Im Eisenbanner gab es mit der Season 11 von Destiny 2 offenbar eine kleine Änderung, die nicht kommuniziert wurde. Doch genau diese macht das PvP-Event für so manch einen Spieler um einiges attraktiver.

Erstes Eisenbanner der Season 11 ist da: Aktuell können sich Hüter im Juli-Eisenbanner, dem ersten Eisenbanner-Event der Season 11, austoben.

Bis zum Weekly Reset am 07.07. haben die Spieler noch Zeit, die diesmal recht kurz gehaltene Quest abzuschließen und sich Waffen mit neuen Perks sowie aktuellem Level-Cap oder zurückgekehrte Rüstungsteile zu sichern.

Diese Änderung wurde nicht kommuniziert: In Season 11 gab es einige Neuerungen, 3 davon wurden von Bungie bereits im Vorfeld vorgestellt. So gab es unter anderem Änderungen in Bezug auf Loot und beim Matchmaking. Auch neue, Eisenbanner-exklusive Perks kamen damit ins Spiel.

Lord Saladin ist noch bis zum 07. Juli im Turm zu finden – Keine Sorge, er kehrt jeden Monat zurück

Doch es gibt noch eine weitere interessante Änderung, über die Bungie nicht gesprochen hat. Diese betrifft die begehrten verbesserten Mods und könnte für so manch einen Spieler einen Anreiz bieten, beim Eisenbanner vorbeizuschauen – selbst, wenn man da an sich nichts mehr zu tun oder eigentlich keine Lust darauf hatte.

Was genau hat sich jetzt bei den Mods geändert? Das Eisenbanner ist eine der wenigen Quellen für verbesserte Mods. Diese sind bei vielen Hütern besonders beliebt, weil sie ihren Zweck nochmals besser erfüllen, als es reguläre Mods tun.

Und im Eisenbanner gibt es sie vergleichsweise einfach. Zum einen gibt es immer noch die bisherige Methode – aus den Eisenbanner-Bounties und aus den Engrammen, die man über Rufaufstiege gegen Token bekommt.

Nun gibt es sie allerdings auf eine neue, zusätzliche Art und Weise – nämlich nach Abschluss von Matches, was bislang nicht möglich war. Und das gar nicht mal so selten. RNG spielt hier definitiv eine Rolle, doch es sieht so aus, als bekommt man im Schnitt alle 4 – 7 Matches eine verbesserte Mod – selbst nach Matches, die durch die Gnaden-Regel beendet werden.

Ich persönlich habe an einem Abend sogar ungefähr alle 4 – 5 Runden eine Enhanced Mod bekommen.

Im Loot-Pool für die Eisenbanner-Drops befinden sich dabei offenbar alle verbesserten Mods – so beispielsweise auch der verbesserte Granatenwerfer-Lader (sehr nützlich für den neuen Dürresammler-Granatenwerfer) oder die begehrte Rüstungs-Mod Asche zu Angriff (Verbessert)

Mod-Jäger sollten das Eisenbanner unsicher machen

Braucht ihr noch Mods? Dann ab ins Eisenbanner: Bastelt ihr gerne an Builds und liebt es, dort auch die letzten Feinheiten zu tunen? Dann dürfte das aktuelle Eisenbanner eine gute Möglichkeit sein, eure Sammlung von begehrten, verbesserten Mods auszubauen und möglicherweise die ein oder andere gewünschte Modifikation abzustauben.

Die Chancen für Drops stehen relativ gut, und gerade in Verbindung mit den Bounties und den Rufpaketen, welche zufällige Eisenbanner-Belohnungen ausspucken, kann man da einiges mitnehmen. Zudem sind die Mods hier vergleichsweise einfach zu erspielen. Und gerade am Wochenende bietet sich die Jagd nach dem Mods gut an.

Kurzum: Braucht ihr noch verbesserte Mods? Dann ab ins 1. Eisenbanner der Season 11. Bis zum 7. Juli habt ihr noch Zeit.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Drop-Chancen? Werdet ihr das Eisenbanner dazu nutzen, um verbesserte Mods zu farmen? Oder lässt euch das komplett kalt?