Wir von MeinMMO wollten von euch wissen, wie Destiny 2 in Zukunft mit den einzigartigen Exotics umgehen soll. Unsere Umfrage zeigt, dass Thema ist bei euch sehr kontrovers.

Um diese Umfrage geht’s: Die mächtigen Exotics besitzen Kultstatus und jede Season kommen neue Exemplare hinzu. In der aktuellen Season 10 könnt ihr euch insgesamt 150 exotische Waffen und Rüstungen erspielen – damit zieht Destiny 2 mit den ursprünglichen Pokémon gleich.

Wir wollten daher von euch wissen, wie Bungie zukünftig mit den besonderen Items umgehen soll. Unserer Umfrage lautete: „Wollt ihr lieber neue Exotics in Destiny 2 oder mehr Liebe für alte?„. In diesem Artikel schauen wir uns die Antworten der MeinMMO-Leser und ihre Kommentare dazu an.

So habt ihr abgestimmt: An der Umfrage haben seit dem 8. März mehr als 1.700 Leser teilgenommen. Pro Person konnte einer von sechs Auswahlmöglichkeiten eine Stimme gegeben werden.

Die Verteilung sieht heute (19. März) so aus:

Ich will frische, neue und kreative Exotics (40 %)

Die angestaubten Exotics sollen auf Vordermann gebracht werden (19 %)

Mehr alte Klassiker zurückbringen, und zwar so wie damals in Destiny (15 %)

Destiny 2 braucht mehr exotische Meisterwerk-Katalysatoren (14 %)

Mehr alte Klassiker zurückbringen, aber an Destiny 2 angepasst (10 %)

Keine der genannten Optionen, siehe Kommentar (2 %)

Die Mehrheit von euch wünscht sich in Destiny 2 neue Exotics, die ihr nicht schon aus dem Vorgänger Destiny 1 kennt. 668 Leser und damit 40 % denken so.

Interessant ist, dass ihr zwiegespalten seid, was die Rückkehrenden Exotics aus Destiny 1 betrifft:

256 Teilnehmer wünscht sich, dass Bungie die Klassiker von damals unverändert in den aktuellen Ableger Destiny 2 integriert.

175 stimmten aber dafür, dass die alten Exotics an die neuen Gegebenheiten von Destiny 2 angepasst werden sollen und erst dann zurückkommen sollen.

Rechnet man beide Optionen zusammen, belegt der Wunsch nach Rückkehrer-Exotics den 2. Platz in der Abstimmung mit 25 %.

Zwischen Nostalgie und dem Wunsch nach Power

Das sagt ihr in den Kommentaren: Unter unserer Umfrage habt ihr euch fleißig in den Kommentaren ausgetauscht und über die Situation der Exotics diskutiert. Dabei kommt zum Vorschein, dass es nicht den einen oder richtigen Weg gibt, wie Destiny das Thema in Zukunft handhaben sollte.

Einige von euch wünschen sich mächtige, einzigartige oder dominante Exotics. In diese Kerbe schlägt beispielsweise Leser Andreas Straub, wenn er schreibt: „Wir brauchen wieder „herausstehende Nägel“ – wie Bungie das so schön nannte. Also Waffen, die etwas Besonderes sind.“

Dorn, Falkenmond und Letztes Wort – Das Triumvirat der Handfeuerwaffen aus Destiny 1

Andere von euch wünschen sich die mächtigen Exos der vergangenen Tage zurück. Vor allem die Titanen trauern ihrer Dämmerbruch-Garnison nach. So mancher Hüter gesteht aber, dass er die einstigen Prachtstücke zwar vermisst, sie jedoch in Destiny 1 und der guten Erinnerung bleiben sollten:

Ich vermisse viel Exos aus D1 Falkenmond, Atemdrachen, Eisenbrecher, … aber ich bin absolute dagegen das diese zurückkommen. Weil D2 diese einfach abwerten wird, und die meisten landen im Tresor, und ich möchte diese in Ihrem alten Zustand in Erinnerung behalten. Alitsch via MeinMMO

Die meisten von euch wünschen sich durch Exotics frischen Wind in Destiny 2. KingK hingegen äußert wie viele andere Leser:

„Neue, kreative wünsche ich mir. Es gibt so viele, die unnütz sind. Aus D1 können sie gerne mehr PvP Maps zurückbringen“. KingK via MeinMMO

Einige Leser gehen noch weiter und sagen, dass ihnen die aktuelle Anzahl an Exotics reicht. Sie wünschen sich eher anderen Content:

Brauche gar keine weiteren Exotics. Lieber mehr anderen Content wie einen neuen Strike oder sowas. Waffen hab ich genug und Exotics find ich meist auch langweilig. Antiope via MeinMMO

Spiegelt die Umfrage eure Meinung wider? Habt ihr eventuell noch weiter interessante Meinungen zur Zukunft von Exotics? Sagt es uns doch in den Kommentaren.