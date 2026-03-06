Der Butcher aus Diablo hat euch 29 Jahre lang gequält, bald könnt ihr in seine Fußstapfen treten

Der Butcher aus Diablo hat euch 29 Jahre lang gequält, bald könnt ihr in seine Fußstapfen treten

Der Butcher sorgt regelmäßig für Schreckmomente in Diablo 4, vor allem bei neueren Spielern. Doch bald wendet sich das Blatt, denn ihr könnt selbst in seine Fußstapfen treten und euren Feinden das Fürchten lehren.

Was hat es mit dem Butcher auf sich? Der Butcher ist wohl der bekannteste Boss der Reihe, der seinen ersten Auftritt in Diablo 1 hatte. Berüchtigt für seinen ikonischen Satz „Ah, Frischfleisch!“, ist er vor allem deshalb so gefährlich, weil er massiven Schaden austeilt, Spieler mit seinem Haken heranzieht und trotz seiner Statur erschreckend flink agiert.

Während er für viele Veteranen eher zur Lachnummer geworden ist, besonders auf höheren Leveln, fürchten sich vor allem neuere Spielerinnen und Spieler vor dem gnadenlosen Boss, der sie in Dungeons überrascht.

Ihr könnt euch in Season 12 nun am Schlächter rächen und ihn quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen. Denn in der „Season of Slaughter“ – der Saison des Gemetzels oder der Schlachtung – werdet ihr selbst zum gefürchteten Butcher.

Als Butcher treibt ihr in Season 12 von Diablo 4 euer Unwesen in Sanktuario.

In Season 12 werden Monster ikonisch „abgeschlachtet“

So werdet ihr selbst zum Butcher: Die neue Season steht ganz im Zeichen der Schlachtung. Ihr verwandelt euch selbst in den ikonischen Schlächter, zerlegt Feinde mit der Axt und nutzt euren Haken, um entfernte Monster für das anstehende Schlachtfest zu filetieren.

Ihr könnt „Fleischige Opfergaben“ in der Welt verdienen, die ihr an neuen Schreinen des Schlachtens in Höllenflut-Events einsetzt, um Gegner anzulocken. Und auch in den neuen Schlachthäusern könnt ihr euch in den Butcher verwandeln. Dort bleibt ihr für den gesamten Durchlauf der Schlächter und metzelt euch durch die Monsterhorden.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer zu Season 12. Zu Beginn ist eine Transformation zu sehen, die sich sogar in einer Spiegelung verdeutlicht. Anschließend schlachtet sich der Butcher durch Monsterhorden und baut dabei einen Killstreak auf:

Diablo 4 zeigt neue Inhalte von Season 12, der Season of Slaughter, im Trailer
Das bringt Season 12 noch mit: Neben der Verwandlung zum Butcher und einer neuen Quest-Reihe dreht sich in Season 12 alles um das Thema Schlachtung:

  • Blizzard führt ein Killstreak-System ein, das an Diablo 3 erinnert. Erledigt ihr viele Monster in kurzer Zeit, startet ein Killstreak-Zähler. Als Schlächter in Sanktuario für Unwesen zu sorgen, ist dafür natürlich die ideale Voraussetzung.
  • Zusätzlich verstärkt ihr eure Killstreaks mit neuen „blutbefleckten Items“. Deren Affixe skalieren mit eurer aktuellen Killstreak-Stufe. Je länger ihr am Stück Monster schnetzelt, desto mächtiger werden die Boni.
  • Eine neue saisonale Quest-Reihe führt euch zudem direkt in das blutige Geschehen ein, das ihr in der Rolle des Butchers selbst erleben werdet.

Mehr zu Season 12 und den neuen Inhalten erfahrt ihr hier:

Der Butcher ist eine echte Legende und tauchte sogar in anderen Spielen auf. In der Community wird oft darüber diskutiert, welche Version des Schlächters bisher am furchteinflößendsten war. Und es gibt einen klaren Favoriten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Den legendären Butcher gabs in der Geschichte von Diablo schon 4-mal, Fans diskutieren jetzt, welcher davon der schrecklichste war

