In Destiny 2 dürft ihr bald am Controller so spielen, wie ihr es immer wolltet. MeinMMO zeigt euch, was bald alles am Eingabegerät möglich wird.

Darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen: Im TWaB vom 4. Juni ging Bungie auf Änderungen ein, die uns in Season 11 erwarten. Neben einer ausführlichen Vorschau der Patchnotes sind besonders die neuen Anpassungsmöglichkeiten für Controller erwähnenswert – denn damit kommt eine ungeahnte Freiheit beim Zocken zu Destiny 2.

So wird unter anderem eine komplett individualisierbare Belegung der Tasten und Funktionen möglich. Aber auch exotische Einstellungen wie Zeit bis zum Anschlag, Mehrfachbelegung oder „Chord-Support“ kommen ins Spiel.

Darum ist das toll: Wer kennt es nicht, inmitten eines hitzigen Duells wird aus Versehen den Stick zu fest gedrückt, ihr lasst einen ungewollten Nahkampf los und verliert das Gefecht deswegen. Das soll dank der neuen Anpassungsmöglichkeiten bald der Vergangenheit angehören.

Noch wichtiger wird die Freiheit beim Belegen des Controllers aus diesen Gründen:

Durch die neuen Optionen möchte Bungie Personen mit motorischen Einschränkungen helfen – dafür arbeiten sie auch mit Spezialisten für Barrierefreiheit zusammen

Linkshänder sind durch die komplett umgekrempelte Belegung nicht länger im Nachteil

Dank der starken Individualisierung könnt ihr das Controller-Layout anderer Games kopieren und müsst euch so nicht mehr umgewöhnen, wenn ihr Mal etwas anderes daddelt





Beispiele für die neuen Optionen am Controller

Neue Settings und Optionen für Controller in Destiny 2

Was wird in Season 11 möglich? Die neuen Möglichkeiten kommen ergänzend zu den bestehenden Individualisierungsoptionen, wie die Wahl von Presets oder Einstellungen der Sensitivität.

Unter Settings (Einstellungen) findet ihr bald diese Controller-Anpassungen:

Ihr könnt die Sticks und Tasten des Controller frei Belegen – Jede Aktion im Spiel könnt ihr nach Belieben zuordnen. Dies umfasst beispielsweise Fähigkeiten eures Charakters, Interaktionen mit der Umgebung oder die Fahrzeugsteuerung

Ihr könnt wählen, ob die zugewiesene Funktion durch einfachen Tastendruck aktiviert wird doppelten Tastendruck aktiviert wird (manche Fähigkeiten wie der Jäger-Sprung nutzen aktuell diese Funktion) langen Tastendruck aktiviert wird (aktuell nutzen bereits einige Exotics wie Symmetrie diese Funktion für den alternativen Feuermodus)

Ihr könnt auswählen, nach wie vielen Millisekunden der doppelte Tastendruck aktiviert wird

Ihr könnt einer beliebigen Aktion zwei Tasten zuweisen, um sie zu aktivieren (in der Standardsteuerung gilt dies für eure Super) – dabei handelt es sich um den sogenannten Chord-Support

Durch diese Optionen soll sich die Zugänglichkeit vom Controller den Spielern an der Tastatur annähern. Diese haben aufgrund der deutlich höheren Tasten-Anzahl aktuell mehr Optionen. Manche der vorgestellten Features sind sogar (vorerst) Controller-Exklusiv. So haben Tastatur-Nutzer nicht die Option, Fähigkeiten wie den Ikarus-Haken des Warlocks oder manche Klassenfähigkeiten individuell zu belegen.

Destiny 2: Besser als Maus und Controller? Das kann Gyro-Aiming

Es gibt auch Einschränkungen: Bungie äußert im TWaB: „Obwohl diese Funktionen ein Schritt in Richtung einer besseren motorischen Zugänglichkeit in Destiny sind, sind sie in ihren Möglichkeiten noch begrenzt“

Diese Einschränkungen werden genannt:

Zu Beginn ist die Controller-Neuzuordnungsfunktion auf Spielaktionen beschränkt – nicht auf UI-Eingabe oder Menüführung

Nicht alle Spielaktionen lassen bei Aktivierung die Wahl, ob die Taste gedrückt oder gehalten werden soll. Als Beispiel wird das Schießen genannt – Es kann nicht durch einen kurzen Tastendruck permanent aktiviert werden

Durch die große Freiheit und Individualisierung kann es in manchen Fällen „zu unerwarteten Ergebnissen kommen“

Zum Start wird es für das Custom-Layout keine dynamische Preview mit einem Controller als Abbildung geben

Was haltet ihr von den vorgestellten Features? Werdet ihr mit den neuen Möglichkeiten experimentieren und freut euch auf mehr Freiheit am Controller in Season 11?