Destiny 2: Könnte Season 11 verschoben werden? Das sagt Bungie

Bei Destiny 2 soll in Kürze die neue Season 11 starten. Doch so manch ein Spieler befürchtet, es könnte aufgrund der Proteste in den USA zu Verschiebungen kommen – wie unter anderem bei CoD: Modern Warfare. Was sagt Bungie?

Start der Season 11 in Gefahr? Bei Destiny 2 richten sich die Augen vieler Hüter gespannt auf den 9. Juni. Dann wird die laufende Season 10 enden und wir sollen in einem Stream mehr über die Zukunft von Destiny 2 erfahren. Zudem soll am 09.06. auch die neue Season 11 an den Start gehen.

Doch einige Spieler fürchten, es könnte möglicherweise zu Verschiebungen kommen – und zwar aufgrund der Lage in den USA. Denn bei einigen Spielen und Gaming-Events gab es bereits deshalb Verschiebungen. Auch in der offiziellen Begleiter-App wurde vielen der Season-Start am 16.06. und nicht am 9. Juni angezeigt, was bei einigen zusätzlich für Verwirrung sorgte.

Das sagt Bungie offiziell zum Start der Season 11: Im Moment gibt es nichts Handfestes, was für eine Verschiebung spricht – im Gegenteil. Es sieht ganz danach aus, als wird es am kommenden Dienstag wie geplant losgehen.

Viele sind gespannt, wie es am Dienstag mit Destiny 2 weitergeht

Zum einen hatte Bungie bereits angemerkt, dass es sich beim 16.06. als Start-Datum auf der Seite und in der App um einen Bug handelt.

Zum anderen meldete sich gestern, am 4. Juni, Maurice Zerjav, der deutsche Community-Manager von Bungie. Auf Twitter bestätigte er, dass die Season 11 am 9. Juni starten wird und ging nochmal auf das Problem beim Season-Countdown ein, wo bei einigen eine falsche Zeit angezeigt wurde. Dann sollte man die App einfach nochmal neu starten.

PSA: Die nächste Saison startet am 9. Juni.



Falls eure Begleiter App euch im Saison-Countdown die falsche Zeit anzeigt, startet die App neu, um diesen Fehler zu beheben. Pardon our dust. — Maurice Zerjav (@Maurice_BNG) June 4, 2020

Auch im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog sprechen die Entwickler von Start und Update 2.9.0 am 9. Juni. Der geplante Reveal am 09.06. scheint ebenfalls nicht in Gefahr zu sein und wird von Bungie in Teasern und im TWaB beworben. Nichts deutet auf eine Verschiebung hin.

Man kann also mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass Bungie seine Pläne für nächste Woche einhält und dabei die Season 11 vorstellt und startet, aber auch über die weitere Zukunft von Destiny 2 spricht.

Bei Destiny 2 läuft’s wohl wie geplant

Was hat es mit den Befürchtungen auf sich? Ende Mai kam der Afro-Amerikaner George Floyd während eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA ums Leben. Seitdem kam es dort zu landesweiten Unruhen. Viele Menschen gehen auf die Straße und protestieren gegen Rassismus sowie übertriebene Polizei-Gewalt – bis heute.

Zahlreiche Größen der Videospiel-Industrie bezogen dazu klar Stellung und setzten ihrerseits Zeichen gegen Gewalt und Rassismus. Unter anderem verschob Infinity Ward aus diesem Grund die Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone sowie die neue Season von CoD: Mobile. Sony vertagte sein heiß erwartetes Event zur PS5. Auch Bungie sprach sich deutlich gegen Gewalt und Rassismus aus.

Dabei vermuteten einige Spieler, dass es auch bei Destiny 2 noch zu Verschiebungen kommen könnte.

Wie sieht es aus? Freut ihr euch bereits auf den Reveal und Start der Season 11 sowie auf News zur kommenden Herbst-Erweiterung? Denn es sieht ganz danach aus, als werde beides parallel am 9. Juni vorgestellt.