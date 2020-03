MeinMMO fragt: Welche Subklasse in Destiny 2 spielt ihr am liebsten?

In Destiny 2 könnt ihr zwischen Jäger, Titan oder Warlock und insgesamt 9 Subklassen wählen. Wir wollen in unserer Umfrage wissen, welcher Fokus ist der absolute Favorit der MeinMMO-Leser?

Ihr könnt das Destiny-Universum mit den 3 Klassen Jäger, Titan oder Warlock unsicher machen. Die Frage, welche der Klassen denn die absolut beste und vor allem coolste ist, hat schon richtige Glaubenskriege vom Zaun gebrochen.

Wir wollen aber etwas tiefer graben und von euch wissen, welche der 9 Subklassen ihr in Destiny 2 am liebsten spielt. Dabei ist es egal, ob ihr euch bevorzugt im PvE austobt oder, ob ihr Vollblut PvP-Spieler seid.

Wenn ihr neu in Destiny 2 seid und nicht wisst, welche Klasse am besten zu euch passt, schaut euch hier unsere Tipps an:

Das musst du zu Klassen & Rassen wissen, wenn du 2020 neu mit Destiny 2 anfängst

Alle 9 Subklassen für eure Hüter

Bevor wir zur Abstimmung kommen, stellen wir euch alle Subklassen kurz vor und präsentieren, welche Machtphantasie hinter ihnen steckt. Eigentlich hätte jeder der drei Fokusse noch 3 Spezialisierungen. Beachtet bitte, dass wir diese nicht getrennt betrachten, sondern uns auf die Fokusse selbst beschränken.

Das sind die Subklassen des Jägers:

Revolverheld – Dieser Fokus erinnert an einen einsamen Cowboy, der nicht viel spricht, aber schnell zieht und nie sein Ziel verfehlt. Ihr könnt entweder mit eurer Goldenen Kanone alles zum Schweigen bringen oder das letzte Wort mit euren brennenden Wurfmessern haben.

Arkusakrobat – Die wohl agilste aller Subklassen im Spiel weicht gegnerischen Treffern mühelos aus oder pariert feindliche Attacken. Ihr tänzelt eure Feinde akrobatisch aus und schlagt blitzschnell zu.

Nachtpirscher – Diese Jäger sind richtige Outlaws und sind dank ihrer Fallen und Verwirrungstechniken ihren Feinden stets überlegen. Keine andere Klasse spielt sich so hinterhältig und nutzt die Dunkelheit für gemeinere Attacken.





Revolverheld, Arkusakrobat und Nachtpirscher

Das sind die Subklassen des Titanen:

Sonnenbezwinger – Diese Titanen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Eure mächtigen Kriegshämmer hinterlassen nichts als Schutt, Asche und verbrannte Erde. Das Feuer verzehrt eure Feinde und stärkt eure Verbündeten.

Stürmer – Als Stürmer fühlt ihr euch mitten in der Gegnerhorde am wohlsten und richtet Chaos an. Diese Titanen stehen ständig unter Strom und können von nichts und niemandem gestoppt werden.

Sentinel – Nicht alle können so stark wie Titanen sein, daher beschützen Sentinels gleich das ganze Team mit ihren undurchdringlichen Schilden. Diese können sie aber auch meisterhaft als Waffe nutzen und machen selbst Captain America neidisch.





Stürmer, Sentinel und Hammer von Sol

Das sind die Subklassen des Warlocks:

Dämmerklinge – Wer braucht schon Knarren, wenn er brennende Schwerter sowie Flügel hat? Die Dämmerklinge kann über dem Schlachtfeld fliegen und Feuer regnen lassen oder wahlweise das ganze Team heilen und durch Feuermagie verstärken.

Sturmbeschwörer – Diese Warlocks kontrollieren die Elektrizität und rufen auf Knopfdruck ein Gewitter herbei. Über die mickrigen Blitz-Finger des bösen Imperators können Sturmbeschwörer nur lachen nebenbei haben sie das „Kamehama“ aus Dragonball perfektioniert.

Leere-Läufer – Mithilfe der Dunkelheit zerbrechen Leere-Läufer die Realität und lassen mit ihrer Nova-Bombe alles hochgehen. Wahlweise werden sie selbst zur Bombe und heilen sich durch die angerichtete Zerstörung.





Leere-Läufer, Dämmerklinge und Sturmbeschwörer

Umfrage: Welcher Fokus ist euer Favorit 2020 in Destiny 2?

So funktioniert die Abstimmung: Jetzt seid ihr gefragt. Wählt aus den insgesamt 9 Subklassen euren absoluten Favoriten. Ihr habt bei der Umfrage jeder nur eine Stimme zur Verfügung, wählt also weise.

Viel Spaß und danke für die Beteiligung!

Für welche Subklasse habt ihr euch entschieden? Lasst uns in den Kommentaren wissen, warum dieser eine Fokus euer Favorit ist. Ihr könnt uns auch sagen, welche der insgesamt 27 Spezialisierungen für euch die beste ist.

