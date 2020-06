In Season 11 warten zahlreiche Spieler bei Destiny 2 auf das mysteriöse neue Waffen-Exotic Verfallenes Abbild (Ruinous Effigy). Doch wie und wann bekommen wir diese exotische Knarre überhaupt? Und was kann das neue Spurgewehr?

Um diese neue, exotische Waffe geht es: Im Rahmen der neuen Season 11, der Saison der Ankunft, wird das exotische Arsenal von Destiny 2 nach und nach um insgesamt 3 neue Schießeisen erweitert. Besonders auf ein neues Exotic sind viele Hüter dabei gespannt – auf das neue Spurgewehr Verfallenes Abbild (Ruinous Effigy).

Lange war nichts über dieses neue Exo bekannt, doch mittlerweile weiß man nicht nur, was die Waffe kann – es gibt auch überzeugende Hinweise darauf, wie und wann wir an die neue Knarre kommen werden.

Das wissen wir bislang zu Verfallenes Abbild

Das kann das neue, exotische Spurgewehr: Dieses exotische Spurgewehr wird im Energie-Slot ausgerüstet und verursacht Leere-Schaden.

So sah die Waffe im Ankündigungs-Trailer der Season 11 aus

Durch den exotischen Perk Transmutation verwandeln Todesstöße aus Verfallenes Abbild die Opfer in Leere-Transmutationssphären.

Ihr zweiter Perk Evolution bewirkt, dass die erzeugten Transmutationssphären von euch oder euren Verbündeten aufgenommen und als Waffen genutzt werden können.

Schaut euch hier die Waffe und ihre besonderen Transmutationssphären in Action an:

The Season of Arrivals Season Pass is available now: https://t.co/DWuHZmAzbx pic.twitter.com/wg3cMV7P3G — Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 17, 2020 Ab Sekunde 14 sehr ihr Verfallenes Abbild

Wann kommt das neue Exotic ins Spiel? Ein offizielles Datum gibt es zwar nicht, doch es steht im Prinzip so gut wie fest, dass die Waffe beziehungsweise ihre exotische Quest am 7. Juli ins Spiel kommen dürfte – Also mit dem Beginn der Triumphmomente 2020.

Einträge in den Daten von Destiny 2 zeigen, dass das dazugehörige Ornament für die Waffe am 07.07. im Ingame-Shop Everversum verfügbar werden wird. Entsprechende Ornamente gingen in vergleichbaren Fällen (beispielsweise bei der Donnerlord) bislang immer am selben Tag live, an dem auch die neue exotische Waffe selbst oder Quest im Spiel verfügbar wurden.

Das „Equinox“-Ornament für Verfallenes Abbild

Wie bekommen wir Verfallenes Abbild? Den Daten zufolge neue Exotic wird über eine neue Quest namens „Sendschreiben“ (Missive) erhältlich sein.

Diese besteht aus 5 Schritten und führt die Hüter vom neuen Prisma-Umformer über die bald verschwindenden Schauplätze Io, Mars, Merkur und Titan, bis in den Turm zurück, wo es am Ende dann die neue Waffe als Belohnung gibt.

So geht die Quest „Sendschreiben“:

Schritt 1 – Sendschreiben: Hier sollt ihr den Prisma-Umformer im Anbau des Turms beim Vagabunden aufsuchen, wo die Quest für euch beginnt.

Schritt 2 – Geschenk: Schließt nun zunächst die Mission „Interferenz“ auf Io ab, die Woche für Woche die Story rund um die Ereignisse der Season 11 antreibt.

Schritt 3 – Pendel: Sammlt nun Fragmente Kalzifizierten Lichts auf Io, Mars und Merkur. Besiegt zudem Savathûns Marionetten auf Io und Titan. Denn Eris glaubt, dass uns die Pyramiden ein Geschenk in einer Form anbieten, die wir verstehen werden: Waffen. Aber der Zweig (die Waffe in einer frühen Form) brodelt vor instabiler Dunkelheit und das sollen wir ändern.

Das neue Exo wurde wohl aus diesem Baum auf Io geschnitzt

Schritt 4 – Nährung: Nun gilt es, Ziele mit Leere-Schaden zu besiegen, Präzisions-Multikills zu erzielen und Gambit- oder Abrechnungs-Matches abzuschließen. Der Zweig (die Waffe ist wohl aus einem Zweig vom Baum der Silberflügel auf Io geschnitzt) ist zwar temperiert und gebunden, hat im Kern aber immer noch eine unersättliche Leere. Und wir sollen hier eine Kraft finden, von der er sich ernähren kann.

Schritt 5 – Formgebung: Im letzten Schritt gilt es nur noch, das Geschenk, ein Engramm, am Umbral-Dekodierer zu entschlüsseln. Der Zweig ist nun nämlich gesättigt und in ein Engramm eingebunden, das aus den Beschwörungsformeln von Eris geformt wurde. Und jetzt Geschenk endlich bereit, seine wahre Form anzunehmen.

Für diese Augen wird man das neue Waffen-Exotic brauchen

Das wissen wir noch zu dem neuen Waffen-Exotic: Verfallenes Abbild wird offenbar auch für weitere Aufgaben benötigt. So sind beispielsweise mit dem Start der Season 11 an vielen Orten in Destiny 2 mysteriöse Augen Savathûns aufgetaucht. Und das neue exotische Spurgewehr wird offenbar die einzige Waffe sein, mit der sich diese bislang immunen Augen zerstören lassen.

Das Zerstören der Augen wird zum einen dafür benötigt, um einen geheimen Triumph für das neue saisonale Siegel zu erhalten, wenn man alle 50 davon zerstört. Zum anderen kann man damit auch Fortschritt für den Katalysator des neuen exotischen Spurgewehrs erzielen.

Was erwartet uns noch in der Season 11? Wollt ihr wissen, was euch abseits des neuen Exotics noch alles in dieser Saison erwartet? Dann werft einen Blick auf die offizielle Roadmap zur Saison der Ankunft: Destiny 2 stellt Roadmap für Season 11 vor – Das erwartet euch bis Jahr 4