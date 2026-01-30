Den legendären Butcher gabs in der Geschichte von Diablo schon 4-mal, Fans diskutieren jetzt, welcher davon der schrecklichste war

Den legendären Butcher gabs in der Geschichte von Diablo schon 4-mal, Fans diskutieren jetzt, welcher davon der schrecklichste war

Der Butcher ist eine echte Legende und sorgt auch in Diablo 4 noch regelmäßig für Schreckmomente. In der Community wird nun diskutiert, welche Version des Schlächters tatsächlich der furchteinflößendste war – und damit der persönliche Favorit.

Das hat es mit dem Butcher auf sich: Der Butcher ist vermutlich der bekannteste Boss der Reihe, der seinen ersten Auftritt in Diablo 1 hatte. Der Schlächter ist bekannt für seinen ikonischen Satz: „Ah, Frischfleisch!“ So tödlich ist er vor allem deshalb, weil er enormen Schaden austeilt, Spieler mit seinem Haken heranzieht und für seine Größe erschreckend flink ist.

Seitdem taucht der legendäre Gegner immer wieder in verschiedenen Diablo-Titeln auf, und sogar darüber hinaus:

Der Butcher ist regelmäßig Thema bei der Diablo-Community. Zwar überrascht er Spieler in Diablo 4 weiterhin zufällig in Dungeons, aber für viele Veteranen ist er inzwischen eher zur Lachnummer geworden. Jetzt diskutieren die Fans darüber, welcher Schlächter der schrecklichste von allen ist, und haben einen klaren Favoriten.

„Als würde man von einem Jumpscare ausgelöscht werden“

Welcher Butcher ist der Favorit der Spieler? In einem Thread im Diablo-Subreddit diskutieren die Fans darüber, welcher Butcher ihr Favorit ist. Der Top-Kommentar stammt von Vorheim. Er schreibt: „Diablo 1, und nicht mal ansatzweise knapp. Der gruseligste Videospielmoment meiner Kindheit. Absolut unvergesslich.“ Ihm stimmen rund 1.300 Nutzer in Form von Upvotes zu.

Der Ersteller des Threads zeigt dazu Screenshots des Butchers aus Diablo 1, Diablo 3 und Diablo 4:

Viele andere berichten unter dem Reddit-Post ebenfalls, dass sie sich beim ersten Zusammentreffen mit dem Butcher in Diablo 1 fast in die Hose gemacht hätten. MyNameIsDan_ schreibt sogar, er habe damals komplett aufgehört, Diablo 1 zu spielen, nachdem er dem Schlächter begegnet sei.

Karsh14 bringt das Phänomen rund um den Butcher in Diablo 1 gut auf den Punkt:

Ganz klar Diablo 1, mit riesigem Abstand. Man muss sich einfach an den Kontext erinnern, in dem wir das damals zum ersten Mal gespielt haben. […] Du hattest absolut keine Ahnung, was dich erwartete. […] Du kennst den Butcher aus der ikonischen Intro-Szene, aber du weißt eigentlich gar nicht, was der Butcher ist.

Wenn du dem Butcher also zum ersten Mal begegnest, bist du fast garantiert unvorbereitet, schlecht ausgerüstet und hast absolut keine Ahnung, was zur Hölle du da eigentlich tust, lol. Du bist grün hinter den Ohren. Du weißt nicht mal, was ein richtiger Boss überhaupt ist.

Du merkst nur, dass der Raum anders aussieht, hast aber keine Ahnung, was passiert, wenn du die Tür öffnest. Du denkst dir: Okay, das ist wohl der Butcher, von dem alle reden, oder zumindest sein Bau.

Du glaubst, du wärst vorbereitet […] also öffnest du die Tür. Und dann kommt sofort der Soundclip: „Ah, fresh meat“, und der Butcher stürmt direkt los. Keine Reaktionszeit. Er ist sofort bei dir. Und weil du unterlevelt bist, macht er dich in Sekunden platt. Game over, man! Das hat wirklich jeden, der das zum ersten Mal erlebt hat, komplett aus dem Konzept gebracht, lol. Fühlte sich an wie von einem Jumpscare ausgelöscht zu werden.

Aber auch der Butcher aus Diablo 4 hat Eindruck hinterlassen, vor allem zu Beginn. Pheonyxxx696 berichtet, wie sehr er sich erschrocken habe, weil er gar nicht wusste, dass der Butcher dort überhaupt vorkommt. Auf Level 10 wurde er entsprechend schnell zerlegt. Auch lolboonesfarm findet: „Er ist in Teil 4 so viel brutaler. Er ist einfach extrem schnell und gnadenlos.“ Gerade neuen Spielern macht der gefährliche Boss damit auch heute noch das Leben schwer.

Für Significant_Purple79 bleibt der Butcher aus Diablo 1 eine absolute Core Memory. Der Butcher aus Season 0 von Diablo 4 landet für ihn auf Platz 2. Heute freue er sich sogar, wenn er „Ah, Frischfleisch!“ höre, denn das bedeute Extra-Loot.

Welcher Butcher ist euer Favorit?

Der legendäre Schlächter aus Diablo 1 hat bei vielen Spielerinnen und Spielern einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ihnen einen ordentlichen Schrecken eingejagt – nicht zuletzt, weil viele damals noch ziemlich jung waren.

Aber auch in Diablo 4 macht der Butcher offenbar einen „guten Job“. Schließlich kann er euch dort jederzeit völlig unerwartet in Dungeons überfallen, was vor allem auf niedrigen Stufen einen schnellen und gnadenlosen Charaktertod bedeuten kann.

Welcher Butcher hat euch nachhaltig das Fürchten gelehrt? Stimmt in unserer Umfrage mit ab:

Der Butcher gehört zu den härtesten Bossen der Diablo-Geschichte. Aber der 28 Jahre alte Boss ist längst nicht der einzige Gegner, der Spielerinnen und Spielern den Schweiß auf die Stirn treibt. Wir haben in alten Foren, auf Reddit und in unseren eigenen Erinnerungen gewühlt, um euch die 5 härtesten Bosse in Diablo vorzustellen.

