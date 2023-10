Wenn ihr den Butcher aus Diablo 4 in Call of Duty besiegt, könnt ihr ein einzigartiges Item für das Action-RPG abstauben

In Call of Duty: Warzone startet heute, am 17. Oktober, ein Halloween-Event, bei dem ihr auf den Butcher aus Diablo 4 trefft. Besiegt ihr ihn, erhaltet ihr ein einzigartiges Item. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, wie das abläuft.

Aktuell gibt es ein Crossover zwischen Call of Duty und Diablo 4. In beiden Spielen zieht heute, am 17. Oktober, neuer Content ein: das Halloween-Event „The Haunting“ in CoD und die „Season of Blood“ in Diablo 4.

Zu Halloween hat Activision zwei neue Skin-Bundles in den Shop in CoD gebracht und sie stammen von Diablo 4 – Inarius und Lilith packen ihre Schusswaffen aus.

Während des Halloween-Events trefft ihr in Warzone unter anderem auf den Butcher aus Diablo 4. Dieser droppt ein einzigartiges Item, wenn ihr ihn besiegt.

Auf der Website von Call of Duty wird beschrieben, dass ihr euch den begehrten Fleischerhaken des Butchers sichern könnt, wenn ihr selbigen in Warzone besiegt. Dabei solltet ihr jedoch ein paar wichtige Schritte beachten.

Sichert euch den Fleischerhaken des Butchers

So erhaltet ihr das einzigartige Item: Um den Fleischerhaken für Diablo 4 zu erhalten, müsst ihr ein paar Schritte erledigen. Diese werden auf callofduty.com ausführlich beschrieben – wir fassen sie für euch zusammen:

Verknüpft euer Battle.net-Konto mit eurem Activision-Konto über den Profil-Tab auf der CoD-Website

Aktiviert einen Lilith-Altar und öffnet ein Alptraum-Portal zu dem Butcher (verfügbar auf den Karten Al Mazrah und Vondead)

Besiegt den Butcher im Kampf

Die Belohnung wird eurem Battle.net-Konto gutgeschrieben, was bis zu 4 Tage dauern kann

Tötet ihr den Butcher, bevor ihr eure Konten verknüpft, wird die Belohnung trotzdem gutgeschrieben und geht nicht verloren

Da es sich bei dem Gegenstand um eine Sense handelt, müsst ihr eine Sense in Diablo 4 ausrüsten, damit die Transmogrifikation sichtbar ist

Ihr habt bis zum Ende von „The Haunting“ Zeit, den Butcher zu töten, also bis zum 06.11.2023

Auf dem Bild seht ihr ein paar Infos zu dem Event „The Haunting“:

Was sagt ihr zu dem Crossover und zum Halloween-Event? Werdet ihr euch den Fleischerhaken des Butchers sichern? Oder geht euch der mächtige Feind schon genug in Diablo 4 auf den Leim? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in einem Kommentar.

Falls ihr noch überlegt, mit welchem der beiden Spiele ihr den heutigen Abend verbringen sollt, raten wir fürs Erste zu Call of Duty, denn Diablo 4 hat aktuell ziemliche Probleme, was den Start der neuen Season betrifft:

