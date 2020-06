Bei Destiny 2 müsst ihr jetzt gegen die Ankunft der Dunkelheit kämpfen. Das neue Kontakt-Event hat dabei sogar eine versteckte Schwierigkeit.

Das ist die neue PvE-Aktivität: In Season 11 dreht sich bei Destiny 2 alles um die Ankunft der Dunkelheit. Bei dem saisonalen Kontakt-Event treffen wir auf Mini-Versionen der mysteriösen Pyramiden, welche uns haufenweise Gegner auf den Leib hetzen.

In diesem Artikel verrät euch MeinMMO die wichtigsten Infos zum Ablauf der Aktivität, wie ihr die geheime heroische Variante aktiviert und ein paar Tricks, mit denen ihr problemlos gegen die Dunkelheit ankommt – ach ja, was für euch dabei rausspringt, lest ihr auch.

Die wichtigsten Fakten:

Das Kontakt-Event findet aktuell auf Io statt – dort seht ihr auf der Karte das Pyramiden-Icon

Ihr könnt die Aktivität jederzeit selbst starten, interagiert dazu mit dem kleinen Kreis in der Nähe der schwebenden Pyramide

Die Aktivität befindet sich im öffentlichen Bereich (Public Space), ähnlich wie die öffentlichen Events können euch also umherstreifende Hüter helfen, auch wenn sie nicht in eurem Einsatztrupp sind

Die Aktivität startet bei 990 Power und steigert sich bis auf 1040 Power

Bei der Pyramide startet das Kontakt-Event

So spielt ihr das Kontakt-Event: Wenn ihr euch mit dem Gambit-Modus auskennt, ist das bereits die halbe Miete. Denn auch im Kontakt-Event gilt es, fallengelassene Partikel in die Bank zu deponieren, bis diese voll ist.

Das Event besteht dabei aus 4 Runden, welche immer schwerer werden und einem anschließenden Bosskampf. Ihr steht bei eurer Aufgabe zusätzlich unter Zeitdruck.

Das ist eine Beispielrunde:

Besiegt Vex oder Kabale in der Nähe der Bank, um Partikel zu generieren

Hebt die Partikel auf und tragt sie zur Bank, mit einem Tastendruck deponiert ihr eure „Motes of Darkness“ (standardmäßig könnt ihr 10 Partikel tragen)

Erreicht die Bank 100 % geht an derselben Stelle die nächste Runde los

Nebenbei erscheinen immer wieder Besessene und Champions, die euch das Leben schwer machen

Belagern die Feinde die Bank, wird sie gesperrt und ihr müsst das Gebiet erst zurückerobern

Das Event gilt als beendet, wenn ihr innerhalb der Zeit über 4 Runden die Banken füllen konntet und den spawnenden Besessenen-Boss zu Kleinholz verarbeitet habt. Nach jeder Runde erhaltet ihr übrigens Extra-Zeit. Doch gerade in Runde 4 erscheinen so viele Feinde, dass ihr euch ranhalten müsst.

Deponiert eure gesammelten Partikel in die Bank

Kontakt-Event auf heroisch in der Saison der Ankunft aktivieren

So triggert ihr geheime Schwierigkeit: Ähnlich wie bei den öffentlichen Events, gibt es auch beim Kontakt-Event eine härtere, geheime Schwierigkeit. Um diese zu aktivieren, müsst ihr die Bank viermal mit dem sogenannten „Flor“ füttern. Dabei handelt es sich um eine Ladungs-Sphäre, die ihr finden und erkämpfen müsst.

Haltet in jeder der vier Event-Runden Ausschau nach einem Lichtstrahl. Dieser markiert eine kleine Fläche, welche von einigen Feinden und einem Champion bewacht wird. Liegt der Champion am Boden, lässt er die Flor-Ladung fallen.

Tragt die Ladung jetzt zur Bank und deponiert sie ganz normal – ihr könnt währenddessen jedoch keine Waffen benutzen, seid also vorsichtig. Habt ihr das in jeder Runde geschafft, startet die heroische Variante des Kontakt-Events.





Folgt dem Licht und schnappt euch die Ladung

Das ist auf heroisch anders:

Es erscheinen von jetzt an haufenweise Besessene

Um das Event zu absolvieren, muss ein neuer, stärkerer Boss besiegt werden: der Pyromaster

Jedes Mal, wenn der Boss ein Drittel leben verliert, erhält er einen Schild. Um diesen zu brechen, müsst ihr eine besessenen-Fäule zerstören. Diese wird euch freundlicherweise mit einem Quest-Marker angezeigt.

Diese Belohnung gibts: Spezielle Waffen oder Rüstungen scheint es im Kontakt-Event nicht zu geben. Stattdessen erhaltet ihr hier die neuen Umbral-Engramme.

Auf heroisch habt ihr sogar die Möglichkeit bereits fokussierte Engramme zu bekommen – so spart ihr massig Ressourcen. Die saisonalen Materialien könnt ihr hier auch erhalten. Zudem wird die Event-Teilnahme für die Quest „Mittel zum Zweck“ benötigt.

Mehr zu den neun Umbral-Eengrammen und dem Primsa-Umformer erfahrt ihr hier:

Umbral Engramme in Destiny 2 fokussieren – So bestimmt ihr euren Loot selbst

Tipps um leichter durch das Kontakt-Event zu kommen

MeinMMO hat ein paar zusätzliche Tipps, die euch bei der neuen PvE-Aktivität helfen könnten. Wenn im Laufe der Season 11 neue Strategien entdeckt werden, werden wir diese hier ergänzen.

Durch den Prisma-Umformer könnt ihr allerlei Extra und Boni für das Kontakt-Event freischalten. So erhöht ihr beispielsweise eure Loot-Chancen oder dürft mehr Partikel tragen.

Nutzt unbedingt die mächtigen Artefakt-Mods. Ohne sind die Champions nur sehr schwer zu besiegen. Idealerweise hat euer Team jede der 3 Anti-Champion-Mods abgedeckt.

Habt ihr noch nicht alles im Artefakt freigeschaltet, könnt ihr auch Exotics setzten, die intrinsisch über die Störfunktionen verfügen. Dazu gehören: Erianas Schwur Leviathan-Hauch Göttlichkeit Des Teufels Ruin



Sollten euch die höheren Stufen oder die heroische Variante des Kontakt-Events aktuell noch zu schwer sein, stresst euch nicht. Gerade zum Beginn einer Saison sind viele Spieler noch unterlevelt. In den nächsten Wochen wird die Aktivität spürbar einfacher.

Diese Klassen solltet ihr nutzen:

Als Jäger empfiehlt sich der Pfeil des Leereläufers – So leistet ihr hervorragende Add-Control, schwächt starke Gegner und produziert reichlich Sphären des Lichts

Warlocks setzen beispielsweise auf den Sturmbeschwörer mit der Krone der Stürme – So haltet ihr alle Feinde in Schach und lasst die Blitze eure Arbeit machen (alternativ könnt ihr mit Novabomben Champions schnell beseitigen)

Titanen machen mit dem Solar-Hammer alles richtig – Schmelzpunkte wirken Wunder gegen Bosse und die feurigen Explosionen heben gleich mehrere Feinde aus

War unser Guide hilfreich und was haltet ihr von der neuen PvE-Aktivität? Konntet ihr sogar schon die heroische Variante meistern?