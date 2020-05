So manch ein Spieler hatte gehofft, dass es mit dem aktuellen „This Week at Bungie“-Blog endlich erste Details zur kommenden Season 11 von Destiny 2 geben würde. Das war nicht der Fall. Und es sieht so aus, als könnte es diese Infos erst kurz vor oder erst zum Start der neuen Saison geben.

Noch keine Infos zur neuen Saison: Bei Destiny 2 dürfte am 9. Juni, also bereits in weniger als 2 Wochen, die laufende Season 10 enden und neue Season 11 an den Start gehen. Doch frische Infos zur nächsten Saison sind bislang Mangelware. Zwar gewährte Bungie bereits einige Einblicke in

aber wir wissen im Prinzip nichts über das Setting, die Story – also dass, was die Hüter bald erwartet.

Durch bisherige Entwicklungen im Spiel deutet einiges darauf hin, dass wir dort erstmals einer massiven Streitmacht der Dunkelheit gegenüberstehen könnten. Doch bestätigt ist das Ganze bislang nicht.

Offiziell weiß man nur: Die Season 11 soll viele Dinge und Entwicklungen in Destiny 2 zusammenführen. Die Saison soll dabei etwas ganz Besonderes werden – wie keine andere Season zuvor.

Die Flotte der Dunkelheit

Was das nun konkret heißt – darauf müssen wir möglicherweise bis zum Beginn der Season 11 noch warten.

Wann gibt es denn nun endlich frische Infos zur Season 11? Im aktuellen TWaB gab es nur kryptische Andeutungen. Doch es sieht so aus, als würde die Season 11 erst mit ihrem Start oder am Start-Tag enthüllt werden.

So heißt es bei This Week at Bungie, man freue sich darauf, den Dialog fortzusetzen und Destiny gemeinsam weiterzuentwickeln. Und man könne es kaum erwarten, uns in 12 Tagen zu zeigen, woran man gearbeitet habe.

Das wäre dann am 9. Juni, also wohl genau zum Start der neuen Saison. Es könnte zwar sein, dass damit gemeint ist, dass Spieler dann endlich den neuen Content endlich selbst erleben können. Doch es klingt nicht so, als würde man bereits vorher mit den Infos rausrücken.

Übrigens, passieren wird das Ganze in Form eines Streams auf den „üblichen Kanälen“, also wohl auf YouTube und Twitch.

Die Dunkelheit könnte auch im Herbst-Addon eine zentrale Rolle spielen

Infos zur Herbst-Erweiterung kommen mit Reveal der Season 11: Das Interessante dabei: Es sieht zudem ganz danach aus, als könnte es zeitgleich mit den Infos zur nächsten Saison auch erste Neuigkeiten zur kommenden großen Herbst-Erweiterung geben.

So heißt es im TWaB unter anderem: „Ihr erfahrt Neues über die nächste Saison von Destiny 2, während wir gleichzeitig über das nächste Kapitel dieser Geschichte reden, die sich jahrelang entfaltet hat.“ Dabei kann es sich im Prinzip nur um die Herbst-Erweiterung sowie um die Pläne für Jahr 4 handeln.

Auch das hatte Bungie bereits im Rahmen seiner Info-Offensive angekündigt, die man nun offenbar für einige Zeit pausiert. Doch dabei handelt es sich wohl um die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Denn schon bald dürfte es viel mehr Infos geben, als nur zur kommenden Season 11.

Was denkt ihr? Bekommen wir wirklich erst am 9. Juni erste Details zur Season 11? Oder wird Bungie die neue Saison eurer Meinung nach bereits früher vorstellen? Bis dahin sollten wir aber zumindest erfahren, wie die laufende Season 10 ausgeht: Mysteriöse Musik im Turm – Kommt endlich das Saison-Finale?