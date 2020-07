Destiny 2: Triumphmomente 2020 starten morgen – Das ist bereits darüber bekannt

Bei Destiny 2 gehen in Kürze die Moments of Triumph, die Triumphmomente 2020, an den Start. Wir fassen zusammen, was bisher darüber bekannt ist und was die Spieler dort noch erwarten dürfte.

Wann starten die Triumphmomente? Die Triumphmomente 2020, auch Moments of Triumph genannt, starten am 07. Juli im Rahmen von Season 11. Ein offizielles Datum für das Ende ist noch nicht bekannt. Doch in den Daten wird der 22.09. dafür angegeben – Was das Startdatum der großen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ ist.

Was hat es überhaupt mit den Triumph-Momenten auf sich? Die Triumphmomente sind eine Art langes Event, oder besser gesagt eine Reihe von bestimmten Herausforderungen (Triumphe), die man quer über das ganze Spiel und über einen längeren Zeitraum meistern soll. So kommt man dann an einzigartige Belohnungen.

Mit diesen sogenannten Triumphmomenten blickt Bungie gemeinsam mit den Spielern auf die Highlights des jeweils auslaufenden Destiny-Jahres zurück und feiert mit ihnen die dort vollbrachten Heldentaten – so nun auch im Jahr 2020.

Diese Statur verzierte während der Triumphmomente 2019 den Turm

Das wissen wir bisher über die Triumphmomente 2020

Wie genau laufen die Triumphmomente ab? Offiziell weiß man bis auf die Tatsache, dass die Triumphmomente 2020 morgen, am 07.07. starten, noch absolut gar nichts darüber. Wie auch schon bei der Vorstellung der Season 11 hält Bungie sich hier offenbar bis zum letzten Augenblick mit Infos bedeckt.

Doch ein Blick in die Daten von Destiny 2 gibt zum Glück Aufschluss darüber, was die Hüter erwarten können – zumindest in Teilen.

So wird es auch dieses Jahr eine ganze Reihe von Triumphen geben, vereint unter dem neuen Siegel „Triumphmomente 2020“. Insgesamt sind es dieses Jahr 30 an der Zahl. Letztes Jahr waren es noch 20.

4 davon können bereits erledigt werden und zählen offenbar retrospektiv, 5 sind an die laufende Saison der Ankunft gebunden. Und 21 von ihnen sind noch komplett geheim. Und über die eventspezifischen Prämien ist leider auch noch nichts bekannt. Geht jedoch davon aus, dass es wieder einen entsprechenden neuen Titel geben wird.

Mitmachen darf übrigens jeder – unabhängig von optionalen Zusatzinhalten für das Grundspiel. Doch nicht alle Triumphe lassen sich ohne den optionalen Content freischalten.

Folgende Triumphe sind bereits bekannt: 10 davon sind bereits einsehbar. Zwar wird einer davon auch noch als „classified“ geführt, doch diesen Triumph gibt es für den erfolgreichen Abschluss aller anderen Triumphe im Rahmen der Triumphmomente 2020. Das sind die übrigen 9:

Season of Arrivals – Valor Legend: Erreicht in der Season 11 den Tapferkeitsrang Legende und setzt euren Tapferkeitsrang 5x zurück.

Gambit Standout: Gebt während der Saison der Ankunft 250 Lichtpartikel ab und schaltet 150 Feinde in Gambit mit Präzisionstodesstößen aus.

K1 Discovered: Schließt alle 4 Verlorenen Sektoren auf dem Mond ab und lootet dort die finale Kiste.

Altars of Sorrow – Final Phase: Besiegt einen Albtraum-Boss der Stufe 5.

Garden of Salvation: Schließt den Raid „Garten der Erlösung“ ab.

Destroyer of Heretics: Schließt den Dungeon Grube der Ketzerei ab.

Prophecy Complete: Schließt den Dungeon „Prophezeiung“ ab.

Interference – Clear the Air: Besiegt Savathûns mysteriösen Helfer in der Mission „Interferenz“. Dabei dürfte es sich wohl um den noch versteckten Boss Nokris handeln, der von einigen Hütern bereits vorzeitig entdeckt wurde.

Hive-God Optometrist: Findet und zerstört alle 50 Augen von Savathûn. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Mysteriöse Sphären lassen Hüter rätseln – Was hat es damit auf sich?

Diese Augen müsst ihr zerstören. Doch das geht nur mit dem neuen Exotic Verfallenes Abbild

Was kommt noch? Dazu werden noch 20 weitere Triumphe kommen, die es zu erledigen gibt. Diese sind zwar noch nicht bekannt, doch es dürfte damit also alle Hände voll zu tun geben.

Zudem geht man auch davon aus, dass einige dieser Triumphe, wie auch im vergangenen Jahr, an das Sommer-Event Sonnenwende der Helden geknüpft sein werden und nicht sofort nach Start der Moments of Triumph erledigt werden können.

Was haltet ihr von den bisher bekannten Triumphen und von den Triumphmomenten im Allgemeinen? Seid ihr bei den Moments of Triumph 2020 dabei? Übrigens, diese Destiny-Woche hat auch abseits der Triumphe noch einiges zu bieten: Diese Woche könnte richtig spannend werden – Das erwartet euch