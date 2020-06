Destiny 2 will Spaß ins PvP zurückbringen – Ändert das Matchmaking

Der Schmelztiegel soll in Destiny 2 jetzt mehr Spaß machen, dafür wird am Matchmaking geschraubt. Zudem dürfen die Spieler bald wieder richtig laufen.

Das tut sich im PvP: In Season 11 von Destiny 2 werden euer Können und eure Statistiken nicht länger beeinflussen, welche Gegner ihr im Schmelztiegel erhaltet. Im Fachjargon heißt das, es gibt kein SBMM (Skill based Matchmaking) mehr.

So soll es zu kürzeren Wartezeiten vor Matches kommen, eine bessere Verbindungsqualität und vor allem mehr Spaß geben.

Die Änderung an der Spielersuche gilt aber nicht für diese Playlisten:

Überleben (Kompetitiv)

Überleben: Freelance (Solo-Kompetitiv)

Eliminierung

In den Trials of Osiris (Prüfungen) bestimmen eure Siege auf dem Ticket, auf welche Gegner ihr trefft. In den Trials werden zudem einige Loot-Anpassungen dafür sorgen, dass die Spieler besser für ihre Zeit in dem Modus belohnt werden.

Mehr Chaos im PvP soll die Spieler locken

Wann kommt das? Die Änderungen sind laut Bungie bereits in der Nacht vom 12. Juni live gegangen. Ihr dürft also schon jetzt mit den neuen Einstellungen den Schmelztiegel unsicher machen.

Was war das Problem mit SBMM? Als Suchkriterium primär darauf zu achten, dass eine Lobby möglichst gleich starke Spieler hat, klingt zunächst ziemlich fair. Doch oft zog der Suchvorgang die Spielersuche in die Länge und der Spaß litt unter zu strengem SBMM. Denn so müssen die Teilnehmer stets „schwitzen“, immer ihr Bestes geben, und können nur selten einfach mal Spaß haben.

Bungie betont (via TWaB), man möchte den Schmelztiegel zu einem „bombastischen, frenetischen Action-Game“ machen. Die Hüter sollen sich entspannen können und das Chaos genießen. Wer eine Herausforderung sucht, findet jedoch in den kompetitiven Modi und den Trials die Möglichkeit dazu.

Als durch einen Bug das SBMM aus dem PvP verschwand, forderten die Hüter sogar, das „Problem“ nicht zu fixen:

Hüter fordern: Bungo plz, lasst das Matchmaking von Destiny 2 kaputt

Ein Hotfix lässt die Spieler nächste Woche wieder richtig laufen

Diese Änderungen kommen bald: Für den nächsten Montag, den 15. Juni, kündigte Bungie einen kleinen Hotfix an. Damit werden einige Probleme, die mit dem Start der Season 11 Einzug ins Spiel hielten, ausgemerzt.

Das steckt im Hotfix 2.9.0.1:

Sprinten soll für Controller-Nutzer wieder einwandfrei funktionieren, aktuell bricht euer Spurt teilweise vorzeitig ab – Es wurde ursprünglich angenommen, dass dieses Problem auf die neuen Controller-Features zurückgeht.

Behebt ein Problem, bei dem ein volles Inventar von Umbral-Engrammen die Start-Quest von Season 11 blockierte.

Die Schutzengel-Mod aus dem Artefakt soll nun richtig funktionieren.

Die Durchbruch-Resonator-Mod aus dem Artefakt soll nun richtig funktionieren.

Ein Fix für sichtbare Löcher in der ETZ, dort wo der Seraph-Bunker in Season 10 war

Rüstungen aus Season 10 sollen jetzt korrekt auf „Licht-Ladungs“-Mods zugreifen können (aktuell habt ihr Zugriff auf Mods, die nicht freigespielt wurden)

Seid ihr ein Verfechter oder ein Gegner von Skill-basierter Spielersuche im PvP? Denkt ihr, dass diese Änderungen dem Schmelztiegel in der Saison der Ankunft gut tun werden? Was wird bisher sonst noch über geplante Inhalte im Sommer 2020 wissen, findet ihr hier: Destiny 2 stellt Roadmap für Season 11 vor – Das erwartet euch bis Jahr 4