht da auch ein neues Update an – das Update 2.9.1. Dies bringt die Triumphmomente ins Spiel und soll auch Bungies Worten zufolge „eine Menge Bug-Fixes“ für die Saison der Ankunft im Gepäck haben. Passend dazu gewährte das Studio nun schon im Vorfeld einen Ausblick darauf, was für Änderungen die Hüter in diesem Rahmen erwarten.

Update 2.9.1 für Destiny 2 – Patch Notes Preview

Mit diesem Patch will Bungie zahlreiche Bugs beim neuen Kontakt-Event, den dazugehörigen Waffen sowie in anderen Bereichen des Spiels fixen, von denen die Hüter aktuell genervt werden. Unter anderem ändert sich Folgendes:

Kontakt-Events:

Ein Problem wird behoben, durch das der Schwergewicht-Triumph keinen Fortschritt verzeichnete, wenn man Bosse besiegt hat.

Ein Problem wird behoben, bei dem Hüter im Kontakt-Event bereits volle 15 Partikel sammeln und abgeben konnten, noch bevor sie die eigentlich dafür benötigte Rang-Prämie beim Prisma-Umformer freigeschaltet hatten.

Kontakt-Waffen: Hier wird (leider) der Schadens-Bug mit dem wohl aktuell besten Schwert behoben. Doch auch eine positive Änderung für das Schwert kommt.

Ein Problem wird gefixt, wodurch das Impulsgewehr Kalte Verweigerung und das Schwert Fallende Guillotine nicht zwei Perks in der letzten Spalte aufwiesen, obwohl die Umbral-Verbesserung III beim Prisma-Umformer bereits freigeschaltet war.

Ein Bug wird behoben, wodurch das Schwert Fallende Guillotine Gegnern weiterhin Schaden zufügen konnte, nachdem die Animation seines schweren Angriffs bereits vorbei war.

Problem mit Katalysatoren:

Erneut ausgestellte Seraph-Waffen haben keinen Fortschritt für Katalysator-Fortschritt und -Ziele gewährt. Das wird nun behoben.

Raids Letzter Wunsch und Garten der Erlösung: Auch legendäre Rüstungen bekommen mit dem Waffenruhestand eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum. Doch Raid-Rüstungen sind da etwas anders und halten länger. Das wurde nun für die 2 Raids Letzter Wunsch und Garten der Erlösung angepasst:

Die Raid-Ausrüstung wurde dort aktualisiert, damit sie nun maximale Infusionsgrenzen der Saison der Ankunft aufweist.

Wöchentliche Vorhut-Beutezüge:

Hier wurden Hohn-, Kabal-, Vex- und Gefallenen-Varianten der Wöchentlichen Bountys aus dem „Saison der Ankunft“-Pool entfernt.

Bedenkt, dass es sich dabei um einen exemplarischen Auszug handelt und nicht um eine komplette Liste. Eine Auflistung aller Änderungen wird es am 7. Juli in Form von offiziellen Patch Notes geben.

