Destiny 2: Update 2.9.1 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Destiny 2 führt heute, am 7. Juli, auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten durch. Damit gehen ein Server-Down sowie das neue Update 2.9.1 einher. Lest hier alles über den Ablauf und die Patch Notes.

Heute kommt ein neues Update: Destiny 2 bekommt heute ein neues Update spendiert, das zahlreiche Bugs fixen soll. Zudem startet am 7. Juli traditionell der Bungie Day und könnte so einige Überraschungen für die Season 11 mit sich bringen.

Bevor es allerdings soweit ist, stehen euch Wartungsarbeiten und eine Zwangspause ins Haus. MeinMMO gibt euch in diesem Artikel alle Informationen zu den heute wichtigen Zeiten und Patch Notes.

So läuft die Wartung heute ab

Heute werden die Wartungsarbeiten länger als üblich laufen. Der Server-Down selbst ist allerdings nur von kurzer Dauer.

Das sind die wichtigen Zeiten:

18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten

18:45 Uhr startet dann die Downtime – die Destiny-Server gehen offline. Spieler werden nun aus ihren Aktivitäten entfernt und zum Anmelde-Bildschirm zurückgebracht

19:00 Uhr gehen die Server wieder online und das Update 2.9.1 wird auf allen Plattformen ausgerollt. Nach dem Laden des Updates (und dem Kopiervorgang) könnt ihr euch wieder bei Destiny 2 einloggen

01:00 Uhr nachts soll die Wartung dann gänzlich abgeschlossen sein

Wie immer gilt: Bis Bungie endgültig mit der Wartung fertig ist, kann es eventuell zu Warteschlangen und Login-Problemen bei Destiny 2 kommen. Diesmal dauern die angepeilten Wartungsarbeiten mit 7 Stunden sogar ungewöhnlich lange.

Die Wartungsarbeiten dauern heute etwas länger

Das ändert sich mit dem Update 2.9.1 in Destiny 2

Das ist bekannt: Bungie hat schon einige der Inhalte von Update 2.9.1 verraten. MeinMMO hat hier ausführlich über die geplanten Fixes berichtet.

Die Kurzform der angedachten Änderungen gibt’s hier:

Die komplette Liste aller durchgeführten Änderungen erfahren wir dann erst in den Patch Notes.

Nach dem Update 2.9.1 könnt ihr bei der Fallende Guillotine besser nach God-Rolls jagen – Denn auch ohne Schadens-Bug ist das Schwert top

Nachdem das Update erfolgreich geladen ist, gehen auch mit dem Reset die Moments of Triumph für das Jahr 2020 los. Alles, was wir dazu schon wissen, findet ihr hier:

Destiny 2: Triumphmomente 2020 starten morgen – Das ist bereits darüber bekannt

Das sagen die Patch Notes für Update 2.9.1 bei Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Zum jetztigen Zeitpunkt liegen die offiziellen Patch Notes für Update 2.9.1 noch nicht vor. Sie werden heute Abend zusammen mit dem Update selbst erwartet.

Wir verlinken euch hier dann den Change Log, sobald er verfügbar ist.

