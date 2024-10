Diablo 4: „Schlimmer als 1 Million angestoßener Zehen“ – Der ehemals beste Buff ist jetzt so schlecht, dass Spieler ihn entfernen wollen

Der Trailer zu Mein*Star, auch als Oshi no Ko bekannt. In der zweiten Staffel des Anime dreht sich alles um eine Theateraufführung – doch hinter dem Vorhang geschieht mehr.

Ob der Schrein der Verbindung von Blizzard angepasst wird, damit er sich wieder lohnt, ist unklar. Die Entwickler achten aber oft darauf, dass Feedback von Spielern möglichst zeitnah und zufriedenstellend umgesetzt werden. Das hat in vielen Fällen auch gut funktioniert. Zuletzt überarbeitete Blizzard die saisonale Mechanik, die vielen Spielern zu langweilig und zu langsam war. Mehr dazu lest ihr hier: Spieler kritisieren die einzige neue Mechanik in Diablo 4 Season 6, Blizzard reagiert, bringt Verbesserungen

In den Kommentaren schreiben auch andere Nutzerinnen und Nutzer ihre Meinung zu dem Schrein. geshtar findet, es ist das Schlimmste in Diablo 4, einfach auf einen Schrein zu klicken, ohne zu überprüfen, welcher es ist – und dann ist es ein Schrein der Verbindung. „Plötzlich kann man nicht sterben, aber auch keinen Schaden machen, und wartet nur, dass es endet“, schreibt er.

Auf Reddit schreibt Brutalicore3919 in seinem Beitrag, dass der Schrein der Verbindung schlimmer ist als eine Million angestoßener Zehen. Er würde lieber um 3 Uhr morgens auf dem Weg ins Bad auf einen Klemmbaustein treten, als jemals in einem Spiel auf einen Schrein der Verbindung zu klicken.

Besonders die Builds der neuen Klasse, dem Spiritborn, sind schlichtweg stärker, sodass der Schrein-Effekt nur ein „Downgrade“ wäre. Die besten Builds für das Endgame in Season 6 von Diablo 4 findet ihr in unserer Übersicht .

Um welchen Schrein geht es? Der Schrein der Verbindung („Conduit Shrine“) verleiht euch ein paar Sekunden lang die Macht der Blitze. Den Buff hat es ähnlich schon in Diablo 3 gegeben, er galt damals als Nonplusultra. Und auch in den ersten Seasons von Diablo 4 war der Buff noch enorm nützlich.

