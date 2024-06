Der ehemals stärkste Buff in Diablo 4 ist mittlerweile nutzlos: „Vermeidet den sonst noch wer?“

In der Diskussion geht es auch darum, dass der Schrein ursprünglich mal der beste war. Mit dem Conduit-Buff konntet ihr früher so gut wie alles oneshotten und jeder Build hat von dem kurzen Boost profitiert.

Auch wenn es anfangs noch heißt: Seht her, ein Barbar – weil die gerade so absurd stark sind – lenken andere schnell ein, dass der Schrein selbst andere Klasse langsamer macht:

In einem Thread auf Reddit fragt ein Nutzer, ob überhaupt noch jemand den Schrein der Verbindung nutzt. Der Buff mache ihn nur langsamer und so sehen es viele andere Spieler ebenfalls.

Da ihr in Season 4 viel schneller an richtig gute Ausrüstung kommt, seid ihr vermutlich innerhalb von wenigen Spielstunden schon stärker als der Schrein. Das heißt: Wirklich profitieren könnt ihr damit nur beim Leveln – und selbst dann eher nur in bestimmten Fällen.

Darum macht er euch schwächer: Der Verbindungs-Schrein ist in der Theorie immer noch stark, aber nur noch für Charaktere mit niedriger Stufe oder mit mieser Ausrüstung. Denn er kommt mit etlichen Nachteilen für so gut wie alle Builds:

Schreine sollen euch in Diablo 4 eigentlich mit mächtigen Zaubern belegen, durch die ihr Gegner einfach niedermäht oder sonstige Vorteile erhaltet. Das klappt auch bei den meisten Schreinen – außer bei einem. Der ist so nutzlos, dass Spieler ihn nicht nur auslassen, er würde sie sogar aktiv schwächen.

