Diablo 4 überschüttet euch jetzt mit Gold, gibt Spielern +900 % Bonus – Die sagen: Ist weniger, als es klingt

Mit Lord of Hatred hat Diablo 4 neue Items und Features bekommen. Eines davon, der Talisman, kommt mit dicken Boni. Die sind aber auch notwendig, meint die Community.

Der Talisman ist ein zentrales Feature aus Lord of Hatred und versorgt euch mit zusätzlichen Slots für Effekte – etwa Set-Boni oder einzigartige Affixe. Ihr setzt euch den Talisman selbst aus einem zentralen Siegel und umliegenden Zaubern zusammen.

Siegel liefern dabei zusätzliche Boni, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt im Regelfall: ein entsprechendes Set ist ausgerüstet. Im Subreddit von Diablo 4 posten nun verschiedene Nutzer eines ihrer Siegel, das +900 % oder mehr „Goldfundbonus“ gewährt, mit Kommentaren wie: „Horadrisches Siegel des Bezos“ (auf Reddit).

Bereits die neuen Qualstufen geben +300 % mehr Gold ab Stufe 10. Ob der Wert des Siegels additiv oder multiplikativ ist, darüber streiten die Nutzer gerade noch, sind sich aber ohnehin einig: Einen großen Unterschied macht das nicht. Man wird ohnehin viel grinden müssen.

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Diablo 4 gibt euch mehr Gold als je zuvor, verschlingt aber auch Unsummen

Allein für den Verkauf der Siegel gibt es ab einer bestimmten Stufe bis zu 11 Millionen Gold oder mehr. Allerdings ist die Menge an Gold auch notwendig. Traditionell ist schon das Auswürfeln von Affixen beim Okkultisten exorbitant teuer mit Kosten weit über 100 Millionen Gold in früheren Seasons.

Jetzt, in Season 13 und mit Lord of Hatred, kommen weitere Features wie die Kriegspläne dazu, bei denen ihr für das Ändern der verteilten Skillpunkte nochmals tief in die Tasche greifen müsst. Auch das Austauschen einer einzelnen Waffe und das erneute Härten und Vollenden seien teuer. So verschwänden schnell mal mehrere Zehnmillionen an Gold (laut Reddit).

Das Gold-Cap liegt übrigens bei knapp 100 Milliarden Gold pro Charakter.

Einige Veteranen fühlen sich bei dem Siegel auch an Diablo 3 erinnert (auf Reddit). Da gab es legendäre Edelsteine mit ähnlichem Effekt und ganze Builds rund um Gold. Ohnehin fühle sich Diablo 4 gerade mehr an wie Diablo 3, gerade mit Blick auf die absurden Buff-Zahlen, was jedoch nichts schlechtes sei.

Gerade vom Glücksspiel beim Okkultisten raten die Nutzer allerdings ohnehin ab. Das sei mit Lord of Hatred eine ineffiziente Methode, um an bessere Ausrüstung zu kommen. Besser sei es, mit dem Horadrischen Würfel gezielt Items selbst herzustellen: Der Horadrische Würfel in Diablo 4 kann mehr, als viele wissen, hilft beim Farmen der besten Items im Spiel