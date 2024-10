Nesekem der Herold ist eines der seltensten Items in Diablo 4 – So bekommt ihr die Gleve

In Diablo 4 gibt es besonders seltene, einzigartige Items – die Mythic Uniques. Dazu gehört auch die Gleve Nesekem, der Herold (Nesekem, the Herald). Wir zeigen euch, wie ihr die Waffe bekommt und was sie ausmacht.

Was ist das für ein Item? Nesekem, der Herold ist eine mythische Gleve. Das bedeutet, dass sie zu den seltensten Items in Diablo 4 gehört. Das Mythic Unique kam mit Vessel of Hatrted ins Spiel und nur der Spiritborn (Geistgeborene) kann die Waffe ausrüsten. Mit dem Spiritborn kamen insgesamt 16 neue Uniques in Diablo 4 dazu.

Was kann das Item? Die Gleve verfügt über den Effekt, dass ihr alle 5 Sekunden einen zufälligen Gegner in der Nähe markiert. Markierte Gegner sind verwundbar, eure Angriffe treffen sie garantiert kritisch und ihr überwältigt sie. Nachdem ihr einen markierten Gegner 10-mal getroffen habt, wird die Markierung entfernt.

Das Mythic Unique “Nesekem, der Herold” in Diablo 4. Quelle: wowhead

Obendrauf verschafft sie euch Boni auf folgende Stats:

Schaden gegen Elitegegner

alle Werte

maximales Leben

kritischer Trefferschaden

Überwältigungsschaden

Das Mythic Unique „Nesekem, der Herold“ gehört zu den Items, die nur der Geistgeborene ausrüsten kann. Eine andere Waffe, die ebenfalls eine wichtige Rolle in Geistgeborenen-Builds spielt und öfter droppt als das mythische Unique, ist der „Stab von Kepeleke“.

Ein Gameplay-Video zu der neuen Klasse in Diablo 4 seht ihr hier:

Nesekem, der Herold gezielt farmen

Wo finde ich Nesekem, der Herold? Um das Mythic Unique gedroppt zu bekommen, könnt ihr euer Glück bei den „gequälten“ Bossen versuchen. Die Bosse findet ihr seit Season 6 auf den vier neuen Qual-Stufen und könnt sie mit den üblichen Mats beschwören. Stygische Steine braucht ihr dafür nicht mehr.

Ab Qual-Stufe 1 haben alle Bosse eine Chance, Mythics fallenzulassen, wenn ihr sie besiegt und eignen sich somit dafür, Uniques und Mythic Uniques gezielt zu farmen. Dazu ist es möglich, Mythics auch außerhalb von den Bossen als Loot-Drop zu erhalten – das ist aber sehr selten der Fall.

Ihr könnt das Mythic Unique Nesekem, der Herold außerdem selbst beim Juwelenschmied eures Vertrauens in Diablo 4 herstellen. Dafür benötigt ihr allerdings zwei „Prächtige Funken“, Runen und 5.000 Gold. Beim Schmied könnt ihr euch aus zwei Funken ein zufälliges Mythic Unique craften. Woher ihr die Funken bekommt und was ihr damit alles herstellen könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Mythic Uniques damit