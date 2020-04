Alle 9 Subklassen von Destiny 2 im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

In Destiny 2 habt ihr die Wahl aus 9 Subklassen. Welche davon die beliebteste auf MeinMMO ist und welche am wenigsten Liebe von euch abbekommt, erfahrt ihr in unserem Ranking.

Hüter ist in Destiny 2 nicht gleich Hüter. Warlocks, Titanen und Jäger haben Zugriff auf unterschiedliche Subklassen, den sogenannten Fokus. Diese spielen sich allesamt unterschiedlich, verfügen über einzigartige Fähigkeiten und bringen ganz andere Machtphantasien mit sich.

Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welche der 9 Subklassen ist auf bei den MeinMMO-Lesern die beliebteste? Jeder von euch hatte bei der Abstimmung eine Stimme zur Verfügung. Insgesamt haben bis zum 3. April 1994 von euch abgestimmt. Wir präsentieren euch die Ergebnisse nun im Ranking.

Gestartet wird mit der Subklasse die am wenigsten Stimmen verbuchen konnte. Auf den nächsten Seiten nähern wir uns dann Schritt für Schritt dem Leser-Favoriten. Wir geben euch zu jedem Fokus eine kurze Beschreibung und stellen die unterschiedlichen Spezialisierungen vor.

Wir wünschen viel Spaß!

Platz 9 – Arkusakrobat (Jäger)

Arkusakrobaten landen mit 142 Stimmen (7,12 %) auf dem 9. und letzten Platz.

Was zeichnet Arkusakrobaten aus? Diese Subklasse repräsentiert die Flinkheit und Geschicklichkeit für die Jäger bei allen Hütern bekannt und ihren Feinden gefürchtet sind – Keine anderer Fokus ist schwerer zu treffen. Als Waffe führen sie einen Stab aus purer Blitz-Energie.

Schlag ein wie der Blitz, sei furchteinflößend wie der Donner. Beschreibung der Arkusakrobaten

Diese Spezialisierungen haben Arkus-Jäger:

Arkus-Stab (Weg des Kriegers) – Die Spezialisierung setzt auf mächtige Nahkampf-Treffer und geschickte Ausweichmanöver, die sich perfekt ergänzen und gegenseitig aufladen.

Arkus-Stab (Weg des Windes) – Ihr wollt stets eure Fähigkeiten schneller als alle anderen zur Hand haben und in jeder Situation entkommen können? Dann ist das die Spezialisierung für euch. Zusätzlich gilt: Je näher ihr dem Tod kommt, desto gefährlicher werdet ihr.

Wirbelwindschutz (Weg des Stroms) – Durch eure Künste mit dem Arkus-Stab wird ausweichen nicht länger nötig. Ihr könnt selbst die stärksten Attacken abblocken und zu euren Feinden zurückschleudern.