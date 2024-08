Diablo 4: Spieler trifft im Dungeon auf den härtesten Gegner im Spiel – der jagt ihn gleich im Doppelpack

In der neuen Endgame-Aktivität in Diablo 4 könnt ihr mehr oder weniger zufällig auf den härtesten Gegner im Spiel treffen, dem „Brennenden Butcher“. Ein Spieler wurde auch von dem Schlächter überrascht – aber der kam nicht allein.

Um welchen Gegner geht es? Der Butcher („Schlächter“) ist ein Boss, der euch zufällig in jedem Dungeon überraschen kann. Er kündigt sich mit seinen stampfenden Schritten und dem Ausruf „Ah, Frischfleisch!“ an. Besonders neue, unerfahrene Spieler fürchten den tödlichen Gegner, aber auch jene, die im Hardcore-Modus spielen. Andere können jedoch nur noch müde über den einst so tödlichen Gegner lachen.

In Season 5 erhielt der Butcher für die Endgame-Aktivität „Höllenhorden“ ein Rework und sieht noch furchterregender aus: Der „Brennende Butcher“ hat mehr Hörner auf dem Kopf und Risse auf dem Rücken, die an glühende Lava erinnern. Und zwei davon ist ein Spieler kürzlich begegnet.

Wie wurde der Spieler überrascht? Auf Reddit zeigt „Fearish“ am 11. August einen Screenshot von seiner Begegnung in den Höllenhorden auf Stufe 7. Zu sehen sind mehrere kleine Gegner und in der Mitte gleich zwei „Brennende Butcher“ mit dem Level 180.

In seinem Beitrag schreibt er: „Was ist besser als ein Butcher? Ich schätze mal, zwei Butcher?“ Er habe die Begegnung aber überlebt:

„Der schlimmste Alptraum“ für Hardcore-Spieler

Was hätten andere Spieler gemacht? In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag diskutieren verschiedene Nutzerinnen und Nutzer über den „Besuch“ des Butchers im Doppelpack. Besonders Hardcore-Spieler hätten an der Stelle von „Fearish“ die Flucht ergriffen.

So schreibt „RedRocketRock“: „Das ist fantastisch, aber ich hätte auf Hardcore wahrscheinlich sofort die Schriftrolle der Flucht benutzt, sobald ich die beiden zusammen sehe, lol.“ Auch „popokins“ merkt an: „Als Hardcore-Zauberin ist das mein schlimmster Alptraum…“ Im Hardcore-Modus wäre ein Tod des Spielcharakters permanent.

Und „Serene_FireFly“ schreibt: „Dass der Butcher überhaupt mitten in Welle 6 auftaucht (nach vielen Runs, ohne zu wissen, dass das überhaupt passieren kann), während ich vorher eine Menge Hellborne-Buffs ausgewählt hatte… Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Bin nicht gestorben. Aber es fielen viele Schimpfwörter.“

Wie ist das möglich? „Fearish“ äußert sich nicht dazu, wie er an den Überraschungsbesuch gekommen ist. Jedoch ist es möglich, dass er einen „Brennenden Butcher“ selbst beschworen hat. Zwischen den Wellen wählen Spieler „Fluch und Segen“ aus. Einer davon heißt „Der Verfolgende Teufel“ und hat die Beschreibung: „Ein Höllischer Dämon hat Eure Witterung aufgenommen“:

Nach jeder Welle wählt ihr eine „Höllische Gabe“.

Wählt man den Effekt aus, spawnt in der kommenden Welle einmalig ein „Brennender Butcher“. Gleichzeitig kann der Butcher auch ganz zufällig in den Höllenhorden auftauchen. So könnte „Fearish“ an das Doppelpack gekommen sein.

Die Höllenhorden verschaffen euch aber nicht nur überraschende Besuche von einem der tödlichsten Gegner in Diablo 4. Sie eignen sich darüber hinaus gut zum Farmen von Items, Gold und Mats. Gleichzeitig sammelt ihr dort XP und „Geschenke der Mutter“ für das neue Ruf-System. Es gibt außerdem insgesamt acht Stufen der Höllenhorden, die ein aufsteigendes Monster-Level haben. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4: Höllenhorden – Alles zu Quest, Kompassen und Loot in der neuen Endgame-Aktivität