Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf

Mit der kommenden Erweiterung Lord of Hatred bekommt Diablo 4 ein neues Gebiet, eine zweite, neue Klasse und etliche Veränderungen, auch am Endgame. Blizzard hat kürzlich neue Bilder und Infos veröffentlicht, aus denen hervorging: Diablo 4 wird schwieriger und bunter. Fans fühlen sich an den Vorgänger erinnert.

Das ändert sich in Diablo 4:

Blizzard hat am 5. März in einem Spotlight den Hexenmeister als neue Klasse für Diablo 4 vorgestellt samt einiger Einblicke in die kommenden Inhalte.

Im Video und in einigen der Screenshots sind jedoch deutlich knalligere Farben zu sehen, als man es von Diablo 4 bisher gewohnt ist. Das Spiel ist eigentlich erklärt düster und grimmig, um seinen Wurzeln treu zu sein.

Der Diablo-Experte wudijo hat zudem im Interview die Info bekommen, dass Diablo 4 mit Lord of Hatred neue Qual-Stufen erhalten wird – bis zu Qual 12 (YouTube). Bisher ist Qual 4 das Maximum.

Was hat das mit Diablo 3 zu tun? Einer der großen Kritikpunkte an Diablo 3 war damals, dass das Spiel viel zu bunt wirkt für eine so düstere Welt. Insbesondere die – eigentlich eher zynisch gestaltete – Welt Whimsyshire mit Einhörnern und Regenbögen war dafür verantwortlich.

Diablo 4 war dagegen als Schritt zurück in eine düstere Welt geplant. Wie Nutzer auf Reddit nun aber herausstellen, sehen zumindest die neue Map Skovos, ihre Gegner dort sowie die Skills des Hexenmeisters deutlich bunter aus, nicht mehr so „verwaschen“ und grau.

Auch die Qual-Stufen nähern sich dem System von Diablo 3 an. Dort ist die höchste Schwierigkeit Qual 16, die Jahre nach Release eingeführt wurde. Ähnlich läuft die Entwicklung nun bei Diablo 4:

Angefangen hat das Spiel lediglich mit Qual als höchste Schwierigkeit.

Im Moment ist Qual 4 das Maximum, auf dem ihr spielen könnt.

Mit Lord of Hatred wird die Herausforderung auf bis zu Qual 12 angehoben.

Hunderte Nutzer sehen nun einen Schritt zurück zu Diablo 3, allerdings keinen unbedingt schlechten. Denn zusammen mit der aktuellen Entwicklung von Diablo 2 könne das ein Sieg für alle werden.

„Das ist der richtige Move“

Der Streit darüber, wie gut Diablo 2 und 3 waren sowie ob Diablo 4 einen richtigen Weg geht, sind schon älter als der aktuell neuste Teil der Reihe. Die Community ist gespalten und jede Meinung ist irgendwo vertreten – zumal es sogar immer noch Millionen Spieler gibt, die Diablo 3 zocken.

Entsprechend haben die gezeigten Änderungen an Diablo 4 für viele Gespräche gesorgt. Einige befürworten den Schritt, andere sind strikt dagegen. In einem Thread nennt der Nutzer carmen_ohio allerdings einen wichtigen Punkt für die Annäherung von Diablo 4 an seinen direkten Vorgänger:

Sie entwickeln Diablo 2: Resurrected weiter, also ist das der richtige Move. Macht Diablo 4 zu einer erneuerten Version von Diablo 3, um D3-Fans glücklich zu machen, und macht Diablo-2-Fans glücklich, indem ihr das Spiel weiterentwickelt. Win-Win für alle. carmen_ohio auf Reddit

Gerade bei Diablo 2 hat Blizzard erst wenige Wochen zuvor mit dem Shadowdrop des Hexenmeisters überrascht – ja, die Klasse ist für beide Spiele erschienen und kommt auch in Diablo Immortal.

Zusammen mit dem Warlock ist eine ganze Erweiterung erschienen, die das Endgame verbessert und sogar uralte Easter Eggs zu plötzlichen Super-Farm-Methoden macht. Zugleich ist die Vanilla-Version für alle Puristen weiterhin spielbar.

Insbesondere die neusten drei Teile der Haupt-Reihe, Diablo 2, 3 und 4, sorgen schon seit ewigen Zeiten für einen Streit in der Community darum, welches der Spiele die besten Mechaniken hatte und sich als König der Reihe betiteln darf – vor allem deswegen, weil viele Neulinge erst mit Diablo 4 überhaupt eingestiegen sind: „Diablo 4 ist das beste Diablo bisher“ – Fan fragt, wie gut Diablo 2 wirklich war, bekommt hunderte Antworten