Diablo 4 versteckt den grausamsten Boss der Reihe in den Dungeons – Betet, dass ihr ihn nicht trefft

Während der Beta von Diablo 4 haben Spieler einen geheimen Boss gefunden, der zufällig in ihren Dungeons aufgetaucht ist – und ihnen ziemlich eingeheizt hat. Es handelt sich dabei um den Schlächter („The Butcher“), einem der gefährlichsten Bosse der gesamten Diablo-Reihe.

Was ist das für ein Boss? Der Schlächter, besser bekannt unter seinem Original-Namen „The Butcher“, ist ein Boss aus Diablo 1. Dort hat er viele Spieler mit seinem ikonischen Satz: „Ah, Fresh Meat“ überrumpelt, als diese in sein Schlachthaus eingetreten sind.

Seit seinem ersten Auftreten war der Schlächter in mehreren Diablo-Teilen vorhanden. Während der Beta von Diablo 4 haben Spieler nun herausgefunden, dass der Schlächter auch im neusten Teil der Reihe vorkommt.

In Diablo 1 hatte der Butcher noch seinen eigenen, mit zerstückelten Leichen und verspritztem Blut geschmückten Raum. In Diablo 4 kann er zufällig in Dungeons auftauchen – als zusätzlicher Boss, der euch einheizt.

Was macht den Schlächter so gefährlich? Der riesige Dämon schwingt ein enormes Schlachtmesser und zieht Spieler mit seinem Fleischerhaken zu sich, um sie anzugreifen. Besonders gefährlich ist sein Sturmangriff, der unachtsame Helden sofort töten kann.

Seit Teil 1 gilt der Butcher als einer der härtesten Bosse der Reihe, vor allem, da er Spieler unerwartet treffen kann und für seine Größe erstaunlich flink ist. Seine Angriffe sind schnell und zugleich heftig. Wie alle Gegner in Diablo 4 skaliert er mit der Stufe des Dungeons.

Der Schlächter schlachtet schon in der Beta reihenweise Spieler

Es kommt nicht häufig zu einem Zusammentreffen mit dem Schlächter, da er nur zufällig als seltene Begegnung auftaucht. Viele Spieler waren verblüfft und entzückt, ein altes und gefürchtetes Gesicht wiederzusehen.

Andere melden Bedenken an. In der Beta von Diablo 4 war der Schlächter der vermutlich tödlichste Boss überhaupt. Er hat dort bereits mindestens einen Hardcore-Charakter permanent getötet, weil er selbst Helden auf Stufe 25 mit wenigen Angriffen töten kann.

Sogar der berühmte Twitch-Nerd Asmongold begegnete dem Butcher und war ihm gnadenlos unterlegen:

Spieler befürchten nun, dass der Schlächter im späteren Spielverlauf zu Frust führen kann. Wenn er zufällig in Dungeons der höchsten Stufe auftaucht und mühevoll gelevelte Hardcore-Helden abschlachtet, mache das einfach keinen Spaß. Ob das tatsächlich so sein wird, werden wir erst zu Release sehen.

Warum ist der Schlächter in Diablo 4? Der Schlächter ist kein einzigartiger Dämon, sondern eine Art von Dämon. Es gibt viele Schlächter-Dämonen in der Lore von Diablo, es muss also nicht immer derselbe Butcher sein, gegen den ihr kämpft.

Der Boss hatte nach Diablo 1 bereits Auftritte in Diablo 3 und sogar in Diablo Immortal sowie dem MOBA Heroes of the Storm. Wenn ihr den Schlächter selbst treffen wollt, könnt ihr euch vor Release die Open Beta von Diablo 4 ansehen. Die startet am 24. März:

Diablo 4: Open Beta – Start, Uhrzeit und Preload