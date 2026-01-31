Diablo 4 schenkt euch mit Season 12 Belohnungen, wenn ihr genügend Gegner in kurzer Zeit plattmacht

In Season 12 von Diablo 4 steht das blutrünstige Gemetzel buchstäblich im Mittelpunkt. Je mehr Monster ihr in kurzer Zeit erledigt, desto mehr Belohnungen staubt ihr ab. Damit das noch besser klappt, spendiert Blizzard obendrauf neue Items. Testen könnt ihr die frischen Features schon in der kommenden Woche.

Welche Belohnungen bekomme ich in Season 12? Mit Season 12 bringt Blizzard ein sogenanntes Killstreak-System in das ARPG, das an das System aus Diablo 3 erinnert. Das heißt konkret: Schlachtet ihr viele Monster innerhalb eines kurzen Zeitfensters ab, startet ein Killstreak-Zähler. Während der Timer läuft, sammelt ihr mit jedem Kill Punkte. Läuft die Leiste komplett aus, endet der Killstreak.

Am Ende eures Killstreaks erhaltet ihr Erfahrungspunkte und saisonales Ansehen. Wie viel genau, hängt davon ab, wie viele Gegner ihr in dieser Zeit erledigt habt. Zusätzlich bekommt ihr Boni, je nachdem, welche Killstreak-Stufe ihr erreicht. Sterbt ihr, ist der Killstreak sofort vorbei und ihr erhaltet keine Belohnungen.

Folgende Killstreak-Stufen gibt es basierend auf der Gesamtpunktzahl:

Killstreak

Gemetzel

Verwüstung

Blutbad

Massaker

Damit das Metzeln noch effektiver wird, kommen neue blutbefleckte Items ins Spiel, mit denen ihr eure Killstreaks weiter pushen könnt. Zusätzlich erhöhen blutbefleckte Siegel die Schwierigkeit der Endgame-Aktivitäten.

Aktuell läuft noch Season 11 in Diablo 4:

Blutbefleckte Items verstärken eure Killstreaks

Das sind die blutbefleckten Items: Blutbefleckte Items sind eine neue Gegenstandsqualität, die mit dem Killstreak-System verbunden ist. Ihre Affixe skalieren mit eurer aktuellen Killstreak-Stufe und sorgen so für immer stärkere Effekte, je mehr Monster ihr schnetzelt. Grundsätzlich kann jeder Item-Drop blutbefleckt sein. Die Items können sowohl vermacht als auch blutbefleckt sein.

Blutbefleckte Affixe unterteilen sich in drei Kategorien: Tobsucht, Festmahl und Hunger.

Beispiele für blutbefleckte Affixe (Quelle: Blizzard):

Tobsucht: Machterhöhung basierend auf der aktuellen Killstreak-Stufe Wird auf Rüstung angewendet Beispiel: Killstreak: 7 %[+] Bewegungsgeschwindigkeit pro aktueller Killstreak-Stufe

Festmahl: Kampfboni basierend auf der Gesamtzahl an Tötungen eures aktuellen Killstreaks Wird auf Waffen angewendet Beispiel: Alle 40 Tötungen in eurem Killstreak wird eine zufällige Abklingzeit zurückgesetzt Diese Boni sind konstant und nicht an die Killstreak-Stufe gebunden

Hunger: Passt Belohnungen an, die basierend auf der Killstreak-Stufe skalieren Beispiel: Getötete Elitegegner lassen häufiger Runen fallen Wird auf Schmuck angewendet



Beispiele für blutbefleckte Items. So könnte ein blutbeflecktes Siegel aussehen.

Ihr erledigt den Butcher – und er kommt direkt zurück

Das sind blutbefleckte Siegel: Blutbefleckte Siegel erhöhen die Schwierigkeit von Alptraum-Dungeons, Höllenhorden und Unterschlupf-Bossen ungefähr um eine Qual-Stufe. Sie sind ab Qual-Stufe 1 verfügbar und garantieren euch beim erfolgreichen Abschluss blutbefleckte Items als Belohnung.

Jedes blutbefleckte Siegel trägt das Affix „Erbarmungsloser Schlächter“. Das bedeutet: Der Butcher jagt euch gnadenlos. Auch wenn ihr ihn besiegt, kehrt er sofort zurück. In manchen Fällen müsst ihr sogar gegen zwei Schlächter gleichzeitig kämpfen.

Aktuell diskutiert die Diablo-Community darüber, welcher Butcher der furchteinflößendste ist. Welcher ist euer Favorit? Stimmt gern in unserer Umfrage mit ab:

Wann kann ich die Inhalte aus Season 12 testen? Blizzard hat die neuen Inhalte inklusive Patch Notes für Season 12 in einem Blogpost vorgestellt. Der PTR samt Patch 2.6.0 steht also kurz bevor. Testen könnt ihr die kommenden Änderungen auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) vom 3. Februar 2026, ab 19:00 Uhr MEZ, bis zum 10. Februar 2026, um 19:00 Uhr MEZ, über Battle.net. Auf dem PTR gibt es kein saisonales Ansehen für Killstreaks.

Laut Reliquiar verbleiben aktuell noch rund 40 Tage für Season 11. Entsprechend dürfte Season 12 voraussichtlich am 10. März 2026 starten. Welche Inhalte dann ins Spiel kommen und welche neuen Uniques euch erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 12 – alles zu Start, Release Date und dem PTR