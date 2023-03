Diablo 4 zeigt einen der Dungeons aus der Beta: „Wenn die PC-Version so aussieht, haben wir ein Problem“

Kurz vor dem Start der Beta von Diablo 4 hat Blizzard ein neues Video veröffentlicht. In dem spielen der Experte Bludshedd und ein Entwickler im Koop einen der Dungeons aus der Beta. Das Gameplay kommt unter Fans aber gar nicht gut an.

Was ist das für ein Dungeon? Die Baracken von Tor Dragan sind einer der über 100 Dungeons aus Diablo 4 und einer von voraussichtlich 4 Dungeons, die ihr in der kommenden Beta selbst spielen können werdet.

Der Stil orientiert sich an den Dungeons aus früheren Teilen. Wie einer der leitenden Entwickler, Zaven Haroutunian, erklärt, haben die Entwickler extra Diablo 1 gespielt, um den Stil und sogar die Namen von früher umsetzen zu können.

Haroutunian und der YouTuber Bluddshedd spielen zusammen auf der Xbox im Couch Koop und zeigen dabei Gameplay vom Barbaren und dem Druiden, während sie über den Dungeon quatschen. Sie spielen dabei auf Stufe 25, der Höchststufe in der Beta.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zur Beta von Diablo 4. Den Start begleiten wir im Live-Ticker. Das Video mit dem Dungeon-Run seht ihr hier:

„Warum sieht das so viel schlechter aus als alles andere?“

Das sagen die Fans: Die Reaktion auf das neue Video ist überraschend negativ. Sowohl auf YouTube als auch in mehreren Threads auf Reddit beschweren sich Fans darüber, wie schlecht das Gameplay aussehe.

Der Nutzer chruiburi beschwert sich: „Das sieht schrecklich aus. Wenn die PC-Version so aussieht, haben wir ein Problem. Dieser Farben-Unsinn ist das, von dem ich gehofft habe, was wir vor 11 Jahren hinter uns gelassen haben.“ Auch in anderen Threads ist die Empörung groß:

Warum sieht das Spiel so viel schlechter aus als in allen anderen Videos, die wir gesehen haben? Ist das schlechte Beleuchtung in diesem Gebiet? Sind es die cartoonigen Spieler-Indikatoren? Der Fakt, dass das UI und die Fonts so generisch und langweilig aussehen, während sie so aufdringlich sind und alles verdecken, was so passiert? Die geleakten Videos sahen so viel besser aus als das hier. asprintf auf Reddit

Einige Nutzer vergleichen das Video sogar mit Diablo 3 und sagen: Hätte man ihnen gesagt, das sei Gameplay aus einer Erweiterung zu Diablo 3, hätten sie das geglaubt. Das UI erinnere sogar an Torchlight oder Diablo Immortal.

Sieht Diablo 4 wirklich so „schlecht“ aus? Ein Erklärungsversuch einiger Nutzer ist, dass das Video nachbearbeitet wurde oder schlicht die konsolenspezifische Version so aussehe wie in den Bildern. Die PC-Version habe solche grellen Farben etwa nicht.

In den ersten Journalisten-Test von 2022 sah Diablo 4 bereits deutlich düsterer aus als das, was im Video zu sehen ist. Auch wir können bestätigen, dass die früheren Versionen nicht so bunt waren. Es liegt also nahe, dass hier nachbearbeitet wurde oder sich die Versionen unterscheiden.

Ob Blizzard nachträglich an den Farben geschraubt hat oder ob die Konsolen eine andere Grafik bekommen, könnt ihr bald selbst in Erfahrung bringen.

Wann kann ich selbst spielen? Am 17. März um 17 Uhr startet die Early Access Beta für alle Vorbesteller. Eine Woche später, am 24. März, ebenfalls um 17 Uhr, kann jeder in der Open Beta Diablo 4 antesten. Die Beta läuft auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Diablo 4 unterstützt sogar vollständiges Crossplay und Cross-Progression.

Die endgültige Version ohne Einschränkungen erscheint dann am 6. Juni 2023. Vorbesteller der teureren Versionen können bereits 4 Tage vorher spielen.

Dungeons belohnen euch mit besonderen Legendären Aspekten, mit denen ihr euch selbst Legendarys bauen könnt. Dieser „Kodex der Macht“ ist eines der neuen Systeme von Diablo 4, mit dem ihr euch im Endgame eigene Builds bauen könnt.

