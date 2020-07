Destiny 2: Diese Woche könnte richtig spannend werden – Das erwartet euch

Bei Destiny 2 steht diese Woche so einiges an. Manches steht bereits fest, über anderes wird spekuliert. Wir werfen einen Blick darauf, was euch ab dem Weekly Reset erwarten könnte.

Diese Woche hat einiges zu bieten: Aktuell läuft noch das erste Eisenbanner der Season 11. Bis zum Weekly Reset am 07.07. haben die Hüter noch Zeit, sich dort

Spitzenausrüstung

Waffen mit neuen, Event-spezifischen Perks und aufgefrischtem Mindesthaltbarkeitsdatum

zurückgekehrte Rüstungen

oder verbesserte Mods für ihre Builds

zu erspielen. Nutzt also die Zeit, falls ihr noch irgendetwas davon braucht.

Noch könnt ihr im Eisenbanner allerlei Loot abstauben

Doch gerade, wenn das Eisenbanner dann am Dienstag endet, und die neue Destiny-Woche offiziell mit dem Reset beginnt, könnte es spannend werden. Was erwartet uns da?

Das wissen wir bereits

Neues Update: Vor dem Weekly Reset am 07. Juni wird es eine Wartung geben und ein neuer Patch wird bei Destiny 2 aufgespielt – Das Update 2.9.1.

Bungie will damit laut eigener Aussage einige Fehler beheben, von denen Hüter geplagt werden. Unter anderem beim neuen Kontakt-Event oder Probleme rundum einige neue Waffen. Aber auch ein Damage-Bug beim aktuell sehr dominanten Schwert Fallende Guillotine soll gefixt werden und es wird spannend sein, zu sehen, wie es nach dem „Nerf“ dann performt.

Eine erste Einschätzung gibt es bereits hier: Bug macht beliebtes Schwert OP, nun kommt der Fix – Was kann’s danach?

Fallende Guillotine

Mehr Details zu den kommenden Änderungen findet ihr hier: Destiny 2 will diese Woche eine Menge Bugs fixen – Hier ist ein Vorgeschmack

Triumphmomente: Auch wenn Bungie bislang noch keine offiziellen Details enthüllt hat – am 7. Juli sollen bei Destiny 2 laut Roadmap die Triumphmomente an den Start gehen.

Mit diesen sogenannten Moments of Triumph blickt das Studio traditionell gemeinsam mit den Hütern auf das auslaufende Destiny-Jahr zurück und feiert die dort vollbrachten Heldentaten mit den Hütern.

Kurzum: Es gilt, bestimmte Herausforderungen quer durch ganz Destiny 2 abzuschließen, die mit dem letzten Destiny-Jahr in Verbindung stehen. Und dabei könnt ihr einige coole Belohnungen abgreifen.

Mehr dazu hier: Triumphmomente 2020 starten morgen – Das ist bereits darüber bekannt

Die Triumph-Jagd geht wieder los.

Bungie Day: Der 7.7. markiert zudem auch traditionell den jährlichen Bungie Day. Bei diesem besonderen Tag handelt es sich um Festlichkeiten rund um Bungie und seine Community. Einst als kleine, inoffizielle Feier ins Leben gerufen, wird dieses Fest nun bereits seit mehr als 10 Jahren abgehalten und ist zu einem richtigen, offiziellen Event geworden.

Passend dazu gibt es oft spezielle Aktionen, etwas zu gewinnen und manchmal auch den ein oder anderen neuen Info-Schnipsel zu anstehenden Inhalten. Auch hier wird es spannend sein, zu sehen, ob Bungie uns möglicherweise mit irgendetwas Besonderem überrascht.

Das könnte kommen

Neue exotische Quest: Zwar ist es noch nicht offiziell, doch die Wahrscheinlichkeit steht sehr hoch, dass uns diese Woche eine neue exotische Quest erwartet – und zwar für das neue Waffen-Exotic Verfallenes Abbild.

Verfallenes Abbild in Aktion

Man geht davon aus, dass die entsprechende Quest nach dem Reset am 7. Juli starten wird – zeitgleich mit dem Beginn der Triumphmomente 2020. Denn laut Daten-Einträgen kommt das Ornament für Verfallenes Abbild am 07.07. ins Everversum. Und solche Ornamente gingen bislang immer am selben Tag live, an dem auch die entsprechende exotische Waffe oder die dazugehörige Quest im Spiel verfügbar wurden.

Freut ihr euch auf diese Destiny-Woche? Oder ist nichts dabei, was euch begeistern kann? Übrigens, diese neue Waffe braucht ihr auch, um die mysteriösen Augen-Sphären zu zerstören, die vielerorts aufgetaucht sind: Mysteriöse Sphären lassen Hüter rätseln – Was hat es damit auf sich?